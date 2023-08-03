https://ukraina.ru/20230803/1048437561.html

Андрей Серенко о том, для кого Украина станет "Афганистаном", и как политика превратилась в трагикомедию

Андрей Серенко о том, для кого Украина станет "Афганистаном", и как политика превратилась в трагикомедию - 03.08.2023 Украина.ру

Андрей Серенко о том, для кого Украина станет "Афганистаном", и как политика превратилась в трагикомедию

Сегодня наступает время большой геополитической иронии, когда все потешаются друг над другом, несмотря на огромные человеческие жертвы. Политика в XXI веке... Украина.ру, 03.08.2023

2023-08-03T04:30

2023-08-03T04:30

2023-08-03T04:30

интервью

украина

афганистан

европа

владимир зеленский

конфликт

оон

талибы

наемники

минские соглашения

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Сегодня наступает время большой геополитической иронии, когда все потешаются друг над другом, несмотря на огромные человеческие жертвы. Политика в XXI веке стала очень дорогой, и нынешний конфликт – один из следующих этапов. Жизни людей улетают с планеты в считанные минуты, жизнь человеческая становится очень дешевой, считает руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.The Wall Street Journal сообщила, что 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей 30 государств. В том числе страны Евросоюза, Великобритания, Индонезия, Египет, Мексика, Чили, Замбия, ЮАР и ряд других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.- Андрей, почему Саудовская Аравия, которая в марте подписала меморандум о сотрудничестве с ШОС, собирается предоставить площадку для антироссийских переговоров?- Потому что сейчас каждый хочет получить от этой войны свой гешефт. Российско-украинский конфликт привел к тому, что картина мира изменилась. Кто-то утверждает, что это тектонические изменения, кто-то, что изменения тактические, которые все равно вернутся к прежнему балансу. Время покажет. Но в этой ситуации самые разные игроки пытаются укрепить свои позиции, репутационный капитал, региональное влияние или влияние в международных организациях.Сегодня только пингвины в Антарктиде не предложили свою формулу урегулирования российско-украинского конфликта. Уже предложили и Турция, и африканские страны, и Бразилия, и Папа Римский. Даже талибы* призвали к мирному урегулированию, к тому, что нельзя решать вопросы военным путём, это совершенно анекдотичный эпизод, но мир вообще сегодня становится смешным, иногда трагико-смешным.Сегодня наступает время большой геополитической иронии, когда все потешаются друг над другом, несмотря на огромные человеческие жертвы. Политика в XXI веке стала очень дорогой, и нынешний конфликт – один из следующих этапов. Это и война в Афганистане, и в Ираке, жизни людей улетают с планеты в считанные минуты, жизнь человеческая становится очень дешевой.При этом мы видим анекдотические проявления у политиков, лидеры становятся все более смешными, смехачи приходят к власти, как на Украине. Поэтому сочетание ужаса и иронии – отличительная черта этого времени. Одно из проявлений трагикомического порядка – это новый виток глобализации в части погружения в отдельные проекты стран, организаций, которые, казалось бы, к ним никакого отношения не имеют. Где Африка, а где Украина, где Саудовская Аравия, а где Донбасс?Сегодня демонстрировать свое внимание к российско-украинскому конфликту — это признак хорошего тона для страны, которая считает себя великой. Сегодня господствует постмодерн, то есть результаты по большому счету не важны. Сегодня фишка в урегулировании конфликта на Украине становится все более востребованной. А знаете почему? Потому что дело к тому идет.Наиболее интуитивные, тонко чувствующие элиты, это понимают, поэтому очень важно защититься миротворческим планом. Мне кажется, одна из лавных интриг этого конфликта – кто по его итогам получит Нобелевскую премию мира. Конкуренция за это уже не за горами.Саудиты такого рода площадку предлагают. К урегулированию конфликта это не приведет, но к укреплению политического статуса Саудовской Аравии точно приведет.