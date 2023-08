https://ukraina.ru/20230807/1048518647.html

Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузу

Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузу - 07.08.2023 Украина.ру

Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузу

Единственной внятной реакций фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского на провалы прошедшей недели стала его надпись "Слава Украине!" в день военно-воздушных сил страны

2023-08-07T09:42

2023-08-07T09:42

2023-08-07T09:58

эксклюзив

украина

зарубежье

владимир скачко

спецоперация

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048519082_0:65:1045:653_1920x0_80_0_0_80362356b32d9f9187ee360d845b06c3.jpg

Зеленский 6 августа 2023 года встретился с командующим ВВС Украины Николаем Олещуком и заслушал его доклад о том, что старые советские самолеты были модернизированы «для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса "воздух – поверхность" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM». Его это так обрадовало, что он даже лично пощупал штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М и истребители, находящиеся на вооружении ВСУ, и даже посидел в учебной кабине летчиков.А потом он взял да начертал привычную неонацистскую здравицу на французской ракете SCALP. Это французский аналог усиленно дальнобойной британской ракеты Storm Shadow. Такими ракетами воздушные силы Украины наносят удары вглубь российских территорий, в том числе и по гражданской инфраструктуре. Именно Storm Shadow (или SCALP? Привет, «миротворец» Эмманюэль Макрон) предположительно, в тот же день попала в Чонгарский мост в Крыму, разрушив дорожное полотно моста и, разумеется, осложнив жизнь и крымчан, и гостей полуострова.Ну а как еще, кроме показной бравады, рассчитанной на слюняворотых, недалеких мозгом выспренно-патриотических лохов, этот политический лузер мог отреагировать на два мощнейших внешнеполитических провала, которые на прошедшей недели оставил его страну — Украину — и без безопасности, и без гарантий. А коллективный ведь Запад, ведомый США, обещал и то и другое.Конкретно с США 4 августа 2023 года были начаты двухсторонние переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Украины до полноценного вступления ее в НАТО. Решение об этом как бы было обозначено 12 июля сего года в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе. Там отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.И вот Киев потребовал конкретики. Все решалось в виде видеоконференции, но послали Киев полновесно. Не дали ничего. И даже не сказали ничего нового, кроме слов о том, что такими гарантиями будут: а) "обеспечение Украины силами, способными защищать ее сейчас ...и в будущем"; б) "поддержка и повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов и промышленности Украины"; в) помощь в проведении реформ, которые "способствуют продвижению Киева на пути к его евроатлантическим устремлениям".Другими словами, США не захотели ни как-то более круто и непосредственно втягиваться в войну в Украине, ни брать на себя ответственность за возможный провал авантюры. И все это является чистейшей воды подтверждением того, что дела Украины и ее армии на фронтах спецвоенной операции (СВО) – швах, а контрнаступ уже обернулся кровавой тыквой в ответ на все обещания и надежды побед.А 5-6 августа сего года в Саудовской Аравии в Джидде прошли так называемые "мирные переговоры об Украине", которые, по анонсам Зеленского и его камарильи во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, должны были утвердить "формулу мира" главы Украины и стать прелюдией для "саммита мира", который просто обязан в пух и прах разнести "агрессивную Россию", которую, кстати, на саудитский курорт демонстративно не пригласили.И снова – пшик насчет конкретики. Американская газета "The Wall Street Journal", которая накануне мероприятия страшно пиарила его, как невероятный успех Украины и провал России, написала, что в Джидде Украина отказалась даже от своей дурацкой "формулы мира", представляет собой набор благих антироссийских пожеланий. Как пишет газета, получился такой себе консенсус скромных идиотов по умолчанию: Украина не требовала принятия своего мирного плана, а другие страны не настаивали на отказе Киева от него. Не было перепалок и по поводу просьбы вывести все российские войска с украинской территории: Украина не настаивала на этом, а развивающиеся страны не возражали.Кроме того, достигнута договоренность встретиться еще раз. Но когда и с какой повесткой, не ясно. Зато достигнуто соглашение о двух направлениях дальнейшего развития событий. С одной стороны, Украина продолжит обсуждение условий мира с послами иностранных государств в Киеве. С другой – будут созданы некие рабочие группы по конкретным вопросам, к примеру, ядерной безопасности, экологических последствий и продовольственной безопасности.Потом Саудовская Аравия вообще предложила свой план урегулирования кризиса в Украине, который предусматривает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, обмен пленными.Это очень близко к тому, что ранее предлагал Китай, чей представитель Ли Хуэй побывал в Джидде, а до этого исколесил Киев, Москву и Западную Европу именно с китайскими предложениями. И, как сообщила Financial Times, Китай дал понять, что намерен участвовать в следующей встрече по урегулированию конфликта, ибо, напоминаю, уверен: в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН.По данным же "The Wall Street Journal", один из незападных дипломатов как бы негласно подвел итог встречи в Джидде: "Консенсус в том, что это не конфликт в Европе, а конфликт, который влияет на продовольственную, энергетическую и экономическую стабильность во всем мире. И для его решения потребуется участие всех сторон".