https://ukraina.ru/20230728/1048327615.html

Полковник Виктор Баранец: ВСУ бросили в бой всё, но Россия выбьет им "зубы" и наденет на них "наручники"

Полковник Виктор Баранец: ВСУ бросили в бой всё, но Россия выбьет им "зубы" и наденет на них "наручники" - 28.07.2023 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: ВСУ бросили в бой всё, но Россия выбьет им "зубы" и наденет на них "наручники"

Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если мы сможем вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил Украина.ру, 28.07.2023

2023-07-28T12:30

2023-07-28T12:30

2023-07-28T12:30

интервью

россия

всу

запорожская область

артемовск

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украина

сша

артиллерия

танки

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Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если мы сможем вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции, уверен военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Судя по сообщениям с мест, в зоне СВО складывается непростая ситуация на трех направлениях. ВСУ предприняли массированную атаку бронетехникой в районе Работино на Запорожье. На Южно-Донецком направлении ВС РФ после ожесточенных боев пришлось оставить Старомайорское. Во время столкновений с противником у Клещеевки под Артемовском погиб командир батальона "Призрак".- Виктор Николаевич, требует ли текущая обстановка принятия дополнительных мер? Или все действительно идет по плану?- Выражение "Все идет по плану" уже стало скабрёзным мемом. На войне планы иногда разрушаются в течение часа.Украинская и западная пресса прямо объявила, что началась решающая фаза "контрнаступа". Если есть решающая фаза, возникает вопрос, была ли начальная фаза? Да, она была. Она началась 4 июня, когда противник резко активизировал наступательные действия. Во время этой начальной фазы было несколько приступов украинской армии, которые мы отбили. Враг даже не дошел до первой линии обороны. Украина понесла колоссальные потери в технике и в людях.Теперь поговорим о резко возросшей интенсивности боевых действий сегодня. Вчера Владимир Путин заявил, что противник только за один день потерял 39 единиц техники. Это значит, что за все время СВО еще не было такой агрессивности со стороны противника и таких массовых атак.Самые яростные и ожесточенные бои сегодня идут на стыке Запорожской и Донецкой областей, где противник сосредоточил основные усилия. Он попер в атаку группировкой численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих. Он изменил тактику. Вначале первых волн ВСУ пускали вперед западную бронетехнику, когда она десятками горела. Противник очухался и теперь бросает на наши пулеметы и артиллерию пехоту, а тяжелая броня стала идти впереди наступающих. Он пытается ее уберечь.Если оценивать ситуацию без пропаганды, то сейчас действительно наступает время, когда на этом направлении решается вопрос кто кого. Потому другой такой группировки, которую там собрали ВСУ, у них больше нет. У них нет резервов.Некоторые западные военные, которые открыто признаются, что участвовали в разработке плана "контрнаступа" вместе с украинцами, даже отвели временные рамки для этой фазы наступления: от недели до трех месяцев. Три месяца – это 1 ноября. Такое же время противник косвенно отвел и нам. Мы принимаем этот вызов. Хватит ли нам недели или трех месяцев? Это покажут боевые действия.Когда на днях Зеленский обращался к народу, многие аналитики обратили внимание, что он ни разу не употребил слово "контрнаступ". Оно для него как будто не существует. Он сказал, что Украина меняет стратегию и переходит к перемалыванию российской армии. Противник косвенно приглашает нас перейти в контрнаступление, чтобы поменять пластинку. Они хотят перейти в стратегическую оборону, что якобы заставит нас наступать. Но наши генералы сами подумают, что им делать.Повторюсь, за время СВО такого навала на наши оборонительные позиции еще не было. Я не исключаю, что август может стать военно-политическим барометром, который покажет нам дальнейший ход кампании.- Какая перед нами сейчас стоит задача минимум?- Надо уничтожить самую крупную украинскую группировку. Говорят, что у Киева есть в резерве еще девять бригад. Начинается схватка, по своей логике напоминает Сталинградскую или Курскую битву. Если противник хочет назвать это решающей фазой, пусть называет. Мы ее будем называть решающей битвой за перехват стратегической инициативы. Но даже когда мы перехватим эту стратегическую инициативу, у нас будет очень много работы.Мы будем максимально ослабить боевой потенциал этой группировки (я специально не говорю про разгром). Если нам это удастся, мы направим свои главные усилия на два главных вектора.Первое. Нам надо изгнать противника из Донецкой и Луганской областей. Тут задачи не решены. На 60% освобождена ДНР, на 90% освобождена ЛНР. Там ВСУ установили "линию Маннергейма" в Славянске и Краматорске. Там противник готовится к обороне не на дни, а на годы.Второе. У нас много работы на югах. Нам принципиально важно отрубить Украину от Черного моря, взяв под полный контроль Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу.Я считаю, что мы приступим к выполнению этих задач, когда мы закончим сражение, которое идет в эти минуты. Дальше вперед я загадывать не хочу.- Тогда вернемся к текущим делам. На Южно-Донецком областей с мест пишут, что противник выбивает наши позиции своей дальнобойной артиллерией, которую мы пока достать не можем. Как мы будем решать эту проблему?- Мы будем пытаться достать ВСУ "длинными руками".Да, у противника есть дальнобойная артиллерия. Да, на каких-то участках нам ее не хватает. Следовательно, вопрос надо решать с помощью авиации и оперативно-тактические комплексы.