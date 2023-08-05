Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске - 05.08.2023 Украина.ру
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Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске
Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске - 05.08.2023 Украина.ру
Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске
Беспилотные катера могли быть запущены с грузинского побережья силами, которые не контролируются правительством Грузии, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-08-05T08:12
2023-08-05T08:12
интервью
владимир ераносян
всу
новороссийск
грузия
террористы
бидзине иванишвили
саакашвили
батуми
одесса
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинская сторона впервые атаковала безэкипажными катерами Новороссийскую военно-морскую базу и смогла повредить БДК "Оленегорский горняк". Корабль получил крен на левый борт, но остался на плаву и был отбуксирован в док.- Владимир Максимович, почему дрон беспрепятственно смог подойти к нашему кораблю?- Безэкипажные катера такого типа разрабатывались Украиной на протяжении многих лет. Они тайно собирались в мастерских в районе Одессы, Черноморска и Очакова. Дроны "Микола" якобы украинского производства, но самостоятельно они бы их не произвели, потому что двигатель там австрийский, а в разработке участвовали норвежские специалисты и британская SBS (Special Boat Service), это служба подводных диверсантов.Накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, грубо говоря, это может быть прогулочный катер. Такие катера полностью отследить невозможно.Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролировались НАТО. А рядом находится наша база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер может запустить дрон на очень небольшом расстоянии от наших портов и военных баз.То есть некие грузинские террористы, которые действуют независимо от политики собственного государства, которую проводит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пытаются раскачать ситуацию между нашими странами и разрушить экономические связи. Такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Саакашвили.Думаю, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия. Но это моя версия.- Достаточно ли вооружены наши корабли для борьбы с такими дронами?- Стандартные пушки, которые устанавливаются на борту наших кораблей бьют на 25 километров, а эти дроны тихоходны и хорошо заметны. Обнаружить эти дроны можно с помощью вертолётов, которые входят в состав палубной авиации БДК. Но необходимо увеличить бдительность.Нужно понимать, что потенциально опасные для наших кораблей, базирующихся в Новороссийске и Севастополе, дроны могут выпускаться под прикрытием гражданских судов и со стороны Одессы, Очакова, Черноморска и грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Это силы, которые работают в тандеме с украинскими спецслужбами и курируются Великобританией.- Почему атака базы в Новороссийске произошла именно сейчас?- Они ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким резонансным акциям, которые могут сместить фокус общественного внимания на Западе накануне саммита в Саудовской Аравии.Если дрон выпускается с близкого расстояния, то он сможет взять больше взрывчатки. Представьте, если он отправляется из Одессы, то способен нести на себе 60 кг, а если из Анаклии, то может взять и 150 кг. Нужно быть бдительным и ждать удара с юга.
https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html
https://ukraina.ru/20230804/1048486379.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир ераносян, всу, новороссийск, грузия, террористы, бидзине иванишвили, саакашвили, батуми, одесса, великобритания
Интервью, Владимир Ераносян, ВСУ, Новороссийск, Грузия, террористы, Бидзине Иванишвили, Саакашвили, Батуми, Одесса, Великобритания

Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

08:12 05.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЕраносянВладимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Ераносян
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Беспилотные катера могли быть запущены с грузинского побережья силами, которые не контролируются правительством Грузии, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Украинская сторона впервые атаковала безэкипажными катерами Новороссийскую военно-морскую базу и смогла повредить БДК "Оленегорский горняк". Корабль получил крен на левый борт, но остался на плаву и был отбуксирован в док.
- Владимир Максимович, почему дрон беспрепятственно смог подойти к нашему кораблю?
- Безэкипажные катера такого типа разрабатывались Украиной на протяжении многих лет. Они тайно собирались в мастерских в районе Одессы, Черноморска и Очакова. Дроны "Микола" якобы украинского производства, но самостоятельно они бы их не произвели, потому что двигатель там австрийский, а в разработке участвовали норвежские специалисты и британская SBS (Special Boat Service), это служба подводных диверсантов.
Накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, грубо говоря, это может быть прогулочный катер. Такие катера полностью отследить невозможно.
Владимир Ераносян - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 15:13
Владимир Ераносян: кто онПолитолог, писатель, эксперт бюро военно-политического анализа
Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролировались НАТО. А рядом находится наша база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер может запустить дрон на очень небольшом расстоянии от наших портов и военных баз.
То есть некие грузинские террористы, которые действуют независимо от политики собственного государства, которую проводит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пытаются раскачать ситуацию между нашими странами и разрушить экономические связи. Такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Саакашвили.
Думаю, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия. Но это моя версия.
- Достаточно ли вооружены наши корабли для борьбы с такими дронами?
- Стандартные пушки, которые устанавливаются на борту наших кораблей бьют на 25 километров, а эти дроны тихоходны и хорошо заметны. Обнаружить эти дроны можно с помощью вертолётов, которые входят в состав палубной авиации БДК. Но необходимо увеличить бдительность.
Нужно понимать, что потенциально опасные для наших кораблей, базирующихся в Новороссийске и Севастополе, дроны могут выпускаться под прикрытием гражданских судов и со стороны Одессы, Очакова, Черноморска и грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Это силы, которые работают в тандеме с украинскими спецслужбами и курируются Великобританией.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 17:05
Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и КиевУдары противника по "Москва-Сити" и Новороссийску стали ответом за экономический ущерб, который мы нанесли портам, пока еще находящимся под контролем киевского режима. Мы много чего уничтожили и продолжаем уничтожать. Эту разрушенную инфраструктуру уже не под силу поднять ни Украине, ни Западу
- Почему атака базы в Новороссийске произошла именно сейчас?
- Они ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким резонансным акциям, которые могут сместить фокус общественного внимания на Западе накануне саммита в Саудовской Аравии.
Если дрон выпускается с близкого расстояния, то он сможет взять больше взрывчатки. Представьте, если он отправляется из Одессы, то способен нести на себе 60 кг, а если из Анаклии, то может взять и 150 кг. Нужно быть бдительным и ждать удара с юга.
 
ИнтервьюВладимир ЕраносянВСУНовороссийскГрузиятеррористыБидзине ИванишвилиСаакашвилиБатумиОдессаВеликобритания
 
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