https://ukraina.ru/20230727/1048313046.html

Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар

Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар - 27.07.2023 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар

Украина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда

2023-07-27T17:25

2023-07-27T17:25

2023-07-27T17:25

интервью

всу

россия

сша

запорожская область

купянск

"ланцет"

сво

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Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы, считает родившийся в Харькове полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона оповестило 27 июля о начале ключевой фазы наступления ВСУ. Утверждается, что киевские власти бросили в бой тысячи военнослужащих, прошедших подготовку на Западе, которые якобы до недавнего времени находились в резерве. Журналисты также отметили, что в случае успеха новая операция противника продлится от одной до трех недель, обозначив местом её проведения Запорожское направление.- Геннадий Тимофеевич, можно ли сказать, что враг бросил в бой те силы, которые он держал в резерве? Или он пока обходится прежними силами?- На Запорожье "контрнаступ" действительно продолжается. Другое дело, что мы угадали с направлением главного удара. Я не буду перечислять, с какими проблемами там столкнулись ВСУ в виде наших инженерных и оборонительных сооружений. Главное, что мы добились несколько важных успехов.Мы вынудили противника к тому, чтобы он перебрасывал свои резервы на другие направления, пытаясь найти бреши в нашей обороне и нанести отвлекающие удары. Это происходит на Артемовском и Южно-Донецком направлениях, а также на линии Сватово-Кременная. Но ВСУ все равно продолжат наносить главные свои удары на Запорожском направлении, потому что они не изменили свои политические задачи пойти на Мелитополь и Крым.Если генеральное наступление началось, его основной ход принципиально меняться не будет. Просто в него будут вноситься коррективы. И удары ВСУ на второстепенных направлениях – это лишь коррективы. Не более того.- Вы только политическими соображениями объясняете их бесконечные попытки долбиться в нашу оборону на Запорожском направлении?- Дело не в этом. Враг не оставил позиции прорвать наши позиции на Запорожском направлении. Но другие участки фронта он тоже пытается прощупать.Более того, Украина бросает силы и на Купянское направление, где уже мы нащупали ее уязвимые места. Туда сейчас в спешном порядке перекидываются подразделения из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда. Это говорит о том, что противник мечется и пускает в ход все свои резервы.Так что, скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены.Первое. Они же потеряли много личного состава.Второе. Как показала практика, натовская подготовка ничего противнику не дает. Среднее офицерское звено приезжает, начинает командовать, а всушники их чуть ли не посылают подальше. Советская школа - лучше, чем западные стандарты.Третье. У ВСУ действительно выбивается офицерский состав. Иначе они бы не ввели в должность главного сержанта батальона.Четвертое. ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы. Они их раньше кидали. Просто старые запасы их кончились. Их теперь поставляют из США. И американцы нагнули восточноевропейские страны НАТО, чтобы они тоже отправляли на Украину эти снаряды. Это проблема для нас, но решающего значения она не имеет.Все эти тенденции позволили ВС РФ начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении.- Перечислите, пожалуйста, успехи, которых мы там добились.- Первое. Мы переправились через реку Жеребец и заняли в двух местах плацдарм. Сейчас мы его расширяем.Второе. Мы нарушаем логистику противника. Недавно мы заняли железнодорожную станцию Молчаново. Некоторые комментаторы начинают умничать: "Подумаешь, какой-то там полустанок, ерунда какая". Это совсем не ерунда. ВСУ по этой железнодорожной ветке перебрасывали технику между Двуречной и Купянском. Мы захватили эту станцию, пошли вперед, а Киев теперь вынужден делать большой крюк.Третье. Мы улучшили тактику ведения боевых действий. Наши "Ланцеты" стали головной болью для ВСУ. Против них нет противоядия. Недаром США в очередной пакет военной помощи добавили беспилотники двух типов."Ланцеты" выполняют как разведывательную, так и ударную функцию. Они вышли, просканировали местность и ушли в свой последний полет. Одна рота 58-ой армии на Запорожском направлении с помощью "Ланцетов" уничтожила 70-80 бронированных целей. Помимо того, что они бьют технику сами, они наводят на нее наши вертолеты Ка-52 и артиллерию. Причем Ка-52 не входит в зону поражения украинской ПВО.Второй пример эффективной тактики. На Купянском направлении у нас четкое взаимодействие между УР-77 "Змей Горыныч" и "Земледелием". Дистанционно "Змей Горыныч" делает проходы в минных полях, а "Земледелие" наоборот устанавливает. Это позволило нам качественно работать на флангах, когда одни минируют, а другие разминируют. Для ВСУ это тоже стало полной неожиданностью.За счет этого мы и имеем успех.Да, на линии фронта каждый день меняется обстановка. Но главное для наших генералов – угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте.Помните, как говорил маршал Жуков в фильме "Освобождение"? "Противник выдыхается. Самое время нанести фланговый удар". То же самое – здесь. Тем более, рельеф местности на Купянском направлении позволяет это сделать. Это овраги, холмы, водоемы и лесопосадки.Напомню, в годы Великой Отечественной войны мы два раза пытались взять Харьков. В 1942 году мы наступали со стороны Шебекино и со стороны Грайворона. В 1943 году мы тоже нанесли удар с Шебекино, а Грайворона шел танковый корпус Катукова. В СВО мы в состоянии провести примерно такой же маневр, только в условиях современных средств ведения боевых действий вроде беспилотников.- Означает ли текущий ход боевых действий, что мы пока только уничтожаем наступательный потенциал противника, а из обороны мы его будем выковыривать еще очень долго?- И да, и нет.Первое. Почему мы так долго проламывали Артемовск? Потому что ВСУ там выстроили серьезные оборонительные линии, а серьезных фланговых ударов не было. Авдеевку мы за 1,5 года СВО до сих пор не проломили по этой же причине.Второе. В военной тактике очень важно развить наступление. Нужно не делать паузу, а идти вперед, пока противник не сумел подготовить оборону.Мы же готовили оборону на Запорожье несколько месяцев по всем правилам военной науке. ВСУ ломятся в нее, но у них ничего не получается. А сейчас противник спешно готовит вторую линию обороны под Купянском. Недаром туда перебрасывают инженерно-саперные подразделения, состоящие из польских наемников, чтобы хотя бы установить там минные поля.Нам надо не дать им это сделать. Поэтому наша задача – проломить оборону ВСУ на Купянском направлении и идти до Днепра.- Как вы относитесь к прогнозу командующего группировкой "Центр" генерала Мордвичева, что кампания может завершиться нашей победой весной? - Я очень рад, что наши генералы стали давать конкретную информацию и отвечать на вопросы журналистов. Это очень важно. Мордвичев, будучи командующим группировки, знает гораздо больше, чем все военкоры и его подчиненные вместе взятые.Я бы не сказал, что Мордвичев окрылен успехом. Наоборот, он высказывался очень осторожно в дипломатическом ключе.Повторюсь: то, что наши генералы стали общаться с прессой – это начало перелома в информационном сопровождении СВО.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230727/1048292197.html

https://ukraina.ru/20230727/1048309947.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, запорожская область, купянск, "ланцет", сво