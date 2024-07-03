Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье - 03.07.2024 Украина.ру
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Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье
Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье - 03.07.2024 Украина.ру
Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье
Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар, уничтожив до взвода украинских военных и вооружение ВСУ в Харьковской области. Об этом 3 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-07-03T13:17
2024-07-03T13:24
новости
россия
харьковская область
илья лебедев
апти алаудинов
вооруженные силы украины
сво
всу
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Он уточнил, что в этот день российская армия начала атаковать военные объекты ВСУ с раннего утра, нанеся не менее пяти сокрушительных ударов. "Начало шестого утра, 3 июля, прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. (...) Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода. По данным сопротивления, они буквально пару дней назад прибыли на ротацию", – цитирует представителя подполья РИА Новости. Так, вследствие атаки ВС РФ взорвалась хозяйственная постройка, где украинские военные разместили свой боекомплект. Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями и, судя по взрыву, "в пикапах было то, что сдетонировало". Накануне начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что иностранные наемники и элитные подразделения Вооруженных сил Украины были направлены в Харьковскую область для сдерживания натиска российских войск.Почему именно в Харьковской области разворачивается генеральное сражение и что ознаменует крах ВСУ на этом участке фронта читайте в материале автора Украина.ру Александра Чаленко.
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новости, россия, харьковская область, илья лебедев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, сво, всу
Новости, Россия, Харьковская область, Илья Лебедев, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ

Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье

13:17 03.07.2024 (обновлено: 13:24 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар, уничтожив до взвода украинских военных и вооружение ВСУ в Харьковской области. Об этом 3 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Он уточнил, что в этот день российская армия начала атаковать военные объекты ВСУ с раннего утра, нанеся не менее пяти сокрушительных ударов.
"Начало шестого утра, 3 июля, прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. (...) Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода. По данным сопротивления, они буквально пару дней назад прибыли на ротацию", цитирует представителя подполья РИА Новости.
Так, вследствие атаки ВС РФ взорвалась хозяйственная постройка, где украинские военные разместили свой боекомплект.
Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями и, судя по взрыву, "в пикапах было то, что сдетонировало".
Накануне начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что иностранные наемники и элитные подразделения Вооруженных сил Украины были направлены в Харьковскую область для сдерживания натиска российских войск.
Почему именно в Харьковской области разворачивается генеральное сражение и что ознаменует крах ВСУ на этом участке фронта читайте в материале автора Украина.ру Александра Чаленко.
Ганчев
30 мая, 18:14
Стало известно, сколько жителей Харьковской области выбрали Путина В период проведения президентских выборов в РФ, жители 34-х освобожденных населенных пунктов в Харьковской области 97% голосов поддержали кандидатуру Владимира Путина, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев
 
НовостиРоссияХарьковская областьИлья ЛебедевАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныСВОВСУ
 
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