Тайны и загадки Гоголя. "Невский проспект": путешествие по мирам магического Петербурга и еще от Полтавы
04:00 05.08.2023 (обновлено: 11:09 05.08.2023)
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© Public domain
В "Петербургских повестях" Николая Васильевича Гоголя, написанных в 1830-1840-е годы, нет малороссийского чародейства, чертей и святочного гадания, но мистики – хоть отбавляй. В фантасмагорическом "Невском проспекте" главный герой буквально путешествует по мирам своих снов и яви загадочного Петербурга.
Гоголь тодин из самых любимых русских писателей украинского происхождения. А, может, наоборот - украинский писатель с его магическими чисто украинскими образами, прижившийся в России и писавший на русском языке. Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать небольшие заметки о его творчестве и загадках.
Гуляя по Невскому проспекту
Сюжет выстроен вокруг двоих героев – нервного, экзальтированного и наивного художника Пискарёва и франтоватого поручика-повесы Пирогова, которые увлекаются двумя встреченными на Невском девушками, и попадают в разные миры: Пискарёв – в романтическую трагедию, Пирогов – в опереточный фарс.
Историю Пирогова мы узнаем только в конце повести, а вот художник, Пискарёв, попадает в загадочный мир Невского проспекта и разношерстного, словно слоеный пирог, петербургского общество, с первых же строк новеллы, наблюдая динамичную вереницу самых разных персонажей, безостановочно бегущих, идущих, прогуливающихся по проспекту.
Все люди здесь – типажи, чем-то их написание очень напоминает гоголевскую же малороссийскую ярмарку:
"Невский проспект":
"Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестию которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!"
Невский проспект. Худ. Д. Кардовский. 1904
Невский проспект. Худ. Д. Кардовский. 1904
"Сорочинская ярмарка":
"Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит?
Шум, брань, мычание, блеяние, рев — все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться…"
Даже невнимательный взгляд рассеянного и неуверенного в себе художника Пискарёва выхватыет из толпы людей всех рангов и сословий: мужчины здесь, как водится, во времена Гоголя – личности, наделенные качествами и профессиями, женщины – праздные образы разных типажей внешности.
Герои повести
В этом смысле писателя так и хочется обвинить в некой антипатии к женщинам в целом: если двое главных героев – Пискарёв и Пирогов – может быть и не являются однозначно положительными, но обладают подробными характеристиками, заняты делом – каждый своим, но Гоголь описывает их быт довольно таки подробно, то обе героини – пусты и глупы.
Они разные, две эти девушки, которыми заинтересовались герои в разношерстной фантасмагорической толпе: стереотипно разделенные на брюнетку – проститутку, возлюбленную Пискарёва, и блондинку – немку, за которой станет ухлестывать Пирогов, они, все же, обладают очень схожими чертами: обе кажутся автору глупыми, безнравственными, лживыми.
"Надо говорить так, чтобы не было слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всём была та мелочь, которую любят женщины", – без излишней симпатии замечает Гоголь.
История Пирогова – реальна: он волочится за глупенькой немкой, женой немца Шиллера, старается остаться с ней наедине, а когда ему это удается – попадает в комическую и нелепую ситуацию и получает взбучку от мастера Шиллера и его друзей.
Многим критикам он гораздо интереснее, чем романтический художник Пискарёв, а Фёдор Михайлович Достоевский нашел в его образе нечто зловещее и пророческое:
"Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось так безмерно много, так много, что и не пересечь.
Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения, думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения, нет!"
История же Пискарёва происходит параллельно наяву и в его снах: повстречав прелестную девушку он преследует ее, но та приводит его в бордель – где восприятие художника отказывается воспринимать реальность: красота не может быть порочна. Он старается оправдать объект своей страсти тем, что в проституцию ее вовлекли насильно, что она слишком юна, и разврат "еще не успел испортить ее".
Мечты художника Пискарева. Худ. Д. Кардовский. 1904
Мечты художника Пискарева. Худ. Д. Кардовский. 1904
"Художник Пискарёв был жертвой, по выражению Гоголя, "вечного раздора мечты с существенностью". Это жертва трагическая, ибо слишком велико несоответствие между высокой романтической мечтой и возможностями ее осуществления. Жизнь жестоко посмеялась над Пискаревым. Его преданность идеалу прекрасного и вера в чистоту человеческих отношений не выдержали соприкосновения с грубой прозой жизни, с лицемерным, эгоистическим обществом. В единоборстве с этим обществом он потерпел полное крушение.
Отношение Гоголя к Пискарёву двойственное. С одной стороны, ему глубоко симпатичен характер этого благородного мечтателя, с негодованием отвергающего фальшивые и пошлые устои современного мира. Однако, с другой стороны, писатель не может не чувствовать беспочвенность романтического идеала своего героя. Дело не только в том, что этот идеал зыбок, нереален, но еще и в том, что по самой природе своей он порождение той же самой пошлой действительности, против которой направлен. Гоголь видел слабость Пискарева и зыбкость его жизненной позиции", – писал критик Семён Машинский.
Сны и явь
В реальной жизни Пискарёв встречается с возлюбленной всего дважды: в начале повести, и приходя просить ее руки – героиня, конечно же, посмеялась над ним. Но много раз он видит ее во сне. Первый его сон – инфернальный и образный, в котором герой попадает на бал, на котором его красавица блистает в высшем обществе, после она снится ему любимой женой. За всем этим, разумеется, нет ее самой – ни личности, ни характера, ни занятия – одна только ее красота, вписанная в рамки того или иного сословия или круга.
Одновременно очень явственный, но магический, наполненный образами и иносказаниями сон в русской литературе обосновался прочно: пророческие и судьбоносные сны Веры Павловны у Чернышевского, Гринёва у Пушкина, Андрея Воронина – в "Граде обречённом" у Стругацких.
"Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться?" Худ. Д. Кардовский. 1904
"Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться?" Худ. Д. Кардовский. 1904
За выпуклое сословное деление героев и "приверженность крепостничеству" Гоголя в свое время критиковал Виссарион Белинский, написав ему известное гневное письмо:
"…И это не потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далёка, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы в этом прекрасном далёке живёте совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию.
Поэтому Вы не заметили, что Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение…"
Итальянский кинорежиссёр Ренато Рассел, решивший в 1953 году экранизировать "Невский проспект", во всех этих русских тонкостях разбираться не стал: взяв за основу блестящую опереточную музыку кинокомпозитора Джованни Милителло, он превратил гоголевскую повесть в легкий водевиль, комедию положения, а действие своего фильма "Прогулка" он перенес в Рим, оставив от сюжета лишь влюбленность незадачливого учителя (не художника!) в проститутку.
У Рассела никто не погибает – герой отделается лишь проблемами на работе и множеством нелепых ситуаций, в то время как гоголевский художник Пискарёв перерезает себе горло бритвой, не в состоянии смириться с крушением своего выдуманного идеала. В этом он куда ближе романтическим героям Дюма и Гюго, способным лишить себя жизни из-за неудачного романа, чем гоголевским же персонажам, проживающим где-то на Полтавщине, и с иронией относящимся ко всему вокруг.
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