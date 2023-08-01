"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны - 01.08.2023 Украина.ру
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"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны - 01.08.2023 Украина.ру
"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
На стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-01T05:30
2023-08-01T05:30
новости
всу
оборона
резервы
наступление
вс рф
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За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. У Украины просто не осталось резервов, рассказал Баранец.Некоторые западные военные, которые участвовали в разработке плана "контрнаступа" вместе с украинцами, даже отвели временные рамки для этой фазы наступления: от недели до трех месяцев, то есть до 1 ноября. Такое же время противник косвенно "отвел" и российским подразделениям, подчеркнул эксперт.Таким образом Киев косвенно приглашает российское командование перейти в контрнаступление, чтобы поменять пластинку. Они хотят перейти в стратегическую оборону, что якобы заставит нас наступать. Но российские генералы подумают, что им делать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048344496.html
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новости, всу, оборона, резервы, наступление, вс рф
Новости, ВСУ, Оборона, резервы, наступление, ВС РФ

"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны

05:30 01.08.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP / Roman Chop
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На стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. У Украины просто не осталось резервов, рассказал Баранец.
Некоторые западные военные, которые участвовали в разработке плана "контрнаступа" вместе с украинцами, даже отвели временные рамки для этой фазы наступления: от недели до трех месяцев, то есть до 1 ноября. Такое же время противник косвенно "отвел" и российским подразделениям, подчеркнул эксперт.
"Когда на днях [президент Украины Владимир] Зеленский обращался к народу, многие аналитики обратили внимание, что он ни разу не употребил слово "контрнаступ". Оно для него как будто не существует. Он сказал, что Украина меняет стратегию и переходит к перемалыванию российской армии", - подчеркнул Баранец.
Таким образом Киев косвенно приглашает российское командование перейти в контрнаступление, чтобы поменять пластинку. Они хотят перейти в стратегическую оборону, что якобы заставит нас наступать. Но российские генералы подумают, что им делать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Бойцы Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 05:30
Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направленииКиев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
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06:00"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара
05:45Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине
05:30"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
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