https://ukraina.ru/20230727/1048313046.html
Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар
Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар - 27.07.2023 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар
Украина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда
2023-07-27T17:25
2023-07-27T17:25
2023-07-27T17:25
интервью
всу
россия
сша
запорожская область
купянск
"ланцет"
сво
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Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы, считает родившийся в Харькове полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона оповестило 27 июля о начале ключевой фазы наступления ВСУ. Утверждается, что киевские власти бросили в бой тысячи военнослужащих, прошедших подготовку на Западе, которые якобы до недавнего времени находились в резерве. Журналисты также отметили, что в случае успеха новая операция противника продлится от одной до трех недель, обозначив местом её проведения Запорожское направление.- Геннадий Тимофеевич, можно ли сказать, что враг бросил в бой те силы, которые он держал в резерве? Или он пока обходится прежними силами?- На Запорожье "контрнаступ" действительно продолжается. Другое дело, что мы угадали с направлением главного удара. Я не буду перечислять, с какими проблемами там столкнулись ВСУ в виде наших инженерных и оборонительных сооружений. Главное, что мы добились несколько важных успехов.Мы вынудили противника к тому, чтобы он перебрасывал свои резервы на другие направления, пытаясь найти бреши в нашей обороне и нанести отвлекающие удары. Это происходит на Артемовском и Южно-Донецком направлениях, а также на линии Сватово-Кременная. Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что они не изменили свои политические задачи пойти на Мелитополь и Крым.Если генеральное наступление началось, его основной ход принципиально меняться не будет. Просто в него будут вноситься коррективы. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы. Не более того.- Вы только политическими соображениями объясняете их бесконечные попытки долбиться в нашу оборону на Запорожском направлении?- Дело не в этом. Враг не оставил позиции прорвать наши позиции на Запорожском направлении. Но другие участки фронта он тоже пытается прощупать.Более того, Украина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы.Так что, скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены.Первое. Они же потеряли много личного состава.Второе. Как показала практика, натовская подготовка ничего противнику не дает. Среднее офицерское звено приезжает, начинает командовать, а всушники их чуть ли не посылают подальше. Советская школа - лучше, чем западные стандарты.Третье. У ВСУ действительно выбивается офицерский состав. Иначе они бы не ввели в должность главного сержанта батальона.Четвертое. ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы. Они их раньше кидали. Просто старые запасы их кончились. Их теперь поставляют из США. И американцы нагнули восточноевропейские страны НАТО, чтобы они тоже отправляли на Украину эти снаряды. Это проблема для нас, но решающего значения она не имеет.Все эти тенденции позволили ВС РФ начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении.- Перечислите, пожалуйста, успехи, которых мы там добились.- Первое. Мы переправились через реку Жеребец и заняли в двух местах плацдарм. Сейчас мы его расширяем.Второе. Мы нарушаем логистику противника. Недавно мы заняли железнодорожную станцию Молчаново. Некоторые комментаторы начинают умничать: "Подумаешь, какой-то там полустанок, ерунда какая". Это совсем не ерунда. ВСУ по этой железнодорожной ветке перебрасывали технику между Двуречной и Купянском. Мы захватили эту станцию, пошли вперед, а Киев теперь вынужден делать большой крюк.Третье. Мы улучшили тактику ведения боевых действий. Наши "Ланцеты" стали головной болью для ВСУ. Против них нет противоядия. Недаром США в очередной пакет военной помощи добавили беспилотники двух типов."Ланцеты" выполняют как разведывательную, так и ударную функцию. Они вышли, просканировали местность и ушли в свой последний полет. Одна рота 58-ой армии на Запорожском направлении с помощью "Ланцетов" уничтожила 70-80 бронированных целей. Помимо того, что они бьют технику сами, они наводят на нее наши вертолеты Ка-52 и артиллерию. Причем Ка-52 не входит в зону поражения украинской ПВО.Второй пример эффективной тактики. На Купянском направлении у нас четкое взаимодействие между УР-77 "Змей Горыныч" и "Земледелием". Дистанционно "Змей Горыныч" делает проходы в минных полях, а "Земледелие" наоборот устанавливает. Это позволило нам качественно работать на флангах, когда одни минируют, а другие разминируют. Для ВСУ это тоже стало полной неожиданностью.За счет этого мы и имеем успех.Да, на линии фронта каждый день меняется обстановка. Но главное для наших генералов – угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте.