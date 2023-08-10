https://ukraina.ru/20230810/1048594075.html

Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта

Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта - 10.08.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта

Если Россия достигнет быстрой победы с масштабным территориальным переустройством Украины, то вопросы, связанные с переустройством мира, будут окончательно закрыты. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый

2023-08-10T07:50

2023-08-10T07:50

2023-08-10T07:50

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Сейчас на территории Украины немного населения, которое поддерживает Россию. Потому что жизнь в условиях войны и страха всегда ведет к повышенному уровню отторжения к противнику, сказал Скоробогатов.Вопрос о том, как российские войска будут находить контакт с местным населением, если они продолжат наступление является очень актуальным. Но я не думаю, что Россия хочет далеко идти, добавил эксперт.После этого Россия будет окончательно утверждена Западом в статусе оккупанта. Над границами повесят "железный занавес" и с нами никто не захочет разговаривать. Но России нужно, чтобы все страны включились в вопрос нового мирового устройства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048576904.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, население, сво, территории, россия, война