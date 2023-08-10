Эксперт рассказал, как истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорогу к миру - 11.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорогу к миру
Эксперт рассказал, как истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорогу к миру - 11.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорогу к миру
После саммита НАТО в Вильнюсе стало очевидно, что открывается большое окно для переговоров по Украине. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-10T05:30
2023-08-11T04:11
новости
украина
переговоры
мирный план
россия
безопасность
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Как и саммит в Вильнюсе встреча в Саудовской Аравии стала признаком того, что мир начинает думать, как дальше жить после окончания конфликта, который касается не только территории Украины, рассказал эксперт.Вопрос переговоров по Украине гораздо более широкий. Это вопрос о стратегической безопасности в Европе, об отношениях крупных держав и о позиции России в мире, добавил Скоробогатый.Но СВО начиналась во многом из-за недопущения Украины в НАТО и недопущения дальнейшей милитаризации Украины ради большого переустройства мира. Истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорожку к мирному плану, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230806/1048511040.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, переговоры, мирный план, россия, безопасность
Новости, Украина, переговоры, мирный план, Россия, безопасность

Эксперт рассказал, как истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорогу к миру

05:30 10.08.2023 (обновлено: 04:11 11.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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После саммита НАТО в Вильнюсе стало очевидно, что открывается большое окно для переговоров по Украине. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Как и саммит в Вильнюсе встреча в Саудовской Аравии стала признаком того, что мир начинает думать, как дальше жить после окончания конфликта, который касается не только территории Украины, рассказал эксперт.
Вопрос переговоров по Украине гораздо более широкий. Это вопрос о стратегической безопасности в Европе, об отношениях крупных держав и о позиции России в мире, добавил Скоробогатый.
"Я прекрасно понимаю нашу "патриотическую" аудиторию, которая говорит, что в случае компромиссного решения мы законсервируем украинскую проблему, с которой предстоит разбираться нашим будущим поколениям", - отметил эксперт.
Но СВО начиналась во многом из-за недопущения Украины в НАТО и недопущения дальнейшей милитаризации Украины ради большого переустройства мира. Истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорожку к мирному плану, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
6 августа, 14:27
"Враг должен приползти на коленях": Медведев отреагировал на "переговоры" в Саудовской АравииПереговоры по Украине, проходящие в Джидде без участия России, не имеют шансов на успех, написал 6 августа в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
 
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