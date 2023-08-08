Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим - 08.08.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230808/1048540534.html
Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим
Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим - 08.08.2023 Украина.ру
Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим
В столице Закарпатья – Ужгороде – за последние годы были установлены целых два памятника американскому концептуалисту Энди Уорхолу: фигура в полный рост, выполненная из сваренных металлических прутьев (авторы - скульптор Михаил Колодко и кузнец Василий Криванич) и бронзовая мини-скульптура Колодко
2023-08-08T03:57
2023-08-08T03:57
культура
эксклюзив
художники
живопись
реклама
энди уорхол (андрей вархола)
сша
закарпатье
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В Ужгороде Уорхола считают своим, хотя художник никогда там не бывал, не украинец, и даже не родом из Ужгорода…Родился он 6 августа 1928 года в американском Питтсбурге, и к Украине имеет отношение весьма отдаленное: его родители были русинами и прихожанами (униатской) Русинской греко-католической церкви, а потому Закарпатье всерьез считает мастера "своим", местным.Пять самых узнаваемых работ Уорхола1. Диптих "Мерлин". Уорхал создал множество разнообразных портретов и графических воплощений знаменитостей – Элвиса Пресли, Элизабет Тейлор, Мика Джаггера, Джима Моррисона, и даже Владимира Ленина и Мао Цзэдуна. Но диптих, посвященный актрисе Мерлин Монро – ее блестящей жизни и одинокой, словно смазанной смерти – стал самым известным.Весной 2022 года работа была продана на аукционе "Christie's", став самой дорогой картиной XX века, а еще раньше – в 2004 получила третье место в списке "Наиболее выдающихся произведений современного искусства" по версии издания The Guardian.Использованная Уорхолом фотография Монро была сделана во время съемок фильма "Ниагара" Генри Хэтуэя. Художник одним из первых (а эту фразу придется повторить еще не раз) применил трафарет, поместив на одну часть цветные, яркие и полноцветные фото, а на другую – монохромные, черно-белые, постепенно исчезающие.2. "В один из вечеров, когда я расспрашивал о новых идеях человек десять-пятнадцать, одна моя подруга наконец задала мне нужный вопрос:— А сам-то ты что больше всего любишь?— Вот как я начал рисовать деньги" - этот диалог встречается в "Дневниках Уорхола": в 60-е он начал рисовать рекламу, этикетки, постеры, обложки, и все то, что считалось коммерцией, не требующей художественной изобретательности.То, что рисовал в те годы Уорхол было абсолютно бытовым и повседневным – американцы покупали товары с его этикетками и ходили по улицам, увешанным его баннерами. Уорхол выступал за простоту, лаконичность и эффективность рекламы:"Самое красивое в Токио — McDonald’s.Самое красивое в Стокгольме — McDonald’s.Самое красивое во Флоренции — McDonald’s.В Пекине и Москве нет пока ничего красивого."3. Отдельное направление его творчества – обложки музыкальных альбомов. Первая из них – для альбома The Velvet Underground &amp; Nico"появилась в 1967 году, а затем были пластинки The Rolling Stones, Diana Ross, Kenny Burrell, и многих других.Музыкальный мир отвечал Уорхолу взаимной любовью: рок-музыканты Джон Кейл и Лу Рид в память о художнике записали альбом Songs for Drella. Дрелла – шуточное прозвище Уорхола в кругу друзей, образованное от английских имен двух сказочных персонажей – Золушки и графа Дракулы.4. Еще одна новинка для визуального искусства тех лет, которую ввел в обиход Уорхол – полароид. На первом знаменитом снимке он был со своим другом и коллегой Жаном-Мишелем Баския.В целом, их фотографии в 80-е появлялись на обложках многих газет, а фотосессия в боксерских перчатках, сделанная Майклом Хасбандом вызвала ажиотаж в мире поп-арта. Впоследствии, в 1996 году Дэвид Боуи сыграет Уорхола в в фильме Джулиана Шнабеля "Баския", где будет рассказано об их многолетнем и плодотворном сотрудничестве, в результате которого появились выставки, объекты, фильмы, и многое другое.5. Те самые банки супа. Одна из самых узнаваемых работ Уорхола, все же, цикл с консервными банками супа Campbell’s Soup Can. Их он изображал в разных техниках – от классической живописи до графики и щелкографии.Разговор с БогомГоворя об Уорхоле принято упоминать его особое отношение к религии и то, что его родители были верными сторонниками Русинской грекокатолической церкви: во-первых, он регулярно посещал мессу в соборе св. Викентия Феррера на Манхеттене, как утверждают современники художника, во-вторых оплатил учебу своего племянника в духовной семинарии."