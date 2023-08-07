https://ukraina.ru/20230807/1048487182.html
Военный эксперт объяснил, чем ответит Россия на удар Польши "свинцовым кастетом"
Военный эксперт объяснил, чем ответит Россия на удар Польши "свинцовым кастетом" - 07.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, чем ответит Россия на удар Польши "свинцовым кастетом"
Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность на военные рельсы, то станет крепостью, которая будет не по зубам полякам и европейцам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-07T05:00
2023-08-07T05:00
2023-08-07T05:00
новости
россия
польша
вооружение
мобилизация
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За ближайшие полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу, рассказал Кочетков.Когда внутри общества произойдет идеологическая мобилизация и страна встанет на военные рельсы, Россия станем серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами. Но если этого не произойдёт, это грозит стране большими жертвами и потерями, добавил политолог.Нужно избегать разговоров о замораживании конфликта и решения вопроса мирным путем. Пока Россия не возьмет под контроль Черноморское побережье, ни о каком временно перемирии вообще говорить нельзя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048484967.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, польша, вооружение, мобилизация
Военный эксперт объяснил, чем ответит Россия на удар Польши "свинцовым кастетом"
Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность на военные рельсы, то станет крепостью, которая будет не по зубам полякам и европейцам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
За ближайшие полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу, рассказал Кочетков.
Когда внутри общества произойдет идеологическая мобилизация и страна встанет на военные рельсы, Россия станем серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами. Но если этого не произойдёт, это грозит стране большими жертвами и потерями, добавил политолог.
"Тогда мы встретим вражеский кулак открытой ладонью. Мы будем пытаться отхлестать противника перчаткой, а он будет бить нас свинцовым кастетом. Выдержит ли этот удар наша крепость и наш народный организм – остается только гадать", - подчеркнул Кочетков.
Нужно избегать разговоров о замораживании конфликта и решения вопроса мирным путем. Пока Россия не возьмет под контроль Черноморское побережье, ни о каком временно перемирии вообще говорить нельзя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь