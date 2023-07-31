https://ukraina.ru/20230731/1048342709.html

Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников

Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников - 31.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников

Противник спешно готовит вторую линию обороны под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-07-31T05:00

2023-07-31T05:00

2023-07-31T05:00

новости

купянск

новые регионы

наступление

наёмники

оборона

мины

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В военной тактике очень важно развить наступление. Нужно не делать паузу, а идти вперед, пока противник не сумел подготовить оборону, рассказал Алёхин.Оборону на Запорожье готовили несколько месяцев по всем правилам военной науке. Теперь ВСУ ломятся в нее, но у них ничего не получается, добавил эксперт.А сейчас ВСУ спешно готовят вторую линию обороны под Купянском. Недаром туда перебрасывают инженерно-саперные подразделения, состоящие из польских наемников, чтобы хотя бы успеть установить там минные поля, отметил эксперт.Нельзя позволить им это сделать. Поэтому задача российских подразделений – проломить оборону ВСУ на Купянском направлении и идти до Днепра, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048327615.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, купянск, новые регионы, наступление, наёмники, оборона, мины