https://ukraina.ru/20230802/1048428778.html

"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведение

"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведение - 02.08.2023 Украина.ру

"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведение

Киев должен понимать, что Варшаве будет сложнее оказывать ему поддержку, если Украина продолжит выказывать недовольство и вступать в споры с Польшей. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по иностранным делам Польши Радослав Фогель, 2 августа его слова опубликовало Польское агентства печати (PAP)

2023-08-02T14:53

2023-08-02T14:53

2023-08-02T14:54

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"Недвусмысленный намек на то, что киевскому режиму стоит закрыть свой неблагодарный рот. После истории с возмущением поляков по поводу отношения украинцев к Волынской резне - это особенно хорошо", - отреагировал один из пользователей сети.Во вторник, 1 августа, глава президентской канцелярии Польши Марчин Пшидача, комментируя возможный запрет на импорт ряда украинских сельскохозяйственных продуктов, заявил следующее."Самое главное - это защита интересов польского фермера. Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы", - сказал Пжидач.В тот же день в МИД Украины вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого. Там ему высказали претензию относительно слов Пжидача, заявив, что обвинения Украины в неблагодарности не соответствуют действительности и неприемлемы.В среду, 2 августа, в польский МИД вызвали украинского посла Василия Зварыча в связи с "многими неуместными заявлениями представителей украинской власти, а также с вызовом посла Польши в Киеве".Это не первый раз, когда европейцы ставят на место украинцев. Так, в начале июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес завил, что чиновникам из Киева следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.Такое поведение своего президента осудил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. В скором времени Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла страны в Великобритании.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.В Европе вспыхнули протесты аграриев и какое-то время назад Евросоюз обещал ввести ограничения на ввоз украинского зерна в обмен на то, что власти Польши, Словакии, Болгарии и других государств союза отменят свои национальные ограничения.В начале мая Еврокомиссия действительно запретила импорт некоторых украинских агропродуктов в эти страны, однако фактически это было обманным маневром, так как уже с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу.В итоге отдельные государства Европы взяли решение проблемы в свои руки. Так, в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет открывать свою границу для зерновых продуктов, а также призвал Еврокомиссию продлить запрет на ввоз зерновых с Украины. В противном случае, отметил он, польские власти сделают это сами.Украина сочла такое решение дискриминационным и выступила против продления запрета на импорт сельскохозяйственной продукции.

https://ukraina.ru/20230719/1048125639.html

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