https://ukraina.ru/20230809/1048578270.html

Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео

Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео - 09.08.2023 Украина.ру

Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео

Главный редактор портала “Везде наши” Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала, как живётся русским диаспорам за рубежом, почему понтийских греков нужно... Украина.ру, 09.08.2023

2023-08-09T09:54

2023-08-09T09:54

2023-08-09T09:54

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Главный редактор портала “Везде наши” Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала, как живётся русским диаспорам за рубежом, почему понтийских греков нужно признать коренным народов России, а также о проблемах переселения соотечественников: 00:35 – Почему всё больше наших соотечественников возвращаются в Россию из Германии? 03:40 – Как Греция стала одним из центров мировой русофобии? 09:15 – Почему понтийских греков нужно признать коренным народом России? 12:00 – О русофобии в Канаде; 21:55 – Как новый закон затронет русский язык в Киргизии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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