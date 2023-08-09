https://ukraina.ru/20230809/1048562680.html

Петр Скоробогатый: У России есть два способа победить ВСУ и НАТО, потому что СВО поглотила ресурсы мира

Петр Скоробогатый: У России есть два способа победить ВСУ и НАТО, потому что СВО поглотила ресурсы мира - 09.08.2023 Украина.ру

Петр Скоробогатый: У России есть два способа победить ВСУ и НАТО, потому что СВО поглотила ресурсы мира

Российское руководство сейчас обвиняют в том, что оно медленное, неактивное и не наступает быстро. Но если мы достигнем быстрой военной победы с масштабным... Украина.ру, 09.08.2023

2023-08-09T03:22

2023-08-09T03:22

2023-08-09T03:22

интервью

россия

всу

африка

белоруссия

нато

запад

украина

запорожье

купянск

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Российское руководство сейчас обвиняют в том, что оно медленное, неактивное и не наступает быстро. Но если мы достигнем быстрой военной победы с масштабным территориальным переустройством Украины, то большие вопросы, связанные с переустройством мира, будут окончательно закрыты. А мы хотим, чтобы все страны включились в вопрос нового мирового устройства, считает редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр СкоробогатыйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Пётр, пару недель назад в одном из эфиров вы говорили, что ВСУ продолжат атаки по всей линии фронта не потому, что они всерьез рассчитывают добиться крупных успехов, а для того, чтобы выиграть время для подготовки своих оборонительных рубежей на случай российского контрнаступления. Можно ли сказать, сбывается ли этот ваш прогноз?- Пока нет. Нужно еще какое-то время.На мой взгляд, еще несколько недель ВСУ будут пытаться продавить нашу оборону просто для того, чтобы получить хоть какой-то результат этого распиаренного наступления, потому что своей цели оно не достигло.Есть целая группа российских и зарубежных экспертов, которые говорят, что это наступление так и задумывалось. Мол, главная его задача – измотать российскую оборону, дистанционно выбить артиллерию и танки, которые ВС РФ накапливали месяцы, а потом мы увидим уже настоящее наступление осенью или зимой. Но это больше оправдательные уловки. Потому что задачей "контрнаступа" был именно прорыв.Понятное дело, что до Крыма ВСУ бы не дошли. Но они могли хотя бы пробить какой-то важный укрепрайон на юге. Этого не получилось. Понятно, что какие-то силы из российской обороны выбиваются и снимаются мины. Но пока украинцы очень медленно ползут вперед. В сводках с фронта у нас одни и те же населенные пункты. Ничего не меняется.Более того, за это время Россия готовит новые линии обороны и войска. Оборонная промышленность у нас работает гораздо быстрее, чем на Западе. За это время мы укрепим рубежи, а украинцы не успеют подготовить ничего более серьезного, чем сейчас.Таким образом, план России, который она готовила с осени 2022 года (ставка на оборону и выигрыш времени для наращивания численности вооруженных сил и их техническое обеспечение), сработал. Вопрос заключается в том, что будет дальше. Потому что от обороны ничего не выиграть.Нам остается только гадать: либо мы пытаемся принудить Украину и Запад к мирному урегулированию конфликта на наших условиях с признанием наших новых границ, либо мы перейдем в собственное наступление. Мне кажется, оба плана находятся в разработке. Они оба актуальны для российского руководства в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая ситуация в том числе.И последнее, что я хотел бы отметить. За июль ВС РФ приобрели больше территорий на Купянском направлении, чем ВСУ, которые пытаются продвигаться на Запорожье.- Вы сказали, что изменений на фронте нет. А как вы прокомментируете сообщения о том, что ВСУ высадились на левый берег Днепра в районе Казачьих Лагерей. Это больше раздутая история? Или противник может бросить туда все силы?- Пока бесполезно об этом говорить. Очень отрывистые сообщения по этому поводу. Я вообще не верю в возможности ВСУ провести большую операцию по форсированию Днепра. Она потребует исключительных усилий. Учитывая ресурсы, которые потерял Киев за последние два месяца, он не сможет компенсировать эти потери даже в случае успешного наступления через Днепр. В этом случае Украина окажется беззащитной. Я не думаю, что они пойдут на этот риск.Я уже говорил, что за время медленного и безуспешного наступления ВСУ у России было время подготовить свои резервы и ресурсы. Но Киев точно так же готовит свои собственные резервы. Да, противник уже ввел в бой 10-ый армейский корпус, который целенаправленно готовили под это наступление. Но у Украины еще большое количество резервов на самых разных направлениях. Пока идет "контрнаступ", Киев продолжает тренировать мобилизованных и получать новую технику.