https://ukraina.ru/20230803/1048439064.html

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию - 03.08.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию

Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-08-03T07:00

2023-08-03T07:00

2023-08-03T07:00

новости

польша

россия

белоруссия

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102735/11/1027351107_0:142:1920:1222_1920x0_80_0_0_a41193a70c519387af53e6b27a6f7ee5.jpg

Чтобы ввести свои войска на эти территории Украины и Белоруссии, Польше нужен какой-то "легальный" повод. Судя по всему, последовательные провокации Варшавы преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий, рассказал эксперт.Не просто так Россия переместила в Белоруссию ядерное оружие и официально заявила, что агрессия Польши будет расцениваться как нападение на Россию, вследствие чего Москва рассмотрит вопрос о применении ТЯО, отметил Клинцевич.Польша будет пользоваться поддержкой НАТО. И по численности она их превосходит. Понятно, что легкой прогулки для поляков не будет, потому что у обеих армий нет боевого опыта, заключил собеседник издания.Польный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230802/1048419789.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, белоруссия, ядерное оружие