https://ukraina.ru/20230810/1048593741.html

Эксперт рассказал, как истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорогу к миру

Эксперт рассказал, как истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорогу к миру - 11.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорогу к миру

После саммита НАТО в Вильнюсе стало очевидно, что открывается большое окно для переговоров по Украине. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый

2023-08-10T05:30

2023-08-10T05:30

2023-08-11T04:11

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россия

безопасность

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Как и саммит в Вильнюсе встреча в Саудовской Аравии стала признаком того, что мир начинает думать, как дальше жить после окончания конфликта, который касается не только территории Украины, рассказал эксперт.Вопрос переговоров по Украине гораздо более широкий. Это вопрос о стратегической безопасности в Европе, об отношениях крупных держав и о позиции России в мире, добавил Скоробогатый.Но СВО начиналась во многом из-за недопущения Украины в НАТО и недопущения дальнейшей милитаризации Украины ради большого переустройства мира. Истощая военный потенциал Украины, Россия прокладывает дорожку к мирному плану, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230806/1048511040.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, переговоры, мирный план, россия, безопасность