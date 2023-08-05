"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу - 05.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230805/1048444968.html
"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу
"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу - 05.08.2023 Украина.ру
"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу
Нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции, но Минск может пойти на опережение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-05T04:15
2023-08-05T04:15
новости
польша
россия
белоруссия
западная украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/20/1018672021_0:9:3609:2039_1920x0_80_0_0_059bafcf9492a0547a2557c8ba01d761.jpg
Польша хочет зайти на Западную Украину и посмотреть на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, рассказал эксперт.Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что такие действия Варшавы могут быть прелюдией к подготовке к вторжению Польши в Белоруссию, поэтому пытается навязать полякам свою инициативу, добавил специалит.Безусловно, что у Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048439064.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/20/1018672021_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_069cea66ca923dac1717fb67ba82fb2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, белоруссия, западная украина, сво
Новости, Польша, Россия, Белоруссия, Западная Украина, СВО

"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу

04:15 05.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГорода мира. Львов
Города мира. Львов - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции, но Минск может пойти на опережение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Польша хочет зайти на Западную Украину и посмотреть на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, рассказал эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что такие действия Варшавы могут быть прелюдией к подготовке к вторжению Польши в Белоруссию, поэтому пытается навязать полякам свою инициативу, добавил специалит.

"[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко на встрече с [президентом России Владимиром] Путиным заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, и пообещал поддержку западной Украине, если она попросит о помощи. Это означает, что Белоруссия вступит в СВО третьей стороной, если поляки зайдут на территорию западной Украины", - Клинцевич эксперт.

Безусловно, что у Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава, заключил собеседник издания.
Польный текст интервью можно прочитать здесь
3 августа, 07:00
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на БелоруссиюПольша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
НовостиПольшаРоссияБелоруссияЗападная УкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи
05:30Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ
05:15Военный эксперт объяснил, что России нужно срочно наладить в войсках, чтобы отогнать ВСУ от Клещеевки
05:00"Бьют с утроенной силой". Военные блогер раскрыл, как ВСУ охотятся за русскими танками под Артёмовском
04:30"Стоят твёрдо". Военный блогер о том, как десантники бьются с ВСУ за высоты в залитой свинцом Клещеевке
04:15"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу
04:00Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта
23:49Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель
18:13Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине
18:00Прогуляться до Жешува: польские рейды советских диверсантов
17:58Жена украинского политика снялась для Playboy после потери глаза
17:49Вучич: Сербия проигнорирует санкции США против руководства Республики Сербской
17:26Польша отправляет на переговоры в Джидду чиновника, который требовал благодарность от Украины
17:21Генерал-майор ФСБ Михайлов: какие данные собирают спецслужбы Британии, США для влияния на евроэлиты
17:05Александр Перенджиев: В ответ на удар ВСУ по Новороссийску Россия может отправить десант в Одессу и Киев
16:59"Новой мобилизацией и не пахнет" – Картаполов
16:50В Латвии встретили военный патруль вишнями, правда не все попали в цель
16:47Варшава готовится к военному параду, поляки недовольны: армия в тылу несет потери
16:46Самосбывающееся пророчество о ВСУ может лишить Киев помощи США: что говорили об Украине в мире 4 августа
16:33Попытка атаки в Новороссийске, США переключаются с Украины на Тайвань. О чём говорили эксперты 4 августа
Лента новостейМолния