https://ukraina.ru/20230808/1048540402.html

Грузинский след. Военно-морской эксперт рассказал, кто запускает дроны по кораблям Черноморского флота

Грузинский след. Военно-морской эксперт рассказал, кто запускает дроны по кораблям Черноморского флота - 08.08.2023 Украина.ру

Грузинский след. Военно-морской эксперт рассказал, кто запускает дроны по кораблям Черноморского флота

Украинские дроны могут выпускаться не только со стороны Одессы, Очакова, Черноморска, но и с грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-08-08T07:20

2023-08-08T07:20

2023-08-08T07:20

новости

дроны

черноморский флот

батуми

грузия

всу

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В ночь на 5 августа с использованием безэкипажного морского дрона был атакован морской танкер "Сиг". Судно получило пробоину в области машинного отделения. Сутками ранее ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске.По словам, Владимира Ераносяна, безэкипажные катера такого типа разрабатывались Украиной с участием норвежских специалистов и сотрудников британской SBS (Special Boat Service).Накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Это суда малого водоизмещения, например, прогулочные катера. Такие катера полностью отследить невозможно.Такие суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролировались НАТО.Вероятно, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дроны, черноморский флот, батуми, грузия, всу