CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
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В минувшие выходные США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили журналисты CNN 7 августа
Телеканал приводит слова начальника отдела закупок армии США Дуга Буша.
"Они (танки Abrams. – Ред.) готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем на Украину, вместе со всем тем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные мощности”, - сказал Буш.
США начали обучение украинцев работе на танках в мае в Германии, пишет CNN.
В общем сложности, США планируют передать Украине 31 танк. Предназначенные для Киева танки проходили ремонт и подготовку к отправке, а в выходные было получено официальное разрешение на их передачу, сообщило издание.
Газета Politico писала ранее, что первая партия будет включать 6-8 танков. При этом Штаты передают старые модели, а не современные.