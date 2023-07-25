https://ukraina.ru/20230725/1048221244.html

"Мы находимся в самом ужасном периоде истории нашей страны". В Киеве пытаются угадать свое будущее

"Мы находимся в самом ужасном периоде истории нашей страны". В Киеве пытаются угадать свое будущее - 25.07.2023 Украина.ру

"Мы находимся в самом ужасном периоде истории нашей страны". В Киеве пытаются угадать свое будущее

Украинские эксперты обсуждают вопрос, чего ожидать в ближайшем и в отдаленном будущем. Будет ли интенсификация конфликта или, напротив, последует команда на его "заморозку"? Отсутствие явных успехов может подтолкнуть Запад к реализации идеи перевода его в какой-то "партизанский" формат по примеру афганских событий, считает политолог Вадим Карасев.

2023-07-25T05:58

2023-07-25T05:58

2023-07-25T05:58

эксклюзив

сво

политика

экономика

демография

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048221551_0:118:3066:1843_1920x0_80_0_0_6d8c7bb9ae851a448f10b24e442dbf3d.jpg

По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту, "сейчас Запад замер в раздумьях после саммита НАТО, что дальше делать Украине, с Украиной". Раздумья эти вызваны тем, что "наступление (ВСУ – Ред.) пока в позиционном тупике, события в сухопутной кампании на востоке Украины в позиционном тупике".Это плохо для Байдена, которому "избираться на фоне активных боевых действий без уверенности в победе Украины, соответственно, [в победе] Запада – это значит проиграть компанию", отметил эксперт, добавив, что Байдена будут критиковать "за то, что он вообще влез в эту авантюру, повторять Афганистан".Карасев напомнил, что сейчас назначен новый посол Германии на Украине, который до этого был послом в Афганистане и в Ираке."Ну, наверное, не случайно. Я так вспомнил про Афганистан – идти по пути афганизации что ли, полупартизанской войны, "завернуться", а не развернуться", - сказал политолог. Он также отметил, что морская блокада, которая может длиться долго, означает для Киева потерю доступа к морю, в таком случае Украина вряд ли будет кому-либо интересна, "а без Одессы - тем более".По мнению Карасева, когда-то все равно "придется сесть и искать какие-то компромиссы", одним из вариантов может быть обмен безопасности Крыма на безопасность Одессы. Можно ли считать такой вариант реалистичным – сложно сказать. Пока в Москве заявляют, что ответом на террористические атаки киевского режима (в частности, на подрыв Крымского моста и на попытку атаковать Москву дронами) будет продолжение СВО и достижение ее целей.В Киеве тем временем говорят по официальным каналам исключительно о текущих и грядущих победах. Не все на Украине считают это правильным.Обсуждая на ютуб-канале Politeka информационную политику нынешних киевских властей, экс-депутат Верховной Рады от партии "Народный фронт" Андрей Тетерук (против него ранее были введены санкции правительством РФ – Ред.) отметил: "Мы находимся сейчас в одном из самых страшных и ужасных периодов истории страны, связанным не только с войной, но и вообще с существованием нас как нации, как страны".По его словам, неправильно "в таких условиях ограничивать доступ граждан страны к текущей информации, относиться к гражданам Украины как к инфантильным каким-то детям, которые испуганы", убаюкивать их.Потом ведь граждане обнаруживают, что реальность не соответствует этой доктрине всеобщего убаюкивания – тогда "у людей просто начинаются необратимые изменения в психическом состоянии здоровья, в доверии к власти", констатировал Тетерук, добавив: "И это на самом деле нас ослабляет". Он призвал объективно освещать ту действительно "сложнейшую ситуацию", в какой находится Украина.Политический философ Сергей Дацюк, выступая на том же канале, отметил, что в стране отсутствуют внутренние коммуникации, площадки, где могли бы вестись общественные дискуссии – если когда-то были на ТВ политические шоу, то теперь их нет. "На нашем телевидении сегодня нет дискуссий, нам не нужны дискуссии во время войны", - сказал он, добавив: "Телевидение занялось своей обычной работой – запугиванием, пропагандой и слезодавкой, информации там нет".В результате украинцы лишены возможности говорить сами с собой, констатировал эксперт. При этом он признал, что и в интернете не может позволить себе всего сказать – "Правда слишком страшная". Страна, по его словам, идет в Руину, после войны в стране останется 18-20 миллионов человек. Отвечая на вопрос, когда это будет, он ответил: "Когда откроют границы". Эксперт подчеркнул: "когда откроют границы, мы будем иметь очень большую демографическую проблему".При этом, по словам Дацюка, его тревожит психологическое состояние тех, кто останется на Украине. "Меня интересуют люди, которые здесь останутся. Хватит ли у них вообще интеллектуального потенциала, чтобы вести хоть какие бы то ни было дискуссии… Мне кажется – нет. И в этом будет серьезная проблема", - сказал эксперт, добавив, что патриоты вдруг обнаружат, что такая штука как интеллект, оказывается, очень нужная вещь для решения разного рода проблем. А людей, способных ставить и решать задачи на интеллектуальном фронте, в стране все меньше.По словам Дацюка, "постепенно ребята прозревают, но – поздновато". Потому что Украина окажется в состоянии не только экономической, социальной, политической и военной разрухи, но и "огромнейшей интеллектуальной Руины".Некому будет обсудить –такие важнейшие вопросы, как - зачем Украине Крым, зачем ей море, зачем воздушное пространство и т.д., отметил Дацюк. Он выразил опасение, что на конец войны в стране "не будет дискуссий". Каким ему видится этот конец войны, философ не уточнил, но заявил, что прежней Украины, какой она было до конфликта - уже никогда не будет.

https://ukraina.ru/20230419/1045475818.html

https://ukraina.ru/20221212/1041723825.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, политика, экономика, демография, эксперты