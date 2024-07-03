Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье
13:17 03.07.2024 (обновлено: 13:24 03.07.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар, уничтожив до взвода украинских военных и вооружение ВСУ в Харьковской области. Об этом 3 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Он уточнил, что в этот день российская армия начала атаковать военные объекты ВСУ с раннего утра, нанеся не менее пяти сокрушительных ударов.
"Начало шестого утра, 3 июля, прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. (...) Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода. По данным сопротивления, они буквально пару дней назад прибыли на ротацию", – цитирует представителя подполья РИА Новости.
Так, вследствие атаки ВС РФ взорвалась хозяйственная постройка, где украинские военные разместили свой боекомплект.
Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями и, судя по взрыву, "в пикапах было то, что сдетонировало".
Накануне начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что иностранные наемники и элитные подразделения Вооруженных сил Украины были направлены в Харьковскую область для сдерживания натиска российских войск.
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