Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове - 02.08.2023 Украина.ру
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Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове
Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове - 02.08.2023 Украина.ру
Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове
За последние полтора месяца ВС РФ стали наносить больше комплексных огневых ударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-02T05:15
2023-08-02T05:15
новости
всу
вс рф
харьков
логистика
удары
украина
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В последнее время ВС РФ стали наносить мощные огневые удары по территории, расположенной между Харьковом и Белгородской областью. Потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов, рассказал эксперт.В Харькове Россия нанесла два мощных удара по ангарам, где ВСУ в срочном порядке собирали беспилотники. ВС РФ также поразили казармы бывшего военного училища МВД и крупные логистические центры, отметил эксперт.России в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048313046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вс рф, харьков, логистика, удары, украина
Новости, ВСУ, ВС РФ, Харьков, логистика, удары, Украина

Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове

05:15 02.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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За последние полтора месяца ВС РФ стали наносить больше комплексных огневых ударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
В последнее время ВС РФ стали наносить мощные огневые удары по территории, расположенной между Харьковом и Белгородской областью. Потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов, рассказал эксперт.
"Что такое комплексный огневой налет? Мы используем ствольную артиллерию, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Искандер", САУ "МСТА-С", а также самоходные 204-мм минометы "Тюльпан". Его снаряды позволяют пробивать броню толщиной до 3 метров", - подчеркнул Алехин.
В Харькове Россия нанесла два мощных удара по ангарам, где ВСУ в срочном порядке собирали беспилотники. ВС РФ также поразили казармы бывшего военного училища МВД и крупные логистические центры, отметил эксперт.
России в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
27 июля, 17:25
Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый ударУкраина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы
05:45Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском
05:15Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове
05:00Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ
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04:30Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
04:15"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники"
04:00Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"
19:30Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
19:05Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа
19:00Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы"
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