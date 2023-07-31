https://ukraina.ru/20230731/1048342709.html
Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников
Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников - 31.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников
Противник спешно готовит вторую линию обороны под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-07-31T05:00
2023-07-31T05:00
2023-07-31T05:00
новости
купянск
новые регионы
наступление
наёмники
оборона
мины
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В военной тактике очень важно развить наступление. Нужно не делать паузу, а идти вперед, пока противник не сумел подготовить оборону, рассказал Алёхин.Оборону на Запорожье готовили несколько месяцев по всем правилам военной науке. Теперь ВСУ ломятся в нее, но у них ничего не получается, добавил эксперт.А сейчас ВСУ спешно готовят вторую линию обороны под Купянском. Недаром туда перебрасывают инженерно-саперные подразделения, состоящие из польских наемников, чтобы хотя бы успеть установить там минные поля, отметил эксперт.Нельзя позволить им это сделать. Поэтому задача российских подразделений – проломить оборону ВСУ на Купянском направлении и идти до Днепра, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048327615.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, новые регионы, наступление, наёмники, оборона, мины
Новости, Купянск, Новые регионы, наступление, наёмники, Оборона, мины
Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников
Противник спешно готовит вторую линию обороны под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
В военной тактике очень важно развить наступление. Нужно не делать паузу, а идти вперед, пока противник не сумел подготовить оборону, рассказал Алёхин.
Оборону на Запорожье готовили несколько месяцев по всем правилам военной науке. Теперь ВСУ ломятся в нее, но у них ничего не получается, добавил эксперт.
"Почему мы [ВС РФ] так долго проламывали Артемовск? Потому что ВСУ там выстроили серьезные оборонительные линии, а серьезных фланговых ударов не было. Авдеевку мы за 1,5 года СВО до сих пор не проломили по этой же причине", - подчеркнул Алёхин.
А сейчас ВСУ спешно готовят вторую линию обороны под Купянском. Недаром туда перебрасывают инженерно-саперные подразделения, состоящие из польских наемников, чтобы хотя бы успеть установить там минные поля, отметил эксперт.
Нельзя позволить им это сделать. Поэтому задача российских подразделений – проломить оборону ВСУ на Купянском направлении и идти до Днепра, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь