https://ukraina.ru/20230809/1048565324.html
"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море
"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море - 09.08.2023 Украина.ру
"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море
Россия должна системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T05:00
2023-08-09T05:00
2023-08-09T05:00
новости
дроны
разведка
беспилотники
черное море
россия
сша
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Чтобы защитить гражданский флот от террористических атак Украины необходимо системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем, рассказал Насонов.Сбор разведданных и применение противником безэкипажных судов с 300 килограммов взрывчатки, осуществляется с американских воздушных беспилотников. Если ВС РФ лишат их возможности летать над Черным морем, это серьезно затруднит их работу, добавил эксперт.Россия четко обозначила взаимосвязь безэкипажных катеров с американскими беспилотниками. Стране, которая объявила России санкции и поставляет оружие ВСУ, нечего делать в Чёрном море. Американские беспилотники должны летать только над Северной Америкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, разведка, беспилотники, черное море, россия, сша
Новости, дроны, разведка, беспилотники, Черное море, Россия, США
"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море
Россия должна системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Чтобы защитить гражданский флот от террористических атак Украины необходимо системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем, рассказал Насонов.
Сбор разведданных и применение противником безэкипажных судов с 300 килограммов взрывчатки, осуществляется с американских воздушных беспилотников. Если ВС РФ лишат их возможности летать над Черным морем, это серьезно затруднит их работу, добавил эксперт.
"Этот дрон снимает необходимую ему разведывательную информацию, которая в онлайн-режиме передается Украине. Один такой дрон мы уронили. Он упал в Черное море, мы его достали и пытаемся изучить его программное обеспечение. Второй дрон мы вообще отогнали", - подчеркнул Насонов.
Россия четко обозначила взаимосвязь безэкипажных катеров с американскими беспилотниками. Стране, которая объявила России санкции и поставляет оружие ВСУ, нечего делать в Чёрном море. Американские беспилотники должны летать только над Северной Америкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь