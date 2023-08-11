https://ukraina.ru/20230811/1048629882.html
Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео
Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео - 11.08.2023 Украина.ру
Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией, а также Украина.ру, 11.08.2023
2023-08-11T11:54
2023-08-11T11:54
2023-08-11T11:54
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россия
украина
сво
польша
белоруссия
латвия
литва
эскалация
финляндия
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Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией, а также рассказал, насколько высока угроза военной безопасности России со стороны Польши и Финляндии: 00:40 – Военный контингент Польши на границе с Белоруссией; 02:15 – О ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии; 03:51 – Польша и Финляндия: угроза для России; 05:23 – О вероятности участия Белоруссии в военном конфликте; 06:00 - Отношения между Украиной и Белоруссией; 06:59 – Территориальные цели Польши; 07:52 – Реакция ЕС на годовщину президентских выборов в Белоруссии; 08:54 – О подходящем кандидате для посредничества в переговорах по Украине; 10:24 – О вероятности тлеющей фазы украинского конфликта.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией, а также рассказал, насколько высока угроза военной безопасности России со стороны Польши и Финляндии:
00:40 – Военный контингент Польши на границе с Белоруссией;
02:15 – О ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии;
03:51 – Польша и Финляндия: угроза для России;
05:23 – О вероятности участия Белоруссии в военном конфликте;
06:00 - Отношения между Украиной и Белоруссией;
06:59 – Территориальные цели Польши;
07:52 – Реакция ЕС на годовщину президентских выборов в Белоруссии;
08:54 – О подходящем кандидате для посредничества в переговорах по Украине;
10:24 – О вероятности тлеющей фазы украинского конфликта.