Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград - 02.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230802/1048422886.html
Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград
Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград - 02.08.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград
У Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-02T13:15
2023-08-02T13:15
интервью
россия
белоруссия
польша
западная украина
львов
калининград
украина
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043162225_162:25:725:342_1920x0_80_0_0_f47ca93a973cfb84018944bff1e7312c.jpg
Ранее Польша заявила, что Белоруссия двумя вертолётами нарушила ее воздушное пространство. До этого в Варшаве говорили, что сто вагнеровцев были переброшены к границам Польши возле Сувалкского коридора, который разделяет основную территорию России и Калининградскую область. К тому же представитель США в ООН заявила, что нападение "Вагнера" на Польшу будет рассматриваться как агрессия России.- Андрей Францевич, какую комбинацию затеяли США и Польша?- Мы уже давно наблюдаем за гипертрофированной милитаризацией Польши, которая по скорости опережает милитаризацию Украины. Польша становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники.Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии.В связи с этим Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией.А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий.Не просто так Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск. Она нужна не для защиты от Украины, а для защиты от Польши. Не просто так Россия переместила туда ядерное оружие и официально заявила, что агрессия Польши против Белоруссии будет расцениваться как нападение на Россию, вследствие чего Москва рассмотрит вопрос о применении ТЯО.НАТО вынашивает серьезные планы. Я уже не говорю о том, что в Польше в серьезном количестве начинает размещаться американский контингент. В частности, на новую базу "Лагерь Костюшко" перебрасывается техника и создаются полевые склады вооружений. Еще формируется американская кадрированная дивизия, когда тяжелая техника уже находится в определенном месте, гражданские самолеты перевозят к ней солдат, и соединение готово к боевым действиям.- Хватит ли у Польши сил воевать на три фронта: Украина, Белоруссия и Калининград?- В Польше не считают, что им придется воевать на три фронта.В Варшаве полагают, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, а оставшиеся войска Киев перебросит на юго-восток. В этом случае Польша может ввести войска якобы для защиты своих граждан. Открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну.Максимум, что видит Польша – боевые столкновения с Белоруссией.Что касается Калининграда, Варшава может разыграть сценарий в следующем варианте: если Россия будет воевать с ней за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград. То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств.Еще раз поясню, как поляки видят эту ситуацию: "У Белоруссии небольшая сухопутная армия. Мы вместе с натовскими технологиями ее разобьем, если Россия вмешиваться не будет. Что нужно сделать, чтобы русские не вмешались? Начинать блокировать Калининград по надуманному предлогу. Русские испугаются и вмешиваться не будут".Причем против Белоруссии первыми пойдут на войну созданные в Польше белорусские войска вместе с министром обороны в изгнании. У них же есть альтернативное правительство во главе с Тихановской. Есть формирования вроде "полка Калиновского", которые сейчас проходят боевую обкатку на Украине. Они прямо говорят, что они готовятся заходить в Белоруссию.Тут возникнет масса вопросов. Мы действительно нарушим свои союзные обязательства? А что насчет ОДКБ? В уставе организации сказано, что нападение на одного из ее членов означает нападение на всех. Но поддержат ли действия России в Белоруссии Казахстан, Армения или Таджикистан? Выдадут ли они свои воинские контингенты для защиты Белоруссии? Вопросов – очень много.- То есть нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции?- Да. Но сценарий – несколько сложнее.Сначала они зайдут на Западную Украину. Посмотрят на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда.Дальше начнется дипломатическое давление. А потом уже начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. Начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на границе.России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков или обладателей "карты поляка".- Если Москва напрямую не будет защищать Белоруссию, смогут ли вагнеровцы отбиться вместе с белорусской армией?- Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. И по численности она их превосходит. Понятно, что легкой прогулки для поляков не будет, потому что у обеих армий нет боевого опыта. Но им будет очень тяжело. Минску придется проводить мобилизацию. Да, у "Вагнера" есть боевой опыт, но их не так много.Но такого сценария не будет. Россия обязательно защитит эту территорию.Более того, возможен третий сценарий.Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, и пообещал поддержку западной Украине, если она попросит о помощи. Это означает, что Белоруссия вступит в СВО третьей стороной, если поляки зайдут на территорию западной Украины.Лукашенко понимает, что такие действия Варшавы могут быть прелюдией к подготовке к вторжению Польши в Белоруссию, поэтому нужно навязать полякам свою инициативу.Трудно сказать, как будет на самом деле. Но однозначно, что у Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава.
https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html
https://ukraina.ru/20230802/1048407202.html
https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043162225_120:0:755:476_1920x0_80_0_0_3920374378fd9c9640aaf5614c21901c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, белоруссия, польша, западная украина, львов, калининград, украина, нато, сша, чвк "вагнер", лукашенко
Интервью, Россия, Белоруссия, Польша, Западная Украина, Львов, Калининград, Украина, НАТО, США, ЧВК "Вагнер", Лукашенко

Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград

13:15 02.08.2023
 
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич интервью
Андрей Клинцевич интервью
© 100biografiy.ru
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
У Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Ранее Польша заявила, что Белоруссия двумя вертолётами нарушила ее воздушное пространство. До этого в Варшаве говорили, что сто вагнеровцев были переброшены к границам Польши возле Сувалкского коридора, который разделяет основную территорию России и Калининградскую область.
К тому же представитель США в ООН заявила, что нападение "Вагнера" на Польшу будет рассматриваться как агрессия России.
- Андрей Францевич, какую комбинацию затеяли США и Польша?
- Мы уже давно наблюдаем за гипертрофированной милитаризацией Польши, которая по скорости опережает милитаризацию Украины. Польша становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники.
Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии.
В связи с этим Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией.
А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий.
Андрей Клинцевич
3 мая, 17:52
Андрей Клинцевич: кто онГлава Центра военно-политических исследований
Не просто так Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск. Она нужна не для защиты от Украины, а для защиты от Польши.
Не просто так Россия переместила туда ядерное оружие и официально заявила, что агрессия Польши против Белоруссии будет расцениваться как нападение на Россию, вследствие чего Москва рассмотрит вопрос о применении ТЯО.
НАТО вынашивает серьезные планы. Я уже не говорю о том, что в Польше в серьезном количестве начинает размещаться американский контингент. В частности, на новую базу "Лагерь Костюшко" перебрасывается техника и создаются полевые склады вооружений.
Еще формируется американская кадрированная дивизия, когда тяжелая техника уже находится в определенном месте, гражданские самолеты перевозят к ней солдат, и соединение готово к боевым действиям.
- Хватит ли у Польши сил воевать на три фронта: Украина, Белоруссия и Калининград?
- В Польше не считают, что им придется воевать на три фронта.
В Варшаве полагают, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, а оставшиеся войска Киев перебросит на юго-восток. В этом случае Польша может ввести войска якобы для защиты своих граждан. Открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну.
Максимум, что видит Польша – боевые столкновения с Белоруссией.
Что касается Калининграда, Варшава может разыграть сценарий в следующем варианте: если Россия будет воевать с ней за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград. То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств.
Еще раз поясню, как поляки видят эту ситуацию: "У Белоруссии небольшая сухопутная армия. Мы вместе с натовскими технологиями ее разобьем, если Россия вмешиваться не будет. Что нужно сделать, чтобы русские не вмешались? Начинать блокировать Калининград по надуманному предлогу. Русские испугаются и вмешиваться не будут".
Причем против Белоруссии первыми пойдут на войну созданные в Польше белорусские войска вместе с министром обороны в изгнании. У них же есть альтернативное правительство во главе с Тихановской. Есть формирования вроде "полка Калиновского", которые сейчас проходят боевую обкатку на Украине. Они прямо говорят, что они готовятся заходить в Белоруссию.
Роман Алехин интервью
07:50
Роман Алехин: Россия будет бить ВСУ до весны, потом настанет перемирие, а потом - победа над всей Европой
Тут возникнет масса вопросов. Мы действительно нарушим свои союзные обязательства? А что насчет ОДКБ?
В уставе организации сказано, что нападение на одного из ее членов означает нападение на всех. Но поддержат ли действия России в Белоруссии Казахстан, Армения или Таджикистан? Выдадут ли они свои воинские контингенты для защиты Белоруссии? Вопросов – очень много.
- То есть нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции?
- Да. Но сценарий – несколько сложнее.
Сначала они зайдут на Западную Украину. Посмотрят на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда.
Дальше начнется дипломатическое давление. А потом уже начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. Начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на границе.
России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков или обладателей "карты поляка".
- Если Москва напрямую не будет защищать Белоруссию, смогут ли вагнеровцы отбиться вместе с белорусской армией?
- Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. И по численности она их превосходит. Понятно, что легкой прогулки для поляков не будет, потому что у обеих армий нет боевого опыта. Но им будет очень тяжело. Минску придется проводить мобилизацию. Да, у "Вагнера" есть боевой опыт, но их не так много.
Но такого сценария не будет. Россия обязательно защитит эту территорию.
Более того, возможен третий сценарий.
Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, и пообещал поддержку западной Украине, если она попросит о помощи. Это означает, что Белоруссия вступит в СВО третьей стороной, если поляки зайдут на территорию западной Украины.
Лукашенко понимает, что такие действия Варшавы могут быть прелюдией к подготовке к вторжению Польши в Белоруссию, поэтому нужно навязать полякам свою инициативу.
Василий Дандыкин интервью
Вчера, 14:25
Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"Для полного контроля России над Черноморским побережьем сперва нужно разминировать весь район от Николаева до Одессы. Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска
Трудно сказать, как будет на самом деле. Но однозначно, что у Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава.
 
ИнтервьюРоссияБелоруссияПольшаЗападная УкраинаЛьвовКалининградУкраинаНАТОСШАЧВК "Вагнер"Лукашенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США
14:25Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ
14:22Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ
13:58Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"
13:52Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах города
13:42Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова
13:41Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран
13:41Немецкий концерн Rheinmetall купил испанскую компанию Expal Systems для расширения производства
13:40"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского
13:39"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
13:39Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео
13:37Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
13:36Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию
13:35"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа
13:15Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград
13:00Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
12:50Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой
12:50Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева
12:47В Сети опубликовали "План Виммера" по урегулированию конфликта на Украине
12:47Это уже было в истории. Что ждёт Украину, если она продолжит воевать до последнего украинца
Лента новостейМолния