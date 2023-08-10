Не было денег на дорогу: суд наказал не доехавшего до военкомата украинца

Украинца-инвалида, которого кормят с ложки и водят в туалет, признали годным к службе в ВСУ

Украинские активисты предпринимают усилия, чтобы Максима Байду из Винницкой области с третьей группой инвалидности не мобилизовали, передает 10 августа znaj.ua