https://ukraina.ru/20230805/1048493724.html

Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске - 05.08.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян о том, кто стоит за атакой надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

Беспилотные катера могли быть запущены с грузинского побережья силами, которые не контролируются правительством Грузии, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-08-05T08:12

2023-08-05T08:12

2023-08-05T08:12

интервью

владимир ераносян

всу

новороссийск

грузия

террористы

бидзине иванишвили

саакашвили

батуми

одесса

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинская сторона впервые атаковала безэкипажными катерами Новороссийскую военно-морскую базу и смогла повредить БДК "Оленегорский горняк". Корабль получил крен на левый борт, но остался на плаву и был отбуксирован в док.- Владимир Максимович, почему дрон беспрепятственно смог подойти к нашему кораблю?- Безэкипажные катера такого типа разрабатывались Украиной на протяжении многих лет. Они тайно собирались в мастерских в районе Одессы, Черноморска и Очакова. Дроны "Микола" якобы украинского производства, но самостоятельно они бы их не произвели, потому что двигатель там австрийский, а в разработке участвовали норвежские специалисты и британская SBS (Special Boat Service), это служба подводных диверсантов.Накоплен опыт использования этих дронов не только с военно-морских баз, но и с гражданских судов. Эти суда могут быть малого водоизмещения, грубо говоря, это может быть прогулочный катер. Такие катера полностью отследить невозможно.Эти суда могут выходить в море из районов Батуми, Анаклия и Поти, которые контролировались НАТО. А рядом находится наша база в Гудауте и порт Новороссийска. Такой катер может запустить дрон на очень небольшом расстоянии от наших портов и военных баз.То есть некие грузинские террористы, которые действуют независимо от политики собственного государства, которую проводит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, пытаются раскачать ситуацию между нашими странами и разрушить экономические связи. Такие провокации осуществляются при поддержке СБУ и партии Саакашвили.Думаю, дрон был запущен с прогулочного катера, сейнера, зерновоза или танкера, а пунктом отправки был порт Поти или Анаклия. Но это моя версия.- Достаточно ли вооружены наши корабли для борьбы с такими дронами?- Стандартные пушки, которые устанавливаются на борту наших кораблей бьют на 25 километров, а эти дроны тихоходны и хорошо заметны. Обнаружить эти дроны можно с помощью вертолётов, которые входят в состав палубной авиации БДК. Но необходимо увеличить бдительность.Нужно понимать, что потенциально опасные для наших кораблей, базирующихся в Новороссийске и Севастополе, дроны могут выпускаться под прикрытием гражданских судов и со стороны Одессы, Очакова, Черноморска и грузинского побережья силами, которые не подчиняются правительству Грузии. Это силы, которые работают в тандеме с украинскими спецслужбами и курируются Великобританией.- Почему атака базы в Новороссийске произошла именно сейчас?- Они ничего не могут сделать на поле боя, поэтому прибегают к таким резонансным акциям, которые могут сместить фокус общественного внимания на Западе накануне саммита в Саудовской Аравии.Если дрон выпускается с близкого расстояния, то он сможет взять больше взрывчатки. Представьте, если он отправляется из Одессы, то способен нести на себе 60 кг, а если из Анаклии, то может взять и 150 кг. Нужно быть бдительным и ждать удара с юга.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

https://ukraina.ru/20230804/1048486379.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир ераносян, всу, новороссийск, грузия, террористы, бидзине иванишвили, саакашвили, батуми, одесса, великобритания