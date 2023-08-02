https://ukraina.ru/20230802/1048422886.html

Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград

Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград - 02.08.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград

У Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-08-02T13:15

2023-08-02T13:15

2023-08-02T13:15

интервью

россия

белоруссия

польша

западная украина

львов

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сша

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Ранее Польша заявила, что Белоруссия двумя вертолётами нарушила ее воздушное пространство. До этого в Варшаве говорили, что сто вагнеровцев были переброшены к границам Польши возле Сувалкского коридора, который разделяет основную территорию России и Калининградскую область. К тому же представитель США в ООН заявила, что нападение "Вагнера" на Польшу будет рассматриваться как агрессия России.- Андрей Францевич, какую комбинацию затеяли США и Польша?- Мы уже давно наблюдаем за гипертрофированной милитаризацией Польши, которая по скорости опережает милитаризацию Украины. Польша становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники.Варшава заказала 1200 тяжелых танков и 980 артиллерийских систем. Это даже больше, чем у Германии и Великобритании. Польша увеличивает свои вооруженные силы до 300 тысяч, создает тяжелые механизированные бригады и дивизии.В связи с этим Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией.А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий.Не просто так Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск. Она нужна не для защиты от Украины, а для защиты от Польши. Не просто так Россия переместила туда ядерное оружие и официально заявила, что агрессия Польши против Белоруссии будет расцениваться как нападение на Россию, вследствие чего Москва рассмотрит вопрос о применении ТЯО.НАТО вынашивает серьезные планы. Я уже не говорю о том, что в Польше в серьезном количестве начинает размещаться американский контингент. В частности, на новую базу "Лагерь Костюшко" перебрасывается техника и создаются полевые склады вооружений. Еще формируется американская кадрированная дивизия, когда тяжелая техника уже находится в определенном месте, гражданские самолеты перевозят к ней солдат, и соединение готово к боевым действиям.- Хватит ли у Польши сил воевать на три фронта: Украина, Белоруссия и Калининград?- В Польше не считают, что им придется воевать на три фронта.В Варшаве полагают, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, а оставшиеся войска Киев перебросит на юго-восток. В этом случае Польша может ввести войска якобы для защиты своих граждан. Открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну.Максимум, что видит Польша – боевые столкновения с Белоруссией.Что касается Калининграда, Варшава может разыграть сценарий в следующем варианте: если Россия будет воевать с ней за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград. То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств.Еще раз поясню, как поляки видят эту ситуацию: "У Белоруссии небольшая сухопутная армия. Мы вместе с натовскими технологиями ее разобьем, если Россия вмешиваться не будет. Что нужно сделать, чтобы русские не вмешались? Начинать блокировать Калининград по надуманному предлогу. Русские испугаются и вмешиваться не будут".Причем против Белоруссии первыми пойдут на войну созданные в Польше белорусские войска вместе с министром обороны в изгнании. У них же есть альтернативное правительство во главе с Тихановской. Есть формирования вроде "полка Калиновского", которые сейчас проходят боевую обкатку на Украине. Они прямо говорят, что они готовятся заходить в Белоруссию.Тут возникнет масса вопросов. Мы действительно нарушим свои союзные обязательства? А что насчет ОДКБ? В уставе организации сказано, что нападение на одного из ее членов означает нападение на всех. Но поддержат ли действия России в Белоруссии Казахстан, Армения или Таджикистан? Выдадут ли они свои воинские контингенты для защиты Белоруссии? Вопросов – очень много.- То есть нападение Польши на Белоруссию произойдет под видом помощи восставшей оппозиции?- Да. Но сценарий – несколько сложнее.Сначала они зайдут на Западную Украину. Посмотрят на реакцию международного сообщества, России и самой Украины. Если план сработает, вторым этапом будет блокада Калининграда.Дальше начнется дипломатическое давление. А потом уже начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. Начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на границе.России предложат отойти в сторону и не вмешиваться, если она не хочет потерять Калининград. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков или обладателей "карты поляка".- Если Москва напрямую не будет защищать Белоруссию, смогут ли вагнеровцы отбиться вместе с белорусской армией?- Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. И по численности она их превосходит. Понятно, что легкой прогулки для поляков не будет, потому что у обеих армий нет боевого опыта. Но им будет очень тяжело. Минску придется проводить мобилизацию. Да, у "Вагнера" есть боевой опыт, но их не так много.Но такого сценария не будет. Россия обязательно защитит эту территорию.Более того, возможен третий сценарий.Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, и пообещал поддержку западной Украине, если она попросит о помощи. Это означает, что Белоруссия вступит в СВО третьей стороной, если поляки зайдут на территорию западной Украины.Лукашенко понимает, что такие действия Варшавы могут быть прелюдией к подготовке к вторжению Польши в Белоруссию, поэтому нужно навязать полякам свою инициативу.Трудно сказать, как будет на самом деле. Но однозначно, что у Польши есть план-сценарий, по которому нужно создать условия для политической интервенции на Украину и в Белоруссию. А создать эти условия можно за счет провокаций, которыми сегодня занимается Варшава.

https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html

https://ukraina.ru/20230802/1048407202.html

https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, белоруссия, польша, западная украина, львов, калининград, украина, нато, сша, чвк "вагнер", лукашенко