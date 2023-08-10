Эксперт объяснил, почему Запад хочет повесить на Россию железный занавес и статус оккупанта
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Если Россия достигнет быстрой победы с масштабным территориальным переустройством Украины, то вопросы, связанные с переустройством мира, будут окончательно закрыты. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Сейчас на территории Украины немного населения, которое поддерживает Россию. Потому что жизнь в условиях войны и страха всегда ведет к повышенному уровню отторжения к противнику, сказал Скоробогатов.
Вопрос о том, как российские войска будут находить контакт с местным населением, если они продолжат наступление является очень актуальным. Но я не думаю, что Россия хочет далеко идти, добавил эксперт.
"Российское руководство сейчас обвиняют в том, что оно медленное, неактивное и не наступает быстро. Но если мы достигнем быстрой военной победы с масштабным территориальным переустройством Украины, то большие вопросы, связанные с переустройством мира, будут окончательно закрыты", - отметил Скоробогатов.
После этого Россия будет окончательно утверждена Западом в статусе оккупанта. Над границами повесят "железный занавес" и с нами никто не захочет разговаривать. Но России нужно, чтобы все страны включились в вопрос нового мирового устройства, заключил собеседник издания.
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