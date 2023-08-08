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Грузинский след. Военно-морской эксперт рассказал, кто запускает дроны по кораблям Черноморского флота
Грузинский след. Военно-морской эксперт рассказал, кто запускает дроны по кораблям Черноморского флота - 08.08.2023 Украина.ру
Грузинский след. Военно-морской эксперт рассказал, кто запускает дроны по кораблям Черноморского флота
Украинские дроны могут выпускаться не только со стороны Одессы, Очакова, Черноморска, но и с грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-08-08T07:20
2023-08-08T07:20
2023-08-08T07:20
новости
дроны
черноморский флот
батуми
грузия
всу
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В ночь на 5 августа с использованием безэкипажного морского дрона был атакован морской танкер "Сиг". Судно получило пробоину в области машинного отделения. Сутками ранее ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске.По словам, Владимира Ераносяна, безэкипажные катера такого типа разрабатывались Украиной с участием норвежских специалистов и сотрудников британской SBS (Special Boat Service).Накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Это суда малого водоизмещения, например, прогулочные катера. Такие катера полностью отследить невозможно.Такие суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролировались НАТО.Вероятно, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, черноморский флот, батуми, грузия, всу
Грузинский след. Военно-морской эксперт рассказал, кто запускает дроны по кораблям Черноморского флота
Украинские дроны могут выпускаться не только со стороны Одессы, Очакова, Черноморска, но и с грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
В ночь на 5 августа с использованием безэкипажного морского дрона был атакован морской танкер "Сиг". Судно получило пробоину в области машинного отделения. Сутками ранее ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске.
По словам, Владимира Ераносяна, безэкипажные катера такого типа разрабатывались Украиной с участием норвежских специалистов и сотрудников британской SBS (Special Boat Service).
Накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Это суда малого водоизмещения, например, прогулочные катера. Такие катера полностью отследить невозможно.
Такие суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролировались НАТО.
"То есть некие грузинские террористы, которые действуют независимо от политики собственного государства, которую проводит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пытаются раскачать ситуацию между нашими странами и разрушить экономические связи. Такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Саакашвили", - считает Владимир Ераносян.
Вероятно, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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