Помните, как говорил маршал Жуков в фильме "Освобождение"? "Противник выдыхается. Самое время нанести фланговый удар". То же самое – здесь. Тем более, рельеф местности на Купянском направлении позволяет это сделать. Это овраги, холмы, водоемы и лесопосадки.Напомню, в годы Великой Отечественной войны мы два раза пытались взять Харьков. В 1942 году мы наступали со стороны Шебекино и со стороны Грайворона. В 1943 году мы тоже нанесли удар с Шебекино, а Грайворона шел танковый корпус Катукова. В СВО мы в состоянии провести примерно такой же маневр, только в условиях современных средств ведения боевых действий вроде беспилотников.- Означает ли текущий ход боевых действий, что мы пока только уничтожаем наступательный потенциал противника, а из обороны мы его будем выковыривать еще очень долго?- И да, и нет.Первое. Почему мы так долго проламывали Артемовск? Потому что ВСУ там выстроили серьезные оборонительные линии, а серьезных фланговых ударов не было. Авдеевку мы за 1,5 года СВО до сих пор не проломили по этой же причине.Второе. В военной тактике очень важно развить наступление. Нужно не делать паузу, а идти вперед, пока противник не сумел подготовить оборону.Мы же готовили оборону на Запорожье несколько месяцев по всем правилам военной науке. ВСУ ломятся в нее, но у них ничего не получается. А сейчас противник спешно готовит вторую линию обороны под Купянском. Недаром туда перебрасывают инженерно-саперные подразделения, состоящие из польских наемников, чтобы хотя бы установить там минные поля.Нам надо не дать им это сделать. Поэтому наша задача – проломить оборону ВСУ на Купянском направлении и идти до Днепра.- Как вы относитесь к прогнозу командующего группировкой "Центр" генерала Мордвичева, что кампания может завершиться нашей победой весной? - Я очень рад, что наши генералы стали давать конкретную информацию и отвечать на вопросы журналистов. Это очень важно. Мордвичев, будучи командующим группировки, знает гораздо больше, чем все военкоры и его подчиненные вместе взятые.Я бы не сказал, что Мордвичев окрылен успехом. Наоборот, он высказывался очень осторожно в дипломатическом ключе.Повторюсь: то, что наши генералы стали общаться с прессой – это начало перелома в информационном сопровождении СВО.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20230727/1048292197.html
https://ukraina.ru/20230727/1048309947.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, всу, россия, сша, запорожская область, купянск, "ланцет", сво
Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар
Украина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда
Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы, считает родившийся в Харькове полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона оповестило 27 июля о начале ключевой фазы наступления ВСУ. Утверждается, что киевские власти бросили в бой тысячи военнослужащих, прошедших подготовку на Западе, которые якобы до недавнего времени находились в резерве.
Журналисты также отметили, что в случае успеха новая операция противника продлится от одной до трех недель, обозначив местом её проведения Запорожское направление.
- Геннадий Тимофеевич, можно ли сказать, что враг бросил в бой те силы, которые он держал в резерве? Или он пока обходится прежними силами?
- На Запорожье "контрнаступ" действительно продолжается. Другое дело, что мы угадали с направлением главного удара. Я не буду перечислять, с какими проблемами там столкнулись ВСУ в виде наших инженерных и оборонительных сооружений.
Главное, что мы добились несколько важных успехов.
Мы вынудили противника к тому, чтобы он перебрасывал свои резервы на другие направления, пытаясь найти бреши в нашей обороне и нанести отвлекающие удары. Это происходит на Артемовском и Южно-Донецком направлениях, а также на линии Сватово-Кременная.
Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что они не изменили свои политические задачи пойти на Мелитополь и Крым.
Если генеральное наступление началось, его основной ход принципиально меняться не будет. Просто в него будут вноситься коррективы. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы. Не более того.
- Вы только политическими соображениями объясняете их бесконечные попытки долбиться в нашу оборону на Запорожском направлении?
- Дело не в этом. Враг не оставил позиции прорвать наши позиции на Запорожском направлении. Но другие участки фронта он тоже пытается прощупать.
Более того, Украина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы.
Так что, скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены.
Первое. Они же потеряли много личного состава.
Второе. Как показала практика, натовская подготовка ничего противнику не дает. Среднее офицерское звено приезжает, начинает командовать, а всушники их чуть ли не посылают подальше. Советская школа - лучше, чем западные стандарты.
Третье. У ВСУ действительно выбивается офицерский состав. Иначе они бы не ввели в должность главного сержанта батальона.
