Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ
Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ
Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-10T04:30
2023-08-10T04:30
новости
всу
наступление
вс рф
армия
сво
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В ходе спецоперации ВС РФ не допускают ошибок, связанных с "головокружением от успехов". ВС РФ ведут операции более осмысленно, с прицелом именно на разгром врага, а не на захват территории, пояснил эксперт.Армия России имеет свою собственную концепцию строительства вооруженных сил и свои оперативные подходы. В отличие от ВСУ она самостоятельно разрабатывает операции и действует в своей доктрине, добавил он.ВСУ всему миру растрезвонили, как они якобы мощно победили под Харьковом и Херсоном, а теперь им приходится реально воевать, а не занимать территорию которую оставили российские войска, отметил историк.ВС РФ не воюют по принципу "ни шагу назад" и берегут своих бойцов. Основная задача - уничтожить живую силу и технику противника, при этом максимально сохранив личный состав, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048566331.html
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новости, всу, наступление, вс рф, армия, сво
Новости, ВСУ, наступление, ВС РФ, Армия, СВО

Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ

04:30 10.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В ходе спецоперации ВС РФ не допускают ошибок, связанных с "головокружением от успехов". ВС РФ ведут операции более осмысленно, с прицелом именно на разгром врага, а не на захват территории, пояснил эксперт.
Армия России имеет свою собственную концепцию строительства вооруженных сил и свои оперативные подходы. В отличие от ВСУ она самостоятельно разрабатывает операции и действует в своей доктрине, добавил он.
"Российская армия быстро учится и адаптируется под реалии поля боя – ВСУ показывают себя намного хуже, что ярко видно по "контрнаступу", они не выработали никаких условий для успешного прорыва нашей обороны", - подчеркнул Полищук.
ВСУ всему миру растрезвонили, как они якобы мощно победили под Харьковом и Херсоном, а теперь им приходится реально воевать, а не занимать территорию которую оставили российские войска, отметил историк.
ВС РФ не воюют по принципу "ни шагу назад" и берегут своих бойцов. Основная задача - уничтожить живую силу и технику противника, при этом максимально сохранив личный состав, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вчера, 05:15
"Пушечное мясо с иностранной начинкой". Военный эксперт рассказал, чем занимаются наёмники в рядах ВСУУкраина активно подтягивает наёмников в ряды ВСУ, чтобы они смогли переломить ситуацию на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
 
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Заголовок открываемого материала
04:45"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ
04:30Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ
19:45Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине
19:15Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России
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