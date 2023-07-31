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В Харькове в результате ночных обстрелов загорелось здание склада

В Харькове в результате ночных обстрелов загорелось здание склада - 31.07.2023 Украина.ру

В Харькове в результате ночных обстрелов загорелось здание склада

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров

2023-07-31T10:37

2023-07-31T10:37

2023-07-31T10:37

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В Харькове в результате взрывов в ночь на 31 июля произошел пожар, который частично разрушил складское помещение. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Общая площадь пожара составила около 200 кв. м., говорится в сообщении.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе минувшей ночью произошло два взрыва, в результате которых были повреждены "нежилые помещения".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, харьков