CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams - 08.08.2023 Украина.ру
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CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams - 08.08.2023 Украина.ру
CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
В минувшие выходные США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили журналисты CNN 7 августа
2023-08-08T11:06
2023-08-08T11:06
новости
сша
украина
зарубежье
m1 abrams
киев
танки
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Телеканал приводит слова начальника отдела закупок армии США Дуга Буша.США начали обучение украинцев работе на танках в мае в Германии, пишет CNN.В общем сложности, США планируют передать Украине 31 танк. Предназначенные для Киева танки проходили ремонт и подготовку к отправке, а в выходные было получено официальное разрешение на их передачу, сообщило издание.Газета Politico писала ранее, что первая партия будет включать 6-8 танков. При этом Штаты передают старые модели, а не современные.
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новости, сша, украина, зарубежье, m1 abrams, киев, танки
Новости, США, Украина, Зарубежье, M1 Abrams, Киев, танки

CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams

11:06 08.08.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
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В минувшие выходные США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили журналисты CNN 7 августа
Телеканал приводит слова начальника отдела закупок армии США Дуга Буша.
"Они (танки Abrams. – Ред.) готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем на Украину, вместе со всем тем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные мощности”, - сказал Буш.
США начали обучение украинцев работе на танках в мае в Германии, пишет CNN.
В общем сложности, США планируют передать Украине 31 танк. Предназначенные для Киева танки проходили ремонт и подготовку к отправке, а в выходные было получено официальное разрешение на их передачу, сообщило издание.
Газета Politico писала ранее, что первая партия будет включать 6-8 танков. При этом Штаты передают старые модели, а не современные.
Абрамс - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 14:13
Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams УкраинеАмериканский танк М1 назван в честь генерала Крейтона У. Абрамса — одного из лучших американских танковых командиров времён Второй мировой войны, а позже — командующего войсками США во Вьетнаме
 
НовостиСШАУкраинаЗарубежьеM1 AbramsКиевтанки
 
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