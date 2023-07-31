Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников - 31.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников
Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников - 31.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников
Противник спешно готовит вторую линию обороны под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-07-31T05:00
2023-07-31T05:00
новости
купянск
новые регионы
наступление
наёмники
оборона
мины
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В военной тактике очень важно развить наступление. Нужно не делать паузу, а идти вперед, пока противник не сумел подготовить оборону, рассказал Алёхин.Оборону на Запорожье готовили несколько месяцев по всем правилам военной науке. Теперь ВСУ ломятся в нее, но у них ничего не получается, добавил эксперт.А сейчас ВСУ спешно готовят вторую линию обороны под Купянском. Недаром туда перебрасывают инженерно-саперные подразделения, состоящие из польских наемников, чтобы хотя бы успеть установить там минные поля, отметил эксперт.Нельзя позволить им это сделать. Поэтому задача российских подразделений – проломить оборону ВСУ на Купянском направлении и идти до Днепра, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048327615.html
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новости, купянск, новые регионы, наступление, наёмники, оборона, мины
Новости, Купянск, Новые регионы, наступление, наёмники, Оборона, мины

Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников

05:00 31.07.2023
 
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Противник спешно готовит вторую линию обороны под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
В военной тактике очень важно развить наступление. Нужно не делать паузу, а идти вперед, пока противник не сумел подготовить оборону, рассказал Алёхин.
Оборону на Запорожье готовили несколько месяцев по всем правилам военной науке. Теперь ВСУ ломятся в нее, но у них ничего не получается, добавил эксперт.
"Почему мы [ВС РФ] так долго проламывали Артемовск? Потому что ВСУ там выстроили серьезные оборонительные линии, а серьезных фланговых ударов не было. Авдеевку мы за 1,5 года СВО до сих пор не проломили по этой же причине", - подчеркнул Алёхин.
А сейчас ВСУ спешно готовят вторую линию обороны под Купянском. Недаром туда перебрасывают инженерно-саперные подразделения, состоящие из польских наемников, чтобы хотя бы успеть установить там минные поля, отметил эксперт.
Нельзя позволить им это сделать. Поэтому задача российских подразделений – проломить оборону ВСУ на Купянском направлении и идти до Днепра, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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