https://ukraina.ru/20230805/1048444968.html

"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу

"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу - 05.08.2023 Украина.ру

"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу

Нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции, но Минск может пойти на опережение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-08-05T04:15

2023-08-05T04:15

2023-08-05T04:15

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Польша хочет зайти на Западную Украину и посмотреть на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда, рассказал эксперт.Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что такие действия Варшавы могут быть прелюдией к подготовке к вторжению Польши в Белоруссию, поэтому пытается навязать полякам свою инициативу, добавил специалит.Безусловно, что у Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048439064.html

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новости, польша, россия, белоруссия, западная украина, сво