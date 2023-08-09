https://ukraina.ru/20230809/1048565324.html

"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море

"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море - 09.08.2023 Украина.ру

"Пусть летают над Америкой". Военный эксперт объяснил, почему дронам-разведчикам не место в Чёрном море

Россия должна системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-08-09T05:00

2023-08-09T05:00

2023-08-09T05:00

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дроны

разведка

беспилотники

черное море

россия

сша

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Чтобы защитить гражданский флот от террористических атак Украины необходимо системно пресекать полёты американских беспилотников над Черным морем, рассказал Насонов.Сбор разведданных и применение противником безэкипажных судов с 300 килограммов взрывчатки, осуществляется с американских воздушных беспилотников. Если ВС РФ лишат их возможности летать над Черным морем, это серьезно затруднит их работу, добавил эксперт.Россия четко обозначила взаимосвязь безэкипажных катеров с американскими беспилотниками. Стране, которая объявила России санкции и поставляет оружие ВСУ, нечего делать в Чёрном море. Американские беспилотники должны летать только над Северной Америкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дроны, разведка, беспилотники, черное море, россия, сша