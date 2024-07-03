https://ukraina.ru/20240703/1056030707.html

Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье

Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье - 03.07.2024 Украина.ру

Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье

Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар, уничтожив до взвода украинских военных и вооружение ВСУ в Харьковской области. Об этом 3 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2024-07-03T13:17

2024-07-03T13:17

2024-07-03T13:24

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Он уточнил, что в этот день российская армия начала атаковать военные объекты ВСУ с раннего утра, нанеся не менее пяти сокрушительных ударов. "Начало шестого утра, 3 июля, прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. (...) Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода. По данным сопротивления, они буквально пару дней назад прибыли на ротацию", – цитирует представителя подполья РИА Новости. Так, вследствие атаки ВС РФ взорвалась хозяйственная постройка, где украинские военные разместили свой боекомплект. Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями и, судя по взрыву, "в пикапах было то, что сдетонировало". Накануне начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что иностранные наемники и элитные подразделения Вооруженных сил Украины были направлены в Харьковскую область для сдерживания натиска российских войск.Почему именно в Харьковской области разворачивается генеральное сражение и что ознаменует крах ВСУ на этом участке фронта читайте в материале автора Украина.ру Александра Чаленко.

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новости, россия, харьковская область, илья лебедев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, сво, всу