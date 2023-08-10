https://ukraina.ru/20230810/1048582582.html

Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ

Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ

Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-10T04:30

2023-08-10T04:30

2023-08-10T04:30

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В ходе спецоперации ВС РФ не допускают ошибок, связанных с "головокружением от успехов". ВС РФ ведут операции более осмысленно, с прицелом именно на разгром врага, а не на захват территории, пояснил эксперт.Армия России имеет свою собственную концепцию строительства вооруженных сил и свои оперативные подходы. В отличие от ВСУ она самостоятельно разрабатывает операции и действует в своей доктрине, добавил он.ВСУ всему миру растрезвонили, как они якобы мощно победили под Харьковом и Херсоном, а теперь им приходится реально воевать, а не занимать территорию которую оставили российские войска, отметил историк.ВС РФ не воюют по принципу "ни шагу назад" и берегут своих бойцов. Основная задача - уничтожить живую силу и технику противника, при этом максимально сохранив личный состав, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048566331.html

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новости, всу, наступление, вс рф, армия, сво