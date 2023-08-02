https://ukraina.ru/20230802/1048403616.html

Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове

Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове - 02.08.2023 Украина.ру

Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове

За последние полтора месяца ВС РФ стали наносить больше комплексных огневых ударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T05:15

2023-08-02T05:15

2023-08-02T05:15

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В последнее время ВС РФ стали наносить мощные огневые удары по территории, расположенной между Харьковом и Белгородской областью. Потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов, рассказал эксперт.В Харькове Россия нанесла два мощных удара по ангарам, где ВСУ в срочном порядке собирали беспилотники. ВС РФ также поразили казармы бывшего военного училища МВД и крупные логистические центры, отметил эксперт.России в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048313046.html

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новости, всу, вс рф, харьков, логистика, удары, украина