https://ukraina.ru/20240703/1056025016.html

Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой

Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой - 03.07.2024 Украина.ру

Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой

Реакция Киева на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня была ожидаемой. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-07-03T10:03

2024-07-03T10:03

2024-07-03T10:07

новости

киев

украина

венгрия

виктор орбан

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg

"Вы что-то другое ожидали услышать? Все слова о мире - это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены. Цель-то одна, она была озвучена коллективным Западом - это нанесение стратегического поражения России", - сказала она.Захарова подчеркнула, что США избрали Украину своим инструментом, а "инструмент сам не определяет, что ему делать и как ему быть".Накануне Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Подробнее о визите Орбана на Украину - в материале Олега Хавича Виктор Орбан умыл руки в Киеве на сайте Украина.ру.

киев

украина

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский