CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams

Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине

Американский танк М1 назван в честь генерала Крейтона У. Абрамса — одного из лучших американских танковых командиров времён Второй мировой войны, а позже — командующего войсками США во Вьетнаме