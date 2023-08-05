"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу
Нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции, но Минск может пойти на опережение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Польша хочет зайти на Западную Украину и посмотреть на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, рассказал эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что такие действия Варшавы могут быть прелюдией к подготовке к вторжению Польши в Белоруссию, поэтому пытается навязать полякам свою инициативу, добавил специалит.
"[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко на встрече с [президентом России Владимиром] Путиным заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, и пообещал поддержку западной Украине, если она попросит о помощи. Это означает, что Белоруссия вступит в СВО третьей стороной, если поляки зайдут на территорию западной Украины", - Клинцевич эксперт.
Безусловно, что у Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава, заключил собеседник издания.
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3 августа, 07:00Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на БелоруссиюПольша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич