Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
За последние полтора месяца ВС РФ стали наносить больше комплексных огневых ударов по военным объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
В последнее время ВС РФ стали наносить мощные огневые удары по территории, расположенной между Харьковом и Белгородской областью. Потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов, рассказал эксперт.
"Что такое комплексный огневой налет? Мы используем ствольную артиллерию, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Искандер", САУ "МСТА-С", а также самоходные 204-мм минометы "Тюльпан". Его снаряды позволяют пробивать броню толщиной до 3 метров", - подчеркнул Алехин.
В Харькове Россия нанесла два мощных удара по ангарам, где ВСУ в срочном порядке собирали беспилотники. ВС РФ также поразили казармы бывшего военного училища МВД и крупные логистические центры, отметил эксперт.
России в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов, заключил собеседник издания.
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27 июля, 17:25Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый ударУкраина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда