Не было денег на дорогу: суд наказал не доехавшего до военкомата украинца
На Украине мужчину обвинили в уклонении от призыва на военную службу после того, как тот не прибыл в призывной пункт, передает 10 августа politeka.net
По словам обвиняемого, он получил повестку об отправке в воинскую часть, но посчитал, что непригоден к военной службе. Кроме того, у него не было денег на дорогу.
В отношении призывника возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
"Не повезло... Некоторых на бусике увозят бесплатно, не надо искать деньги на проезд", "Ждем новость: на Волыни мужчина украл 12 гривен у бывшей чтобы доехать до военкомата", - пошутили в комментариях украинцы.