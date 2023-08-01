https://ukraina.ru/20230801/1048384396.html
"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны - 01.08.2023 Украина.ру
"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
На стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-01T05:30
2023-08-01T05:30
2023-08-01T05:30
новости
всу
оборона
резервы
наступление
вс рф
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За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. У Украины просто не осталось резервов, рассказал Баранец.Некоторые западные военные, которые участвовали в разработке плана "контрнаступа" вместе с украинцами, даже отвели временные рамки для этой фазы наступления: от недели до трех месяцев, то есть до 1 ноября. Такое же время противник косвенно "отвел" и российским подразделениям, подчеркнул эксперт.Таким образом Киев косвенно приглашает российское командование перейти в контрнаступление, чтобы поменять пластинку. Они хотят перейти в стратегическую оборону, что якобы заставит нас наступать. Но российские генералы подумают, что им делать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048344496.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, оборона, резервы, наступление, вс рф
Новости, ВСУ, Оборона, резервы, наступление, ВС РФ
"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
На стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. У Украины просто не осталось резервов, рассказал Баранец.
Некоторые западные военные, которые участвовали в разработке плана "контрнаступа" вместе с украинцами, даже отвели временные рамки для этой фазы наступления: от недели до трех месяцев, то есть до 1 ноября. Такое же время противник косвенно "отвел" и российским подразделениям, подчеркнул эксперт.
"Когда на днях [президент Украины Владимир] Зеленский обращался к народу, многие аналитики обратили внимание, что он ни разу не употребил слово "контрнаступ". Оно для него как будто не существует. Он сказал, что Украина меняет стратегию и переходит к перемалыванию российской армии", - подчеркнул Баранец.
Таким образом Киев косвенно приглашает российское командование перейти в контрнаступление, чтобы поменять пластинку. Они хотят перейти в стратегическую оборону, что якобы заставит нас наступать. Но российские генералы подумают, что им делать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь