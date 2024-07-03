Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой - 03.07.2024 Украина.ру
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Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой
Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой - 03.07.2024 Украина.ру
Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой
Реакция Киева на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня была ожидаемой. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-07-03T10:03
2024-07-03T10:07
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"Вы что-то другое ожидали услышать? Все слова о мире - это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна, она была озвучена коллективным Западом - это нанесение стратегического поражения России", - сказала она.Захарова подчеркнула, что США избрали Украину своим инструментом, а "инструмент сам не определяет, что ему делать и как ему быть".Накануне Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Подробнее о визите Орбана на Украину - в материале Олега Хавича Виктор Орбан умыл руки в Киеве на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский
Новости, Киев, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский

Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой

10:03 03.07.2024 (обновлено: 10:07 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Реакция Киева на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня была ожидаемой. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Вы что-то другое ожидали услышать? Все слова о мире - это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна, она была озвучена коллективным Западом - это нанесение стратегического поражения России", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что США избрали Украину своим инструментом, а "инструмент сам не определяет, что ему делать и как ему быть".
Накануне Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
В свою очередь, замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Подробнее о визите Орбана на Украину - в материале Олега Хавича Виктор Орбан умыл руки в Киеве на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
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