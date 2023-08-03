Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию - 03.08.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию - 03.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию
Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-08-03T07:00
2023-08-03T07:00
новости
польша
россия
белоруссия
ядерное оружие
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Чтобы ввести свои войска на эти территории Украины и Белоруссии, Польше нужен какой-то "легальный" повод. Судя по всему, последовательные провокации Варшавы преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, рассказал эксперт.Не просто так Россия переместила в Белоруссию ядерное оружие и официально заявила, что агрессия Польши будет расцениваться как нападение на Россию, вследствие чего Москва рассмотрит вопрос о применении ТЯО, отметил Клинцевич.Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. И по численности она их превосходит. Понятно, что легкой прогулки для поляков не будет, потому что у обеих армий нет боевого опыта, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048419789.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, россия, белоруссия, ядерное оружие
Новости, Польша, Россия, Белоруссия, Ядерное оружие

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию

07:00 03.08.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Чтобы ввести свои войска на эти территории Украины и Белоруссии, Польше нужен какой-то "легальный" повод. Судя по всему, последовательные провокации Варшавы преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, рассказал эксперт.
"Не просто так Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск. Она нужна не для защиты от Украины, а для защиты от Польши", - добавил Клинцевич.
Не просто так Россия переместила в Белоруссию ядерное оружие и официально заявила, что агрессия Польши будет расцениваться как нападение на Россию, вследствие чего Москва рассмотрит вопрос о применении ТЯО, отметил Клинцевич.
Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. И по численности она их превосходит. Понятно, что легкой прогулки для поляков не будет, потому что у обеих армий нет боевого опыта, заключил собеседник издания.
Польный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 11:41
Замглавы МИД Польши испугался провокаций со стороны Белоруссии Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 2 августа в эфире польской радиостанции RMF FM прокомментировал инцидент с двумя белорусскими боевыми вертолетами, которые якобы зашили накануне в воздушное пространство Польши
 
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