Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЕраносянВладимир Ераносян интервью
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Ераносян
Беспилотные катера могли быть запущены с грузинского побережья силами, которые не контролируются правительством Грузии, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Украинская сторона впервые атаковала безэкипажными катерами Новороссийскую военно-морскую базу и смогла повредить БДК "Оленегорский горняк". Корабль получил крен на левый борт, но остался на плаву и был отбуксирован в док.
- Владимир Максимович, почему дрон беспрепятственно смог подойти к нашему кораблю?
- Безэкипажные катера такого типа разрабатывались Украиной на протяжении многих лет. Они тайно собирались в мастерских в районе Одессы, Черноморска и Очакова. Дроны "Микола" якобы украинского производства, но самостоятельно они бы их не произвели, потому что двигатель там австрийский, а в разработке участвовали норвежские специалисты и британская SBS (Special Boat Service), это служба подводных диверсантов.
Накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, грубо говоря, это может быть прогулочный катер. Такие катера полностью отследить невозможно.
Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролировались НАТО. А рядом находится наша база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер может запустить дрон на очень небольшом расстоянии от наших портов и военных баз.
То есть некие грузинские террористы, которые действуют независимо от политики собственного государства, которую проводит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пытаются раскачать ситуацию между нашими странами и разрушить экономические связи. Такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Саакашвили.
Думаю, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия. Но это моя версия.
- Достаточно ли вооружены наши корабли для борьбы с такими дронами?
- Стандартные пушки, которые устанавливаются на борту наших кораблей бьют на 25 километров, а эти дроны тихоходны и хорошо заметны. Обнаружить эти дроны можно с помощью вертолётов, которые входят в состав палубной авиации БДК. Но необходимо увеличить бдительность.
Нужно понимать, что потенциально опасные для наших кораблей, базирующихся в Новороссийске и Севастополе, дроны могут выпускаться под прикрытием гражданских судов и со стороны Одессы, Очакова, Черноморска и грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Это силы, которые работают в тандеме с украинскими спецслужбами и курируются Великобританией.
Вчера, 17:05Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и КиевУдары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу
- Почему атака базы в Новороссийске произошла именно сейчас?
- Они ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким резонансным акциям, которые могут сместить фокус общественного внимания на Западе накануне саммита в Саудовской Аравии.
Если дрон выпускается с близкого расстояния, то он сможет взять больше взрывчатки. Представьте, если он отправляется из Одессы, то способен нести на себе 60 кг, а если из Анаклии, то может взять и 150 кг. Нужно быть бдительным и ждать удара с юга.