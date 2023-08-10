Не было денег на дорогу: суд наказал не доехавшего до военкомата украинца - 10.08.2023 Украина.ру
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Не было денег на дорогу: суд наказал не доехавшего до военкомата украинца
Не было денег на дорогу: суд наказал не доехавшего до военкомата украинца - 10.08.2023 Украина.ру
Не было денег на дорогу: суд наказал не доехавшего до военкомата украинца
На Украине мужчину обвинили в уклонении от призыва на военную службу после того, как тот не прибыл в призывной пункт, передает 10 августа politeka.net
2023-08-10T12:29
2023-08-10T12:29
новости
украина
суд
военкомат
обвинение
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По словам обвиняемого, он получил повестку об отправке в воинскую часть, но посчитал, что непригоден к военной службе. Кроме того, у него не было денег на дорогу.В отношении призывника возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
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новости, украина, суд, военкомат, обвинение
Новости, Украина, Суд, военкомат, обвинение

Не было денег на дорогу: суд наказал не доехавшего до военкомата украинца

12:29 10.08.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Читать в
На Украине мужчину обвинили в уклонении от призыва на военную службу после того, как тот не прибыл в призывной пункт, передает 10 августа politeka.net
По словам обвиняемого, он получил повестку об отправке в воинскую часть, но посчитал, что непригоден к военной службе. Кроме того, у него не было денег на дорогу.
В отношении призывника возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Не повезло... Некоторых на бусике увозят бесплатно, не надо искать деньги на проезд", "Ждем новость: на Волыни мужчина украл 12 гривен у бывшей чтобы доехать до военкомата", - пошутили в комментариях украинцы.

ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
10:22
Украинца-инвалида, которого кормят с ложки и водят в туалет, признали годным к службе в ВСУ Украинские активисты предпринимают усилия, чтобы Максима Байду из Винницкой области с третьей группой инвалидности не мобилизовали, передает 10 августа znaj.ua
 
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