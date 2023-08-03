Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Чтобы ввести свои войска на эти территории Украины и Белоруссии, Польше нужен какой-то "легальный" повод. Судя по всему, последовательные провокации Варшавы преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, рассказал эксперт.
"Не просто так Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск. Она нужна не для защиты от Украины, а для защиты от Польши", - добавил Клинцевич.
Не просто так Россия переместила в Белоруссию ядерное оружие и официально заявила, что агрессия Польши будет расцениваться как нападение на Россию, вследствие чего Москва рассмотрит вопрос о применении ТЯО, отметил Клинцевич.
Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. И по численности она их превосходит. Понятно, что легкой прогулки для поляков не будет, потому что у обеих армий нет боевого опыта, заключил собеседник издания.
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