- Попробую все-таки вступится за африканцев, то есть за их мирные инициативы. Именно они кровно заинтересованы в том, чтобы пути поставок на Африканский континент удобрений и зерна были в безопасности.- Это несомненно, но в украинскую войну играют такие игроки, которым мнение африканских стран не очень интересно. Формула прекращения конфликта на Украине будет найдена именно там, где он происходит.Мы видим сегодня, как неэффективно международное посредничество в этом конфликте. Кто ни возьмётся, ничего не получается, даже если предположить, что все играют в честную и искренне хотят мира. Но все нормальные страны – эгоисты. Большинство стан, которые пытаются играть в мирные проекты в российско-украинском конфликте преследуют совершенно другие задачи, чем те, которые декларируют.Сегодня происходит дискредитация механизмов международного посредничества. Ни один из них неуспешен. Любые формулы международного посредничества оказываются безрезультатными, те же Минские соглашения.Наверно, какой-то временный гешефт людям, которые их предлагают, они приносят, но в основном работают по принципу - не догоню, так согреюсь. То же самое мы видим в отношении Афганистана, который 20 лет занимал главное место в международной повестке, и все пошло прахом. Там уже два года у власти талибы, раздаются призывы. Чтобы они помирились с афганской оппозицией, талибы слушают и делают по-своему. Это говорит о том, что роль ООН во всех этих конфликтах ничтожна.- Востоковеды сравнивают политические процессы в Афганистане и на Украине и говорят об "афганизации" последней, учитывая роль США в подпитке вооруженных сил на этих территориях. Согласны ли вы с этим?- Афганская модель конфликта предполагала соседство с не очень дружественной страной и незакрытых границ, через которые может происходить снабжение оружием, финансами, добровольцами в одном случае или наёмниками в другой. Когда возникли ДНР и ЛНР, было понятно российское участие в этом конфликте. Понятно, что без российской поддержки республики Донбасса долго бы не продержались. И российская поддержка тоже была похожа на афганскую модель.В 2022 году началась открытая война и ситуация обернулась с точностью до наоборот. Уже со стороны Запада через украинско-европейскую границу идут поставки оружия, наемников и боеприпасов. И это тоже афганизация конфликта, когда задействован механизм приграничных возможностей, которые формально невозможно блокировать.Нынешнее силовое противостояние на Украине все равно закончится миром. Возникает вопрос, для кого Украина станет Афганистаном, той страной, которая будет создавать проблемы своим соседям.Будет ли это "Афганистан", направленный против России, или "Афганистан", который будет тревожить страны НАТО. Мы не знаем, чем все это закончится, это первая стадия большой игры. Сейчас идет большая игра на Востоке Европы.И, конечно, внутренняя нестабильность Афганистана и Украины похожи. Жуткая коррупция, клановость, неэффективность собственных практик управления, когда нужно прибегать к внешней поддержке. Внешняя зависимость по деньгам, по поставкам оружия, обучение военного персонала. Это все было в Афганистане. Вся афганская армия обучалась иностранными инструкторами. Но в результате всех бросили и улетели на большом красивом самолете, оставив эту страну на произвол групп, которые там пришли к власти.Да, есть свои нюансы, Афганистан далеко от Европы. И пренебрежительно-равнодушное отношение к Украине не так очевидно. Здесь есть соседи, для которых украинская игра имеет несопоставимо большее значение, чем афганская операция. Поэтому просто так пренебречь украинским пространством, наверно, не получится.Дословное повторение афганской трагедии на Украине не произойдет, но ее многие элементы сбудутся. Украина несчастная страна, и люди, которые там живут, тоже несчастные. Жертвами подобных конфликтов становится гражданское население. Инструкторы улетают, подготовленные министры, генералы, президенты тоже улетают, а простые люди остаются и во всем этом продолжают жить.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ukraina.ru/20201231/1030161858.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, афганистан, европа, владимир зеленский, конфликт, оон, талибы, наемники, минские соглашения, донбасс, саудовская аравия, африка, зерно, ирак