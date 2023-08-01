https://ukraina.ru/20230801/1048384396.html

"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны

"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны - 01.08.2023 Украина.ру

"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны

На стыке Запорожской и Донецкой областей противник сосредоточил все основные усилия. ВСУ пошли в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-01T05:30

2023-08-01T05:30

2023-08-01T05:30

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резервы

наступление

вс рф

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За время СВО такого навала на российские оборонительные позиции еще не было. ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. У Украины просто не осталось резервов, рассказал Баранец.Некоторые западные военные, которые участвовали в разработке плана "контрнаступа" вместе с украинцами, даже отвели временные рамки для этой фазы наступления: от недели до трех месяцев, то есть до 1 ноября. Такое же время противник косвенно "отвел" и российским подразделениям, подчеркнул эксперт.Таким образом Киев косвенно приглашает российское командование перейти в контрнаступление, чтобы поменять пластинку. Они хотят перейти в стратегическую оборону, что якобы заставит нас наступать. Но российские генералы подумают, что им делать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048344496.html

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новости, всу, оборона, резервы, наступление, вс рф