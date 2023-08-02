Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США - 02.08.2023 Украина.ру
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Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США
Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США - 02.08.2023 Украина.ру
Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США
Роджер Хилтон посоветовал украинцам перестать надеяться на вечное доминирование в новостях
2023-08-02T14:39
2023-08-02T14:39
новости
украина
эксперты
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Ожидания украинцев, что их проблемы всегда будут занимать первые полосы мировых СМИ нереальны. Такое мнение высказал в интервью изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон.По его словам, трудно удерживать внимание мировых СМИ на одной теме, если в мире происходит параллельно огромное количество событий."Здесь и небывалая жара в Европе, и наводнение в США, и мировой рост цен, и повышение инфляции. В этих условиях Украина не может надеяться, что она всегда будет доминировать в новостях. По моему мнению, украинцы должны это учитывать в своей коммуникационной стратегии", - рассказал Хилтон.Как наглядный пример того, как короткий "срок годности" новостей в глобальном информационном пространстве, эксперт привел пример мятежа Евгения Пригожина."Это случилось в субботу, но к утру понедельника это уже не было новостью номер один", - утешил Роджер Хилтон украинских журналистов.
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новости, украина, эксперты
Новости, Украина, эксперты

Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США

14:39 02.08.2023
 
© Фото : globsec.org
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : globsec.org
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Роджер Хилтон посоветовал украинцам перестать надеяться на вечное доминирование в новостях
Ожидания украинцев, что их проблемы всегда будут занимать первые полосы мировых СМИ нереальны. Такое мнение высказал в интервью изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон.
По его словам, трудно удерживать внимание мировых СМИ на одной теме, если в мире происходит параллельно огромное количество событий.
"Здесь и небывалая жара в Европе, и наводнение в США, и мировой рост цен, и повышение инфляции. В этих условиях Украина не может надеяться, что она всегда будет доминировать в новостях. По моему мнению, украинцы должны это учитывать в своей коммуникационной стратегии", - рассказал Хилтон.
Как наглядный пример того, как короткий "срок годности" новостей в глобальном информационном пространстве, эксперт привел пример мятежа Евгения Пригожина.
"Это случилось в субботу, но к утру понедельника это уже не было новостью номер один", - утешил Роджер Хилтон украинских журналистов.
гривна доллар - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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В Верховной Раде заявили, что почти половину бюджета Украины составляет зарубежная помощь Почти половину бюджета Украины составляет западная помощь. Основной спонсор кредитов - ЕС, а донор безвозвратных средств - США, написаал председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа в своём телеграм-канале
 
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Заголовок открываемого материала
14:39Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США
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