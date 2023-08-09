https://ukraina.ru/20230809/1048578270.html
Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео
Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео - 09.08.2023 Украина.ру
Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео
Главный редактор портала “Везде наши” Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала, как живётся русским диаспорам за рубежом, почему понтийских греков нужно... Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T09:54
2023-08-09T09:54
2023-08-09T09:54
видео
россия
украина
сво
миграция
эмиграция
ес
греция
православие
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048578125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e93d0e930fa9463f49b81f817169cfb.jpg
Главный редактор портала “Везде наши” Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала, как живётся русским диаспорам за рубежом, почему понтийских греков нужно признать коренным народов России, а также о проблемах переселения соотечественников: 00:35 – Почему всё больше наших соотечественников возвращаются в Россию из Германии? 03:40 – Как Греция стала одним из центров мировой русофобии? 09:15 – Почему понтийских греков нужно признать коренным народом России? 12:00 – О русофобии в Канаде; 21:55 – Как новый закон затронет русский язык в Киргизии.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048578125_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85e4757d4029cde0b65c06a48c057559.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, миграция, эмиграция, ес, греция, православие, гражданство, соотечественники, канада, средняя азия, киргизия, казахстан, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, миграция, эмиграция, ЕС, Греция, Православие, гражданство, соотечественники, Канада, Средняя Азия, Киргизия, Казахстан