Повторюсь, ресурсов у Украины много. А любая крупная операция, сопряженная с большим риском, приведет к исключительным потерям, которые невозможно будет быстро компенсировать и восстановить.- Понятно, что форсирование Днепра успехов Украине не принесет. А если они, например, снимут для этого силы из района Работино, можем ли мы быстро перейти хотя бы в тактическое контрнаступление?- Повторюсь, у Украины хватает резервов, чтобы укрепить любой фронт. Пока нет ситуации, что противник снимает крупные части с юга, чтобы перекинуть их на север и остановить наше продвижение от Сватово и Кременной.У нас тоже невидно желания наращивать темпы наступления. Скорее, в районе Купянска мы сейчас наблюдаем, как российская армия учится атаковать в новых условиях, с учетом взаимодействия артиллерии, авиации и беспилотников.Там действительно сосредоточена крупная российская группировка. Украина неслучайно паникует по этому поводу. Но эта группировка не будет резко брошена вперед, потому что география не располагает к быстрому прорыву. Но ребята там учатся наступать. И учатся хорошо.- Вы сказали, что глобальных сценариев сейчас всего два: либо мы переходим в большое наступление, либо пытаемся склонить противника к мирным переговорам. Что мы можем предъявить в качестве военного аргумента, чтобы Украина хотя бы ушла из Донбасса, Херсона и Запорожья?- Пока наш военный аргумент состоит лишь в том, что мы истощаем Украину, прокладывая дорожку к этому мирному плану.После саммита НАТО в Вильнюсе было очевидно, что большое окно для переговоров открывается. Встреча в Саудовской Аравии – это тоже признак того, что мир начинает думать, как дальше жить после окончания украинского конфликта, который касается не только территории Украины. Это вопрос гораздо более широкий. Это вопрос о стратегической безопасности в Европе, об отношениях крупных держав друг с другом и о позиции России в мире.Я прекрасно понимаю нашу "патриотическую" аудиторию, которая говорит, что в случае компромиссного решения мы законсервируем украинскую проблему, с которой предстоит разбираться нашим будущим поколениям. Но СВО начиналась во многом из-за недопущения расширения НАТО, недопущения Украины в НАТО и недопущения дальнейшей милитаризации Украины ради большого переустройства мира с уважением к интересам России.Если мирная платформа будет учитывать эти вопросы, которые поставила Москва, это будет гораздо более важной победой, чем контроль украинских территорий. Хотя непонятно, что делать с теми регионами России, которые находятся под контролем Киева. Потому что в сегодняшнем мире будет достаточно сложно по щелчку пальцев переписать Конституцию и отторгнуть их.Но эта проблема гораздо более низкого уровня, чем вопрос о реинкарнации постъялтинского мира.- Удастся ли нам убедить дружественные нам страны в том, что Украина – это вопрос нашей безопасности и нашего выживания?- В мире хорошо это понимают. Да, у нас подвергается критике позиция Китая и стран глобального Юга, что они поддерживают территориальную целостность Украины. А как иначе? Для любой страны самое важное – сохранить свой суверенитет в своих границах. Естественно, что все государства будут подчеркивать эту формулировку, чтобы сохранить собственные территории. Но вопрос с переустройством Украины очевиден.Если удастся договориться с властями Украины о ее переустройстве в новых границах, то мы будем уважать новые границы Украины. Дмитрий Песков именно это и имел в виду в своем недавнем интервью. Да, это прозвучало немного неправильно, но это был наш пас государствам Юга. "Мы готовы уважать территориальную целостность Украины, если Украина проявит понимание ситуации".Дело же не в том, что Украина отойдет за новые границы, а мы получим нового зубастого противника. Наверняка в новом мирном договоре будет учтен вопрос о демилитаризации Украины. Иначе непонятно, зачем вообще затевалась СВО.Но, повторюсь, СВО – это большой комплекс вопросов, который не фокусируется исключительно на территориях Украины.- А если все же сфокусироваться на территориях Украины. Мы еще рассчитываем получить поддержку местного населения? Если рассчитываем, то какова должна быть реакция жителей Харькова и Одессы, если они слышит, что Россия дальше не пойдет?- Это вопрос.Я не думаю, что на территории Украины сейчас живет большой процент населения, которое нас поддерживает. Потому что жизнь в условиях войны и страха всегда ведет к повышенному уровню отторжения к противнику, даже если когда-то ты его не считал противником и лояльно к нему относился. Но это вопрос времени. Мы недооцениваем этот фактор, но время лечит даже вещи, связанные с войной и потерей близких.Вопрос о том, как мы будем находить контакт с местным населением, если продолжим наступать – очень актуальным. Но я не думаю, что мы хотим далеко идти.Российское руководство сейчас обвиняют в том, что оно медленное, неактивное и не наступает быстро. Но если мы достигнем быстрой военной победы с масштабным территориальным переустройством Украины, то большие вопросы, связанные с переустройством мира, будут окончательно закрыты.