Но не только эти два печальных для укро-неонацистов события вынуждают их фюрера суетиться и писать всякую фигню на ракетах. Подгорает и у него лично, и, разумеется, у всего его режима, который и руководит несчастной странной.Вот эти угрожающие сигнальчики. Лично по Зеленскому: экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уже публично озвучить мнение части американского и вообще западного истеблишмента: "Это часть западной пропаганды, которая знает, что Зеленского, так или иначе, собираются убить или устранить. Поэтому они хотели бы обвинить в этом Россию. Опять же, они не хотят брать на себя ответственность за то, что они будут делать сами. Честно говоря, я не думаю, что Зеленский еще долго будет у власти. Я думаю, что его дни сочтены".И надо вспомнить, что разговоры о скором устранении (нечаянной кончине) Зеленского – это практически мейнстрим последних дней. Об этом говорят все, кому не лень. Несколько дней назад американские СМИ вообще начали обсуждать, что произойдет на Украине в случае, если президент Украины погибнет. Это так раздосадовало ближайшее окружение Зеленского, что оно всполошилось и вынудило американцев оправдываться и опровергать летальные прогнозы.А теперь насчет Украины. Общая ситуация-то все равно для нее осталась негативно аховой. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, как известно, в передаче на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls 5 августа сего года заявил, что ответственность за неизбежный провал украинской армии Вашингтон планирует списать на Киев, чтобы не "потерять лицо".По словам Макгрегора, Вашингтон нашел и отмазку: "Существует желание отвлечь внимание от этого неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание. Они в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: "ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема".Макгрегор, правда, благоразумно подстилает соломку под сказанное – утверждает, что американские власти и ведущие политики попробуют не допустить в сознании американцев мысли о том, что Украина стала "катастрофой для США". Но все равно, уверен экс-советник, власти США уже пожертвовали всем украинским народом, чтобы выйти из ситуации, в которую они попали, недооценив Россию.Схожего мнения придерживается и экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, который еще совсем недавно буквально на биоотходы исходил о оптимизма, что Украина победит. А теперь он утверждает: если в Вашингтоне утвердится мнение, что ВСУ не смогут победить, США не будут предоставлять всё необходимое для перемоги. Более того, по его мнению, США не верят в победу Киева и дают ему помощи ровно столько, чтобы конфликт продолжался. То есть пока укры на фронтах СВО не закончатся, война на ослабление России должна продолжаться.Ну это было понятно и без откровений экс-посла – это по всему видно.А тут еще телеканал CNN подсуетился со своим опросом насчет поддержки американцами дополнительной помощи Украине. Согласно этому опросу большинство американцев (55%) выступили против. Они считают, что Конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины.Еще 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине. И только 48% респондентов думают, что нужно оказывать больше поддержки.Из множества вариантов возможной помощи Украине 63% опрошенных назвали помощь в сборе разведданных, 53% -- помощь в военной подготовке украинских военных, 17% -- участие в конфликте американских военных сил. Последний – об участии в войне самих американцев -- наименее популярный вариант.Вот такие вот у укро-неонацистов союзники за Атлантикой. А ведь еще совсем недавно в опросе, проведенном газетой New York Times с исследовательским институтом Siena College poll, говорилось, что почти 40% американцев не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине. Налицо рост недовольных помощью более 15%.Согласно опросам, постоянно проводимым для американского издания Newsweek социологами Redfield и Wilton Strategies, за последние три месяца существенно снизилась поддержка американских избирателей вступления Украины в НАТО. По результатам двух опросов -- 5 апреля и 25 июля 2023 года – с участием 1500 американцев, проведенных с одинаковой выборкой и погрешностью 2,53%, поддержка членства Украины снизилась на восемь процентных пунктов: с 55% до 47%. Доля тех, кто решительно выступает против членства Украины в НАТО, увеличилась на 6%: с 10 до 16 процентов, причем 6% из них категорически против этого шага. 26% избирателей США сказали, что Киев должен присоединиться немедленно, 37% — только после окончания войны, а 12% американцев заявили, что Украина никогда не должна присоединяться.Новый же опрос касался возможного развертывания вооруженных сил США на территории Украины, и 34% американцев выступили решительно против этого шага. И только 31% поддержал такой шаг. А ведь президент США Джо Байден, внезапно придя в сознание на саммите НАТО в Вильнюсе, говорил Зеленскому: "Я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем собрание, посвященное вашему официальному, официальному членству".Вот такой вот он, член НАТО во всей красе. Зеленскому, похоже, только и остается, что писать на ракетах. А то ведь скоро придется на заборах карябать всякую ерунду, если дела и впредь пойдут так же весело, как сейчас…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230807/1048491651.html

https://ukraina.ru/20230804/1048469420.html

https://ukraina.ru/20230805/1048501886.html

https://ukraina.ru/20230806/1048507024.html

https://ukraina.ru/20230807/1048442691.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, украина, зарубежье, владимир скачко, спецоперация, переговоры