Четвертое. ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы. Они их раньше кидали. Просто старые запасы их кончились. Их теперь поставляют из США. И американцы нагнули восточноевропейские страны НАТО, чтобы они тоже отправляли на Украину эти снаряды. Это проблема для нас, но решающего значения она не имеет.
Все эти тенденции позволили ВС РФ начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении.
- Перечислите, пожалуйста, успехи, которых мы там добились.
- Первое. Мы переправились через реку Жеребец и заняли в двух местах плацдарм. Сейчас мы его расширяем.
Второе. Мы нарушаем логистику противника. Недавно мы заняли железнодорожную станцию Молчаново. Некоторые комментаторы начинают умничать: "Подумаешь, какой-то там полустанок, ерунда какая". Это совсем не ерунда. ВСУ по этой железнодорожной ветке перебрасывали технику между Двуречной и Купянском. Мы захватили эту станцию, пошли вперед, а Киев теперь вынужден делать большой крюк.
Третье. Мы улучшили тактику ведения боевых действий. Наши "Ланцеты" стали головной болью для ВСУ. Против них нет противоядия. Недаром США в очередной пакет военной помощи добавили беспилотники двух типов.
"Ланцеты" выполняют как разведывательную, так и ударную функцию. Они вышли, просканировали местность и ушли в свой последний полет. Одна рота 58-ой армии на Запорожском направлении с помощью "Ланцетов" уничтожила 70-80 бронированных целей. Помимо того, что они бьют технику сами, они наводят на нее наши вертолеты Ка-52 и артиллерию. Причем Ка-52 не входит в зону поражения украинской ПВО.
Второй пример эффективной тактики. На Купянском направлении у нас четкое взаимодействие между УР-77 "Змей Горыныч" и "Земледелием". Дистанционно "Змей Горыныч" делает проходы в минных полях, а "Земледелие" наоборот устанавливает. Это позволило нам качественно работать на флангах, когда одни минируют, а другие разминируют. Для ВСУ это тоже стало полной неожиданностью.
За счет этого мы и имеем успех.
Да, на линии фронта каждый день меняется обстановка. Но главное для наших генералов – угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте.
Помните, как говорил маршал Жуков в фильме "Освобождение"? "Противник выдыхается. Самое время нанести фланговый удар". То же самое – здесь. Тем более, рельеф местности на Купянском направлении позволяет это сделать. Это овраги, холмы, водоемы и лесопосадки.
Напомню, в годы Великой Отечественной войны мы два раза пытались взять Харьков. В 1942 году мы наступали со стороны Шебекино и со стороны Грайворона. В 1943 году мы тоже нанесли удар с Шебекино, а Грайворона шел танковый корпус Катукова.
В СВО мы в состоянии провести примерно такой же маневр, только в условиях современных средств ведения боевых действий вроде беспилотников.
- Означает ли текущий ход боевых действий, что мы пока только уничтожаем наступательный потенциал противника, а из обороны мы его будем выковыривать еще очень долго?
Первое. Почему мы так долго проламывали Артемовск? Потому что ВСУ там выстроили серьезные оборонительные линии, а серьезных фланговых ударов не было. Авдеевку мы за 1,5 года СВО до сих пор не проломили по этой же причине.
Второе. В военной тактике очень важно развить наступление. Нужно не делать паузу, а идти вперед, пока противник не сумел подготовить оборону.
Мы же готовили оборону на Запорожье несколько месяцев по всем правилам военной науке. ВСУ ломятся в нее, но у них ничего не получается. А сейчас противник спешно готовит вторую линию обороны под Купянском. Недаром туда перебрасывают инженерно-саперные подразделения, состоящие из польских наемников, чтобы хотя бы установить там минные поля.
Нам надо не дать им это сделать. Поэтому наша задача – проломить оборону ВСУ на Купянском направлении и идти до Днепра.
- Как вы относитесь к прогнозу командующего группировкой "Центр" генерала Мордвичева, что кампания может завершиться нашей победой весной?
- Я очень рад, что наши генералы стали давать конкретную информацию и отвечать на вопросы журналистов. Это очень важно. Мордвичев, будучи командующим группировки, знает гораздо больше, чем все военкоры и его подчиненные вместе взятые.
Я бы не сказал, что Мордвичев окрылен успехом. Наоборот, он высказывался очень осторожно в дипломатическом ключе.
Повторюсь: то, что наши генералы стали общаться с прессой – это начало перелома в информационном сопровождении СВО.