https://ukraina.ru/20230803/1048449451.html

В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор

В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор - 03.08.2023 Украина.ру

В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор

В Калужской области силами ПВО сбит седьмой беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале 3 августа

2023-08-03T12:30

2023-08-03T12:30

2023-08-03T12:30

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Последствий для людей и инфраструктуры нет, уточнил губернатор.Сегодня утром губернатор Калужской области заявил, что ночью силами ПВО было сбито 6 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА.

https://ukraina.ru/20230803/1048441238.html

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новости, россия, калужская область, владислав шапша, беспилотники, бпла, минобороны рф, пво, киевский режим