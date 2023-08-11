https://ukraina.ru/20230811/1048629882.html

Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео

Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео - 11.08.2023 Украина.ру

Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией, а также Украина.ру, 11.08.2023

2023-08-11T11:54

2023-08-11T11:54

2023-08-11T11:54

видео

россия

украина

сво

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белоруссия

латвия

литва

эскалация

финляндия

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Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией, а также рассказал, насколько высока угроза военной безопасности России со стороны Польши и Финляндии: 00:40 – Военный контингент Польши на границе с Белоруссией; 02:15 – О ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии; 03:51 – Польша и Финляндия: угроза для России; 05:23 – О вероятности участия Белоруссии в военном конфликте; 06:00 - Отношения между Украиной и Белоруссией; 06:59 – Территориальные цели Польши; 07:52 – Реакция ЕС на годовщину президентских выборов в Белоруссии; 08:54 – О подходящем кандидате для посредничества в переговорах по Украине; 10:24 – О вероятности тлеющей фазы украинского конфликта.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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