https://ukraina.ru/20230802/1048419789.html

Замглавы МИД Польши испугался провокаций со стороны Белоруссии

Замглавы МИД Польши испугался провокаций со стороны Белоруссии - 02.08.2023 Украина.ру

Замглавы МИД Польши испугался провокаций со стороны Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 2 августа в эфире польской радиостанции RMF FM прокомментировал инцидент с двумя белорусскими боевыми вертолетами, которые якобы зашили накануне в воздушное пространство Польши

2023-08-02T11:41

2023-08-02T11:41

2023-08-02T11:42

вертолеты

польша

белоруссия

мид

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новости

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"Стопроцентно защищенных систем нет, но министр обороны уже указал, что будет увеличение численности армии, что туда будут переведены дополнительные средства. К сожалению... провокации со стороны Беларуси и России будут и дальше", — сказал Яблонский.Во вторник, 1 августа в МИД Польши утверждали, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В ведомство вызвали поверенного в делах посольства Белоруссии."Польская сторона подчеркнула, что инцидент рассматривается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает от Белоруссии воздержания от такого рода действий", - заявили в польском МИД.Ранее радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха. При этом в командовании польской армии заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей. Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.В свою очередь в Минобороны Белоруссии назвали обвинения в нарушении границы Польши вертолетами белорусских ВВС и войск ПВО надуманными и сделанными польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.В ведомстве обратили внимание на то, что еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами". "Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было!", - указали в министерстве.

https://ukraina.ru/20230619/1047355828.html

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вертолеты, польша, белоруссия, мид, зарубежье, новости