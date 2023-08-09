"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море - 09.08.2023 Украина.ру
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"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море
"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море - 09.08.2023 Украина.ру
"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море
Россия должна системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T05:00
2023-08-09T05:00
новости
дроны
разведка
беспилотники
черное море
россия
сша
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Чтобы защитить гражданский флот от террористических атак Украины необходимо системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем, рассказал Насонов.Сбор разведданных и применение противником безэкипажных судов с 300 килограммов взрывчатки, осуществляется с американских воздушных беспилотников. Если ВС РФ лишат их возможности летать над Черным морем, это серьезно затруднит их работу, добавил эксперт.Россия четко обозначила взаимосвязь безэкипажных катеров с американскими беспилотниками. Стране, которая объявила России санкции и поставляет оружие ВСУ, нечего делать в Чёрном море. Американские беспилотники должны летать только над Северной Америкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дроны, разведка, беспилотники, черное море, россия, сша
Новости, дроны, разведка, беспилотники, Черное море, Россия, США

"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море

05:00 09.08.2023
 
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi ZapkaRQ-4A Global Hawk беспилотник США
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Читать в
Россия должна системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Чтобы защитить гражданский флот от террористических атак Украины необходимо системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем, рассказал Насонов.
Сбор разведданных и применение противником безэкипажных судов с 300 килограммов взрывчатки, осуществляется с американских воздушных беспилотников. Если ВС РФ лишат их возможности летать над Черным морем, это серьезно затруднит их работу, добавил эксперт.
"Этот дрон снимает необходимую ему разведывательную информацию, которая в онлайн-режиме передается Украине. Один такой дрон мы уронили. Он упал в Черное море, мы его достали и пытаемся изучить его программное обеспечение. Второй дрон мы вообще отогнали", - подчеркнул Насонов.
Россия четко обозначила взаимосвязь безэкипажных катеров с американскими беспилотниками. Стране, которая объявила России санкции и поставляет оружие ВСУ, нечего делать в Чёрном море. Американские беспилотники должны летать только над Северной Америкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 07:19
Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФУкраина попыталась атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны России
 
НовостидроныразведкабеспилотникиЧерное мореРоссияСША
 
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