Данилов подтвердил причастность СБУ к атакам на Крымский мост
11:31 03.08.2023 (обновлено: 11:34 03.08.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаніловАлексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
Служба безопасности Украины принимала участие в обеих атаках на Крымский мост, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа
Журналистка поинтересовалась, может ли Украина подтвердить свои слова о том, что будет воспринимать российские судна как военные цели. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, что "не то, что подтверждаем, громко подтверждаем своими действиями".
"Наши военные ставят на место неприкосновенность многих объектов, которые у России считались защищенными на 100%. это и Крымский мост, про который говорили представили СБУ, которые принимали участие и в первом, и во втором случае", - заявил Данилов.
Также Данилов подтвердил, что Украина располагает морскими беспилотными аппаратами. По его словам, Киев добился "определенных достижений" в этом. Он упомянул репортаж CNN о создании Украиной морских дронов.
8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. На железнодорожной части загорелись семь цистерн с топливом, рухнули два пролета автомобильной части. По версии следователей, произошел подрыв автомобильной фуры, после чего начался пожар. Погибли три человека.
17 июля Киев атаковал Крымский мост повторно. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Российские следственные органы не раз называли украинские спецслужбы виновными в этих терактах.
21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева, которая должна быть нейтрализована.
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