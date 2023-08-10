Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта - 10.08.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта
Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта - 10.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта
Если Россия достигнет быстрой победы с масштабным территориальным переустройством Украины, то вопросы, связанные с переустройством мира, будут окончательно закрыты. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-10T07:50
2023-08-10T07:50
новости
украина
население
сво
территории
россия
война
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Сейчас на территории Украины немного населения, которое поддерживает Россию. Потому что жизнь в условиях войны и страха всегда ведет к повышенному уровню отторжения к противнику, сказал Скоробогатов.Вопрос о том, как российские войска будут находить контакт с местным населением, если они продолжат наступление является очень актуальным. Но я не думаю, что Россия хочет далеко идти, добавил эксперт.После этого Россия будет окончательно утверждена Западом в статусе оккупанта. Над границами повесят "железный занавес" и с нами никто не захочет разговаривать. Но России нужно, чтобы все страны включились в вопрос нового мирового устройства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048576904.html
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новости, украина, население, сво, территории, россия, война
Новости, Украина, население, СВО, территории, Россия, война

Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта

07:50 10.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Если Россия достигнет быстрой победы с масштабным территориальным переустройством Украины, то вопросы, связанные с переустройством мира, будут окончательно закрыты. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Сейчас на территории Украины немного населения, которое поддерживает Россию. Потому что жизнь в условиях войны и страха всегда ведет к повышенному уровню отторжения к противнику, сказал Скоробогатов.
Вопрос о том, как российские войска будут находить контакт с местным населением, если они продолжат наступление является очень актуальным. Но я не думаю, что Россия хочет далеко идти, добавил эксперт.

"Российское руководство сейчас обвиняют в том, что оно медленное, неактивное и не наступает быстро. Но если мы достигнем быстрой военной победы с масштабным территориальным переустройством Украины, то большие вопросы, связанные с переустройством мира, будут окончательно закрыты", - отметил Скоробогатов.

После этого Россия будет окончательно утверждена Западом в статусе оккупанта. Над границами повесят "железный занавес" и с нами никто не захочет разговаривать. Но России нужно, чтобы все страны включились в вопрос нового мирового устройства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вчера, 09:59
Старый колониализм и нацизм. Куда Украина затягивает ЕвропуНа днях секретарь СНБО Алексей Данилов не смог сдержать в себе расистские взгляды и обвинил народы Азии в бесчеловечности. В частности, назвал русских "азиатами", отличительным признаком которых, по его мнению, является отсутствие человечности.
 
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