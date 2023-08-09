Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео - 09.08.2023 Украина.ру
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Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео
Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео - 09.08.2023 Украина.ру
Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео
Главный редактор портала “Везде наши” Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала, как живётся русским диаспорам за рубежом, почему понтийских греков нужно... Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T09:54
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Главный редактор портала “Везде наши” Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала, как живётся русским диаспорам за рубежом, почему понтийских греков нужно признать коренным народов России, а также о проблемах переселения соотечественников: 00:35 – Почему всё больше наших соотечественников возвращаются в Россию из Германии? 03:40 – Как Греция стала одним из центров мировой русофобии? 09:15 – Почему понтийских греков нужно признать коренным народом России? 12:00 – О русофобии в Канаде; 21:55 – Как новый закон затронет русский язык в Киргизии.
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видео, россия, украина, сво, миграция, эмиграция, ес, греция, православие, гражданство, соотечественники, канада, средняя азия, киргизия, казахстан, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, миграция, эмиграция, ЕС, Греция, Православие, гражданство, соотечественники, Канада, Средняя Азия, Киргизия, Казахстан

Шеляпина о гнезде фашистов в Канаде и о том, кого нужно признать коренным народом России. Видео

09:54 09.08.2023
 
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Главный редактор портала “Везде наши” Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала, как живётся русским диаспорам за рубежом, почему понтийских греков нужно признать коренным народов России, а также о проблемах переселения соотечественников:
00:35 – Почему всё больше наших соотечественников возвращаются в Россию из Германии?
03:40 – Как Греция стала одним из центров мировой русофобии?
09:15 – Почему понтийских греков нужно признать коренным народом России?
12:00 – О русофобии в Канаде;
21:55 – Как новый закон затронет русский язык в Киргизии.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОмиграцияэмиграцияЕСГрецияПравославиегражданствосоотечественникиКанадаСредняя АзияКиргизияКазахстан
 
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