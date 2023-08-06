https://ukraina.ru/20230806/1048471721.html
Политолог объяснил, как Польша раскручивает маховик русофобии и "скачет по граблям" Украины
Политолог объяснил, как Польша раскручивает маховик русофобии и "скачет по граблям" Украины - 06.08.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, как Польша раскручивает маховик русофобии и "скачет по граблям" Украины
Польша уверенно идет по следам Киева, стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к масштабному столкновению с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-06T06:00
2023-08-06T06:00
2023-08-06T06:00
новости
чвк "вагнер"
польша
русофобия
белоруссия
россия
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Власти Польши продолжают раскручивать маховик национализма, уже перейдя всякие грани разумного. Это элемент польской ментальности, когда они сначала долго "размахивают саблей" и угрожают своим соседям, а потом кричат "помогите, нас убивают", рассказал Кочетков.Но как только в соседней стране, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч бойцов группы "Вагнера", у них началась истерика, подчеркнул политолог.Варшава уверенно идет по следам Киева, залезая в финансовую кабалу и стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048464888.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", польша, русофобия, белоруссия, россия
Политолог объяснил, как Польша раскручивает маховик русофобии и "скачет по граблям" Украины
Польша уверенно идет по следам Киева, стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к масштабному столкновению с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Власти Польши продолжают раскручивать маховик национализма, уже перейдя всякие грани разумного. Это элемент польской ментальности, когда они сначала долго "размахивают саблей" и угрожают своим соседям, а потом кричат "помогите, нас убивают", рассказал Кочетков.
Но как только в соседней стране, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч бойцов группы "Вагнера", у них началась истерика, подчеркнул политолог.
"Польше вообще свойственен шовинистический угар. И градус русофобии там почти такой же, как и на Украине. Истерика дошла до того, что поляки переименовывают Калининград в "Крулевец" и обсуждают, за сколько дней они захватят населенные пункты в Белоруссии", - подчеркнул Кочетков.
Варшава уверенно идет по следам Киева, залезая в финансовую кабалу и стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь