В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор
В Калужской области силами ПВО сбит седьмой беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале 3 августа
"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник", - написал Шапша.
Последствий для людей и инфраструктуры нет, уточнил губернатор.
Сегодня утром губернатор Калужской области заявил, что ночью силами ПВО было сбито 6 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА.