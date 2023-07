https://ukraina.ru/20230728/1048326617.html

Грег Вайнер о том, что Запад сделает с Украиной и беженцами, если наступление ВСУ не даст результатов

"Триста метров вперед — полтора километра назад", — американист Грег Вайнер рассказал в интервью изданию Украина.ру о тщетных попытках ВСУ показать результативность контрнаступления Западу. Он также пояснил, что, если украинская армия не удивит Байдена и демократов до осени, то Киев принудят к примирению с Россией или заморозке конфликта.

Польша, Литва и Латвия могут закрыть границы с Белоруссией, если почувствуют угрозу от ЧВК "Вагнер", заявил 27 июля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. За три дня до этого председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wprost отметил, что поляки раздражены наглостью украинских беженцев, которых в Польше порядка 1,5 миллиона.— Грег, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Вагнер" желает сходить "на экскурсию в Варшаву, в Жешув". Польша же перебросила к восточной границе две бригады военных. Во что выльется напряжение на польско-белорусской границе?— Я думаю, что это исключительно поднятие ставок с обеих сторон, перед тем как прийти к какому-либо соглашению — потому что дело идет к заморозке украинского конфликта. Это неизбежно, так как от изматывающей ситуации мы все устали, устала Европа, устал весь мир.Поэтому, Россия и Белоруссия повышают ставки на белорусской стороне, поляки отвечают тем же от себя — это международные геополитические шахматы. И Москва, и НАТО понимают, что никому не нужен конфликт между Белоруссией и Польшей, который может спровоцировать военные действия — никто не хочет переходить "красные линии".— Польский политик Конрад Рэнкас считает, что у Польши роль следующей после Украины жертвы англо-саксонских милитаристских провокаций. Возможен ли такой сценарий?— Я всегда стараюсь ходить по земле и смотреть трезво на ситуацию. В Польше скоро выборы в Сейм [парламент Польши - Ред.], при этом достаточно сильны протестные настроения в обществе. Поэтому все политические силы сейчас себе зарабатывают очки, поднимают рейтинги и пытаются урвать у электората как можно больше признания.— Антиукраинская партия "Конфедерация" набирает силу в Польше. Почему за политическую силу, которую в Польше считают пророссийской, готовы голосовать все больше людей?— Поляки устали от украинских беженцев, число которых ранее доходило до 5 миллионов, сейчас цифры стали снижаться, но все равно составили 1,5 миллиона человек. Какой бы богатой страной не была Польша, такой рост населения сказывается на экономике.Я сам лично сталкивался и в Латвии, и в Польше с тем, что украинские беженцы, особенно женщины, которых никто не останавливает, приезжают, получают европейское пособие, возвращаются обратно на Украину по своим делам и затем обратно. Я знаю одну семью (мама и две дочки) в Риге, которые приехали из Украины как беженцы. Женщине провели бесплатное европейское лечение, назначили хорошее пособие. Несмотря на это, она периодически ездит в свой родной украинский город и возвращается.Фактически таких людей нельзя назвать беженцами — скорее это "понаехавшие" получатели пособий, которых кормят, поят, лечат за счет принимающей стороны. Возьмем город Даугавпилс, где 150 евро в день стоит аренда трехкомнатной квартиры, а в зимний период цена возрастает до 400 евро. И кто за все это платит? Не украинские же беженцы — а латвийцы. Представьте, если в Латвии, по моим данным 30–40 тысяч украинцев, и она стонет. А что происходит в Польше, где 1,5 миллиона так называемых беженцев.Кроме того, украинские беженцы в массе своей люди не нищие. Во-первых, есть даже целые курьерские службы между Польшей и Украиной, услугами которых пользуются релоканты, не желающие ездить за теми или иными вещами или деньгами на родину.Во-вторых, в Юрмале я неоднократно видел Porsche и Mercedes с украинскими номерами. Ничего себе беженцы — я не слышал ранее о беженцах, например, сирийских, которые приезжали в Турцию или Германию на таких машинах. Я помню передачу на одной из рижских радиостанций, где выступал местный психиатр и успокаивал население: дескать, не раздражайтесь на то, что люди с Украины приезжают на Porsche и Mercedes — они все равно беженцы и им нужно помогать. Вот такие слова говорят латвийцам.Конечно, все вышеуказанное не может не вызывать возмущение и отторжение и у поляков, и у рижан, и других граждан Европы — антиукраинские настроения в ЕС растут.Тут, правда, есть и другая сторона. На Западе огромный спрос на врачей, медсестер, и те украинцы, у которых есть соответствующее образование, могут занять востребованные места и остаться. Остальные беженцы — в зависимости от ситуации и потребностей. В Германии и Польше нужны разнорабочие; в самом ЕС колоссальные демографические проблемы и не хватает белого населения. Украинцы как раз "белая" миграция, поэтому их можно использовать.— Как еще можно распознать украинского беженца в Европе?— В массе своей украинские беженцы — выходцы из СССР, люди с советской закалкой, которые привыкли выкручиваться из разных ситуаций. По этому принципу они живут и в Европе. Большинство из них изъясняются исключительно на русском языке, как бы странно в нынешней ситуации это не звучало. Кстати, первая пятерка стран, куда многие источники рекомендуют уезжать украинским беженцам: Польша, Румыния, Венгрия, Латвия, Болгария. Что самое интересное — все эти порталы с рекомендациями для украинцев дают информацию на русском языке. Опять же, в Латвии, где часто бываю и которую хорошо знаю, я встретил десятки украинских беженцев — все они говорили исключительно по-русски. В Польше то же самое.— Как влияет тот факт, что с идеологической точки зрения польская партия "Конфедерация" представляет собой гремучую смесь националистов, католиков и либертарианцев?— Польша в этом плане разделена на два лагеря. Там наблюдается сильный раскол в обществе, который с каждым годом становится больше и сильнее. Первый — консервативно-европейский — поддерживает общеевропейские ценности. К нему относятся, скажем так, представители традиционного Евросоюза. Второй лагерь — ортодоксально-католический — состоит из тех, кого вы назвали: националисты, католики и либертарианцы.Не стоит забывать, что покойный Папа Римский Иоанн Павел II — Кароль Войтыла, глубоко почитаемый в Польше, был поляком. Это тоже наложило большой отпечаток на страну и на движение за независимость "Солидарность".— Американская пресса, в частности CNN, New York Times, Bloomberg написали 26 июля, что начинается самый решающий этап контрнаступления. О чем идет речь? Многие военные аналитики уверены, что действия ВСУ сложно назвать контрнаступлением…— Я внимательно слежу за различными украинскими сайтами и контентом, и заметил, что ВСУ пугали всех своими незадействованными резервами — это 60 тысяч человек, которые были подготовлены натовскими специалистами. Сейчас эти резервы бросили в бой в районе Запорожья, потому что заявленное украинское контрнаступление идет уже 50 дней, с начала июня, а результатов, как вы верно заметили, не особо видно. На 300 метров продвинутся, потом на 1,5 километра вернутся…В Украину США вложили 44 миллиарда долларов; Германия —22 миллиарда евро; остальные страны Евросоюза — 18 миллиардов евро. Такие безумные суммы вложены — и где выхлоп, где результат, где наступление? Как говорят американцы, no money, no honey (за удовольствие надо платить). Обещанных побед нет, продвижений нет; эшелонированная российская оборона в 7–8 рядов вообще не шелохнулась от действий ВСУ.Западу нужны результаты, а если их не будет до осени, то Киев принудят к примирению, заморозке и так далее. Лично я думаю, что будет разыгран корейский вариант решения украинского конфликта, подразумевающий разделение страны. Это, конечно, расстраивает украинцев. Поэтому Украина сейчас делает все, чтобы хоть где-то показать какие-то результаты.— Каким конкретно должен быть результат у ВСУ, с которым Байден готов пойти на предстоящие выборы?— Например, Украина должна обратно забрать Мелитополь, что вообще не реально. А если будут продолжаться вышеупомянутые "300 метров туда — полтора километра обратно", то скорее всего военная мультимиллиардная помощь Украине будет сворачиваться. Демократы во главе с господином Байденом не хотят брать на выборы украинский конфликт.— Украина ждет самолеты F-16. Какой смысл их отправлять, если ВСУ проваливают контрнаступление?— С F-16 ситуация предельно ясная. Для обслуживания этих самолетов на Украине нет условий: нужна большая инфраструктура, ангары и технические помещения, нужны специалисты, техники, летчики. Даже если это все появится, то ВС РФ разнесут это достаточно быстро. Ракеты у России не заканчиваются, несмотря на уверения различных экспертов.Остается размещать истребители на территории Польши или Румынии, а это "пахнет" очень нехорошей ситуацией. Плюс упомянутая недоброжелательность к релокантам, украинским мигрантам, которые приезжают на ПМЖ и черпают временную помощь в Европе — все эти группировки начнут выдавливать не только из Польши, но и из Германии и других стран ЕС, где сильны антиукраинские настроения.

