https://ukraina.ru/20230807/1048487182.html

Военный эксперт объяснил, чем ответит Россия на удар Польши "свинцовым кастетом"

Военный эксперт объяснил, чем ответит Россия на удар Польши "свинцовым кастетом" - 07.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, чем ответит Россия на удар Польши "свинцовым кастетом"

Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность на военные рельсы, то станет крепостью, которая будет не по зубам полякам и европейцам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-07T05:00

2023-08-07T05:00

2023-08-07T05:00

новости

россия

польша

вооружение

мобилизация

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За ближайшие полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу, рассказал Кочетков.Когда внутри общества произойдет идеологическая мобилизация и страна встанет на военные рельсы, Россия станем серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами. Но если этого не произойдёт, это грозит стране большими жертвами и потерями, добавил политолог.Нужно избегать разговоров о замораживании конфликта и решения вопроса мирным путем. Пока Россия не возьмет под контроль Черноморское побережье, ни о каком временно перемирии вообще говорить нельзя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048484967.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, польша, вооружение, мобилизация