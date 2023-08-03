В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор - 03.08.2023 Украина.ру
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В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор
В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор - 03.08.2023 Украина.ру
В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор
В Калужской области силами ПВО сбит седьмой беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале 3 августа
2023-08-03T12:30
2023-08-03T12:30
новости
россия
калужская область
владислав шапша
беспилотники
бпла
минобороны рф
пво
киевский режим
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Последствий для людей и инфраструктуры нет, уточнил губернатор.Сегодня утром губернатор Калужской области заявил, что ночью силами ПВО было сбито 6 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, калужская область, владислав шапша, беспилотники, бпла, минобороны рф, пво, киевский режим
Новости, Россия, Калужская область, Владислав Шапша, беспилотники, БПЛА, Минобороны РФ, ПВО, киевский режим

В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор

12:30 03.08.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Калужской области силами ПВО сбит седьмой беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале 3 августа
"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник", - написал Шапша.
Последствий для людей и инфраструктуры нет, уточнил губернатор.
Сегодня утром губернатор Калужской области заявил, что ночью силами ПВО было сбито 6 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
08:59
ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - МинобороныРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку террористической атаки Киева в Калужской области. Об этом сообщили 3 августа в Минобороны РФ
 
НовостиРоссияКалужская областьВладислав ШапшабеспилотникиБПЛАМинобороны РФПВОкиевский режим
 
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