Потребительская образность Уорхола на первый взгляд кажется занятой лишь внешним миром современной культуры, вплоть до полного исключения внутренней жизни веры. Но в ней есть и настойчивая тяга к чему-то большему, жажда, особенно очевидная в последнем "Автопортрете" и в знаменитых банках супа Campbell. Чтобы увидеть эту религиозную составляющую, мы должны заново обрести чувство священного — использования материальных вещей как путей к божественному, к проникновению вечности сквозь время и пространство", — писал искусствове и теолог Джеймс Ромейн.В произведениях Уорхала находили одновременно еретическое неуважение ко всему духовному, и иконографическую композицию, связь с византийскими иконами.Центральный объект этого спора – последняя работа концептуалиста – "Тайная вечеря" по мотивам Леонардо да Винчи, на полотне которой Уорхол размещает логотипы модных международных брендов.Причем тут УкраинаНебольшой словацкий городок Медзилаборце, большую часть населения которого составляют закарпатские русины, в годы Первой мировой войны был деревней Миково и принадлежал Австро-Венгрии.Тогда родители художника — Андрей Вархола и Юлия Юстина Завацкая эмигрировали в США, спасаясь от нищеты и общеевропейской бойни, развязанной империями.В дневниках художника сказано, что Америка казалась его родителям "страной грез", а на исторической родине он никогда не бывал.Это, впрочем, не мешает жителям Закарпатья считать его своим земляком, делать селфи с его памятником в Ужгороде, и называть в его честь улицы: тем более, все равно, декоммунизация.В записях Уорхола, все же, есть еще один интересный момент: его мать увлекалась самыми разными видами рукоделия и народными ремеслами. Она много экспериментировала с материалами, которые потом появятся в работах ее знаменитого сына – консервных банках, всех видах бумаги, ткани, металла.Кроме того, она, по свидетельствам современников, талантливо расписывала пасхальные яйца – писанки (на Украине ее назвали бы писанкаркой), что, конечно, не было понятно их американскому окружению, но русинский орнамент производил на Уорхола большое впечатление.
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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5
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96
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, художники, живопись, реклама, энди уорхол (андрей вархола), сша, закарпатье
Культура, Эксклюзив, художники, живопись, реклама, Энди Уорхол (Андрей Вархола), США, Закарпатье

Энди Уорхол. Почему на Закарпатье его считают своим

03:57 08.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Ночь музеев" в Москве
Акция Ночь музеев в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В столице Закарпатья – Ужгороде – за последние годы были установлены целых два памятника американскому концептуалисту Энди Уорхолу: фигура в полный рост, выполненная из сваренных металлических прутьев (авторы - скульптор Михаил Колодко и кузнец Василий Криванич) и бронзовая мини-скульптура Колодко
В Ужгороде Уорхола считают своим, хотя художник никогда там не бывал, не украинец, и даже не родом из Ужгорода…
Родился он 6 августа 1928 года в американском Питтсбурге, и к Украине имеет отношение весьма отдаленное: его родители были русинами и прихожанами (униатской) Русинской греко-католической церкви, а потому Закарпатье всерьез считает мастера "своим", местным.
Пять самых узнаваемых работ Уорхола
1. Диптих "Мерлин". Уорхал создал множество разнообразных портретов и графических воплощений знаменитостей – Элвиса Пресли, Элизабет Тейлор, Мика Джаггера, Джима Моррисона, и даже Владимира Ленина и Мао Цзэдуна. Но диптих, посвященный актрисе Мерлин Монро – ее блестящей жизни и одинокой, словно смазанной смерти – стал самым известным.
Весной 2022 года работа была продана на аукционе "Christie's", став самой дорогой картиной XX века, а еще раньше – в 2004 получила третье место в списке "Наиболее выдающихся произведений современного искусства" по версии издания The Guardian.
© flickr.com / Rob Corder
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© flickr.com / Rob Corder
Использованная Уорхолом фотография Монро была сделана во время съемок фильма "Ниагара" Генри Хэтуэя. Художник одним из первых (а эту фразу придется повторить еще не раз) применил трафарет, поместив на одну часть цветные, яркие и полноцветные фото, а на другую – монохромные, черно-белые, постепенно исчезающие.
2. "В один из вечеров, когда я расспрашивал о новых идеях человек десять-пятнадцать, одна моя подруга наконец задала мне нужный вопрос:
— А сам-то ты что больше всего любишь?
— Вот как я начал рисовать деньги" - этот диалог встречается в "Дневниках Уорхола": в 60-е он начал рисовать рекламу, этикетки, постеры, обложки, и все то, что считалось коммерцией, не требующей художественной изобретательности.
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Я, Энди Уорхол"
Выставка Я, Энди Уорхол - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
То, что рисовал в те годы Уорхол было абсолютно бытовым и повседневным – американцы покупали товары с его этикетками и ходили по улицам, увешанным его баннерами. Уорхол выступал за простоту, лаконичность и эффективность рекламы:
"Самое красивое в Токио — McDonald’s.
Самое красивое в Стокгольме — McDonald’s.
Самое красивое во Флоренции — McDonald’s.
В Пекине и Москве нет пока ничего красивого."
3. Отдельное направление его творчества – обложки музыкальных альбомов. Первая из них – для альбома The Velvet Underground & Nico"появилась в 1967 году, а затем были пластинки The Rolling Stones, Diana Ross, Kenny Burrell, и многих других.
Музыкальный мир отвечал Уорхолу взаимной любовью: рок-музыканты Джон Кейл и Лу Рид в память о художнике записали альбом Songs for Drella. Дрелла – шуточное прозвище Уорхола в кругу друзей, образованное от английских имен двух сказочных персонажей – Золушки и графа Дракулы.
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Я, Энди Уорхол"
Выставка Я, Энди Уорхол - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4. Еще одна новинка для визуального искусства тех лет, которую ввел в обиход Уорхол – полароид. На первом знаменитом снимке он был со своим другом и коллегой Жаном-Мишелем Баския.
В целом, их фотографии в 80-е появлялись на обложках многих газет, а фотосессия в боксерских перчатках, сделанная Майклом Хасбандом вызвала ажиотаж в мире поп-арта. Впоследствии, в 1996 году Дэвид Боуи сыграет Уорхола в в фильме Джулиана Шнабеля "Баския", где будет рассказано об их многолетнем и плодотворном сотрудничестве, в результате которого появились выставки, объекты, фильмы, и многое другое.
5. Те самые банки супа. Одна из самых узнаваемых работ Уорхола, все же, цикл с консервными банками супа Campbell’s Soup Can. Их он изображал в разных техниках – от классической живописи до графики и щелкографии.
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Я, Энди Уорхол"
Выставка Я, Энди Уорхол - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Разговор с Богом
Говоря об Уорхоле принято упоминать его особое отношение к религии и то, что его родители были верными сторонниками Русинской грекокатолической церкви: во-первых, он регулярно посещал мессу в соборе св. Викентия Феррера на Манхеттене, как утверждают современники художника, во-вторых оплатил учебу своего племянника в духовной семинарии.
"Потребительская образность Уорхола на первый взгляд кажется занятой лишь внешним миром современной культуры, вплоть до полного исключения внутренней жизни веры. Но в ней есть и настойчивая тяга к чему-то большему, жажда, особенно очевидная в последнем "Автопортрете" и в знаменитых банках супа Campbell.
Чтобы увидеть эту религиозную составляющую, мы должны заново обрести чувство священного — использования материальных вещей как путей к божественному, к проникновению вечности сквозь время и пространство", — писал искусствове и теолог Джеймс Ромейн.
В произведениях Уорхала находили одновременно еретическое неуважение ко всему духовному, и иконографическую композицию, связь с византийскими иконами.
Центральный объект этого спора – последняя работа концептуалиста – "Тайная вечеря" по мотивам Леонардо да Винчи, на полотне которой Уорхол размещает логотипы модных международных брендов.
Причем тут Украина
Небольшой словацкий городок Медзилаборце, большую часть населения которого составляют закарпатские русины, в годы Первой мировой войны был деревней Миково и принадлежал Австро-Венгрии.
Тогда родители художника — Андрей Вархола и Юлия Юстина Завацкая эмигрировали в США, спасаясь от нищеты и общеевропейской бойни, развязанной империями.
В дневниках художника сказано, что Америка казалась его родителям "страной грез", а на исторической родине он никогда не бывал.
Это, впрочем, не мешает жителям Закарпатья считать его своим земляком, делать селфи с его памятником в Ужгороде, и называть в его честь улицы: тем более, все равно, декоммунизация.
В записях Уорхола, все же, есть еще один интересный момент: его мать увлекалась самыми разными видами рукоделия и народными ремеслами. Она много экспериментировала с материалами, которые потом появятся в работах ее знаменитого сына – консервных банках, всех видах бумаги, ткани, металла.
Кроме того, она, по свидетельствам современников, талантливо расписывала пасхальные яйца – писанки (на Украине ее назвали бы писанкаркой), что, конечно, не было понятно их американскому окружению, но русинский орнамент производил на Уорхола большое впечатление.
Виктор Васнецов
15 мая, 18:00История
Художник-поэт Васнецов: русские былины, киевские фрескиПятнадцатого мая (3 – по старому стилю) 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии (ныне – Кировская область) родился один из самых самобытных и оригинальных русских живописцев – Виктор Васнецов
 
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