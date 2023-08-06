https://ukraina.ru/20230806/1048471721.html

Политолог объяснил, как Польша раскручивает маховик русофобии и "скачет по граблям" Украины

Политолог объяснил, как Польша раскручивает маховик русофобии и "скачет по граблям" Украины - 06.08.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как Польша раскручивает маховик русофобии и "скачет по граблям" Украины

Польша уверенно идет по следам Киева, стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к масштабному столкновению с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-06T06:00

2023-08-06T06:00

2023-08-06T06:00

новости

чвк "вагнер"

польша

русофобия

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/80/1033358041_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_d1f87ae75c0341df8ecf18a8c0a130c8.jpg

Власти Польши продолжают раскручивать маховик национализма, уже перейдя всякие грани разумного. Это элемент польской ментальности, когда они сначала долго "размахивают саблей" и угрожают своим соседям, а потом кричат "помогите, нас убивают", рассказал Кочетков.Но как только в соседней стране, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч бойцов группы "Вагнера", у них началась истерика, подчеркнул политолог.Варшава уверенно идет по следам Киева, залезая в финансовую кабалу и стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048464888.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чвк "вагнер", польша, русофобия, белоруссия, россия