Вообще я не могу говорить, что противник нас превосходит по дальнобойной артиллерии. Не все так плохо, как нам кажется. У нас есть РСЗО, которые стреляют на расстояние более 120 км. У нас есть "Искандеры". У нас есть другие системы, которые мы можем использовать в этом противодействии.Дальнейший ход кампании действительно во многом будет зависеть от того, как быстро мы сумеем погасить этот негативный фактор, о котором вы говорите. Наше командование сейчас делает все, чтобы выбить у противника эти артиллерийские зубы.- Насколько критична обстановка под Артемовском? Можем ли мы себе позволить отступить из поселков вокруг него и завязать городские бои?- Для Украины принципиально важно отбить Артемовск. Он для них имеет символическое значение. Поэтому все зависит от хитрости ума и ловкости наших командиров. На поле боя было много раз, когда мы уходили из населенных пунктов, а ВСУ оказывались в ловушке, задрав штаны убегая оттуда с огромными потерями.Сейчас надо посмотреть на линию фронта. Где она выгибается, где у нас слабые места. Я не исключаю, что мы откатимся из Артемовска, а потом выяснится, что мы обошли город слева и справа, устроив ВСУ бахмутский котел.Я может быть буду циничен, но Артемовск уже в таком состоянии, когда нам уже нечего жалеть. Город превращен в руины. И главное, что там нет гражданского населения. Это раньше мы не бомбили населенные пункты, потому что противник размещал пушки и танки возле жилых домов. Теперь у нас развязаны руки. Если ВСУ зайдут в город, мы устроим им большую кашу.Противнику важно захватить Артемовск, потому что возле него есть внушительные командные высоты. Кто владеет высоты, тот владеет тактическим преимуществом.- На Луганском направлении мы заняли железнодорожную станцию Молчаново, которую ВСУ использовала для снабжения между Двуречной и Купянском. Какие задачи минимум и задачи максимум у нас на этом направлении?- Мы лишили вернуть то, что когда-то отдали. Там у нас наметилось продвижение. Говорят, что мы вклинились на глубину в 6 километров. Противник думает о том, как ослабить динамику нашего наступления.Я смотрел на карту и долго думал о том, что мы пытаемся там сделать. Мы пытаемся там сделать две вещи.Мы сковываем Харьковскую группировку противника и вынуждаем его снимать войска с обороны Харькова и перебрасывать их на юг. Мы заставляем ВСУ действовать врастопырку. Они не знают, куда бросать резервы. То ли на бросать их на оборону Купянска, то ли бросать усиливать давление на юг. Это правильная фишка. Но она будет вдвойне правильной только тогда, когда мы ее выполним.На войне очень часто возникают ситуации, когда утром тебя ждал успех, а вечером ты потерпел поражение. И наоборот.- Какой смысл нам отбивать Купянск и Изюм, если мы пока не собираемся продвигаться к Славянску и Краматорску со стороны Артемовска? Мы же уже владели этими городами, но это нам ничего не дало.- Мы поэтому там и продвигаемся, чтобы из этой зоны противник не мог перекинуть войска на Славянск/Краматорск и обойти нашу группировку, ударив ей в тыл.Противник прекрасно понимает, что главное сражение после "контрнаступа" развернется на рубеже Славянск-Краматорск. А мы уже держим на прицеле спину противника. Мы не даем ВСУ наполнять войсками Славянск и Краматорск. Мы также не даем им оттуда перебрасывать резервы на Запорожье.Действуя на Купянском направлении, ВС РФ фактически надели наручники на руки украинской армии. Мы не даем ей манипулировать так, как ей хочется.Мне трудно сказать, что мы будем делать с Харьковом. Это дело будущих дней. У нас слишком много работы на юге. От того, чем закончится схватка с Запорожской группировкой ВСУ, будет зависеть расстановка на фронте в августе.Дальше уже будет видно, где мы начнем использовать свое превосходство, а где подвинемся, чтобы переиграть противника стратегически и сделать для себя выгодную линию боевого соприкосновения. Это очень сложная штуковина. Ведь ЛБС – живая. И мы, и противник ее раскачивают, пытаясь найти друг у друга слабые места как в боксе.Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если мы сможем вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил отбить утраченные позциии.- В связи с ударами по Одессе и переброске "Вагнера" в Белоруссию заговорили о том, что после отражения "контрнаступа" мы сможем рассмотреть операцию с заходом на западную Украину, чтобы физически перекрыть границу с Польшей и оставить Киев без натовского оружия. Нужно ли нам это рассматривать с военной точки зрения?- Поставки западного оружия на Украину – это одна из стратегических проблем, который до конца не решен. Поток железа продолжает идти. Впереди маячит F-16. Поэтому вы абсолютно ставите вопрос, сумеем ли мы перерезать этот коридор.Мы можем сколько угодно уничтожать западную технику на поле боя. И даже если мы уничтожим 16 "Леопардов" сегодня, то завтра на их место придет еще 30. СВО так может длиться вечно. Мы должны сделать так, чтобы поставки натовского оружия превратились в ведро без дна, которое невозможно наполнить водой.Было бы хорошо, если бы мы уничтожали эти караваны с оружием, как только они пересекли польскую границу. Хорошо бы там крошить эти эшелоны. Пускайте их под откос, рубите мосты, доведите врага до понимания, когда эти поставки окажутся бесполезными.Повторюсь, дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно мы научимся уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии.

https://ukraina.ru/20230615/1047256150.html

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20230728/1048293373.html

https://ukraina.ru/20230728/1048301842.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, запорожская область, артемовск, купянск, украина, сша, артиллерия, танки, сво