Россия будет окончательно утверждена в статусе оккупанта. Над нашими границами повесят "железный занавес" и с нами никто не захочет разговаривать. А мы хотим, чтобы все страны включились в вопрос нового мирового устройства.Повторюсь, в данном случае вопрос территорий Украины вторичен.- Можно ли напрямую увязывать с украинским конфликтом ситуацию в Нигере и вообще в Африке? Или это отдельная локальная история?- Я не знаю, будет ли выгодна России большая война в Африке, если африканские страны решатся на большую военную кампанию в Нигере. Потому что эта кампания не будет быстрой и с минимальным кровопролитием. Солдаты Нигера готовы защищаться. В стране полно населения, которые поддерживают новую власть. Кстати, мне непонятно, как ее называть: военная хунта или законное новое правительство.Для России в этом есть плюсы, потому что влияние мирового сообщества будет переключено на другую часть света. Встанет вопрос о гуманитарной и военной помощи. Всё, что сейчас получает Украина от Запада, будет хотя бы частично отправлено в Африку. И Россия может от этого выиграть. В том числе в дипломатическом плане.Но в данном случае речь идет о широком фронте наших союзников. Несмотря на то, что наши дипломатические и экономические связи с Африкой требуют серьезной интенсификации, России важны эти отношения. Москва заинтересована в том, чтобы у них было все хорошо.Если говорить о факторе ЧВК "Вагнер", то мы пока не знаем, вовлечена ли она в события в Нигере. МИД РФ ранее довольно четко призвал к тому, чтобы в Нигере было восстановлено законное правительства. Я не знаю, поменяется ли эта позиция Москвы. Но мы дали понять, что намерены действовать аккуратно. Нам бы не хотелось, чтобы наши частники были вовлечены в такие конфликты. Потому что это может нарушить наши дружественные отношения с этим континентом.- Просто некоторые горячие головы призывают направить "Вагнер" для уничтожения небольшой американской и французской группировки в Африке, чтобы отомстить им за поддержку Украины.- Там не очень большая группировка. Если мы выступим на стороне Нигера, мы получим не очень большой бонус. Мы получим гораздо больше проблем из-за хаоса, который может наступить в случае полномасштабной войны в Африке.Сейчас идут разговоры об экспедиционном формате, очень популярном за 30 лет. Но эти форматы тоже могут перерастать в кровавую бойню. Тут нельзя ошибиться.Непохоже, что новые власти в Нигере временщики, готовые сбежать при большом давлении на них. Речь идет о довольно крупном государстве. И процесс может не ограничиться одним Нигером. Там большой пояс стран, у которых шаткое внутриполитическое положение и прозрачные границы, когда боевики шастают туда-сюда. Одна маленькая нестабильность может спровоцировать большую войну в середине Африки.Поэтому и медлят игроки, которые принимают там решения. Они понимают, насколько ситуация может быть опасной для их стран.- Вы в одном из интервью сказали, что Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии в том числе за счет сил и средств, которые можно было бы потратить на нужды СВО. Когда станет понятно, что мы можем их использовать их на Украине? Когда станет понятно, что мы их в Белоруссии концентрировали не зря?- Я не думаю, что какие-либо страны сейчас готовы использовать новые территории для расширения конфликта, включая Белоруссию. Это серьезно удлиняет фронт и увеличивает ресурсы, которые придется затратить на новый конфликт.Мне кажется, что если бы Польша действительно могла послать несколько батальонов в Минск, чтобы сбросить "непопулярного" Лукашенко, то Варшава пошла бы на это. Но белорусы этот переворот точно не поддержат. Несмотря на то, что еще в 2020 году там были массовые акции протеста. В республике хватает людей, которые поддерживают Лукашенко, Россию и СВО в частности.Поэтому Россия старается укрепить белорусский фронт, чтобы не получить удар в спину. Очень важно, чтобы те силы, которые накапливают восточноевропейские страны НАТО, оставались на западном фланге на случай какого-нибудь "нападения Вагнера".После 1,5 года СВО военных ресурсов на планете осталось очень немного. Несмотря на гигантские деньги, которые мир тратит на оборону. Война в последние 30 лет стала очень дорогой. Появилось много дорогих "игрушек", а простых видов оружия очень мало. Поэтому любой конфликт, к которому надо готовиться (Тайвань или Африка), потребует дополнительных усилий.В этом смысле любая инициатива, которая направлена на растаскивание ресурсов противника, выгодна России, потому что Украине дают меньше оружия. Это все, что я пока вижу в отношении Белоруссии.Повторюсь, наша задача этот фронт прикрыть. И сделать так, чтобы он не отвлекал наши ресурсы в том числе.

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, африка, белоруссия, нато, запад, украина, запорожье, купянск, чвк "вагнер"