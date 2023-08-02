"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведение
14:53 02.08.2023 (обновлено: 14:54 02.08.2023)
© Radek Pietruszka/PAPРадослав Фогель
© Radek Pietruszka/PAP
Киев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель, 2 августа его слова опубликовало Польское агентства печати (PAP)
"Наши отношения (Польши и Украины - Ред.) уже давно претерпевают некоторые потрясения, вероятно, в некоторой степени вызванные внутренними проблемами. <...> Мы будем помогать Украине, потому что это в наших интересах, но в то же время мы не можем допустить ситуации, при которой Польша будет нести чрезмерное бремя в связи с происходящим. Мы ожидаем, что наши украинские партнеры это поймут. <...> Украина должна осознавать, что ей будет очень сложно завоевать симпатии Запада, и Польше будет гораздо сложнее продолжать поддерживать Украину, если будут такие споры", - заявил Фогель.
"Недвусмысленный намек на то, что киевскому режиму стоит закрыть свой неблагодарный рот. После истории с возмущением поляков по поводу отношения украинцев к Волынской резне - это особенно хорошо", - отреагировал один из пользователей сети.
Во вторник, 1 августа, глава президентской канцелярии Польши Марчин Пшидача, комментируя возможный запрет на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов, заявил следующее.
"Самое главное - это защита интересов польского фермера. Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы", - сказал Пжидач.
В тот же день в МИД Украины вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого. Там ему высказали претензию относительно слов Пжидача, заявив, что обвинения Украины в неблагодарности не соответствуют действительности и неприемлемы.
В среду, 2 августа, в польский МИД вызвали украинского посла Василия Зварыча в связи с "многими неуместными заявлениями представителей украинской власти, а также с вызовом посла Польши в Киеве".
Это не первый раз, когда европейцы ставят на место украинцев. Так, в начале июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес завил, что чиновникам из Киева следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.
Такое поведение своего президента осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. В скором времени Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла страны в Великобритании.
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
В Европе вспыхнули протесты аграриев и какое-то время назад Евросоюз обещал ввести ограничения на ввоз украинского зерна в обмен на то, что власти Польши, Словакии, Болгарии и других государств союза отменят свои национальные ограничения.
В начале мая Еврокомиссия действительно запретила импорт некоторых украинских агропродуктов в эти страны, однако фактически это было обманным маневром, так как уже с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу.
В итоге отдельные государства Европы взяли решение проблемы в свои руки. Так, в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет открывать свою границу для зерновых продуктов, а также призвал Еврокомиссию продлить запрет на ввоз зерновых с Украины. В противном случае, отметил он, польские власти сделают это сами.
Украина сочла такое решение дискриминационным и выступила против продления запрета на импорт сельскохозяйственной продукции.
12:10Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и БелоруссииВоздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)