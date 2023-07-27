https://ukraina.ru/20230727/1048283761.html

Конрад Рэнкас: У Польши роль следующей после Украины жертвы англо-саксонских милитаристских провокаций

Конрад Рэнкас: У Польши роль следующей после Украины жертвы англо-саксонских милитаристских провокаций - 27.07.2023 Украина.ру

Конрад Рэнкас: У Польши роль следующей после Украины жертвы англо-саксонских милитаристских провокаций

Польский политический аналитик считает, что "польско-украинская уния" может возникнуть в случае быстрого краха режима в Киеве и угрозы выхода украинцев из... Украина.ру, 27.07.2023

2023-07-27T03:45

2023-07-27T03:45

2023-07-27T03:46

интервью

зарубежье

польша

россия

украина

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Польский политический аналитик считает, что "польско-украинская уния" может возникнуть в случае быстрого краха режима в Киеве и угрозы выхода украинцев из боевых действий – именно с целью их продолжения.Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, с чем, по-вашему, связан очередной сеанс напоминания со стороны Москвы и Варшавы о роли Сталина в формировании территории Польши, с одной стороны, и сталинских репрессиях – с другой?– Создается впечатление, что обе стороны хотят создать впечатление реалистичности формулы "Сталин дал – Путин может забрать". С польской стороны это прекрасно вписывается в доминирующую в стране пропаганду растущей "российской угрозы". В свою очередь, российские политики таким образом реагируют на общественное ожидание более решительной реакции на враждебную России политику Варшавы.Как ни крути, но Польша и Россия идут курсом на столкновение, и эскалация будет только продолжаться. Благо пока это декларации, но выдвижение польских войск на границу с Белоруссией ничего хорошего не сулит, грозя резким переходом к полномасштабному вооружённому конфликту.Попытка будоражить исторические вопросы является элементом обоснования такого столкновения, и в то же время – важной составляющей про-киевской стратегии Варшавы. Перед недавними мероприятиями в связи с 80-летием "Волынской резни" политтехнологи основных польских партий однозначно рекомендовали противопоставлять любым упоминаниям бандеровских преступлений в соцсетях одну уловку: "А Катынь?!" При этом Катынское дело давно выяснено и закрыто в польско-российских отношениях.Конечно, если польско-российская война была бы страшным бедствием, то её начало якобы по историческим причинам добавило бы этой трагедии сюрреалистический элемент. Но, к сожалению, это все ещё вполне реальный сценарий.– С момента нашего последнего разговора значительно усилилась напряжённость на польско-белорусской границе. Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в его стране военные из группы "Вагнер" просятся на "экскурсию" в Варшаву и Жешув, Польша перебросила на границу с Белоруссией две бригады. Это игра мускулами или подготовка к реальному вооружённому конфликту?– Вы не совсем правы. Целых три польские дивизии перебрасываются к польско-белорусской границе, и давайте также помнить, что на их фланге будут находиться растущие немецкий контингент в Литве и канадский в Латвии, с британцами в эстонском резерве. В свою очередь, на Украине постоянно готовят террористов, готовых к использованию для дестабилизации Белоруссии. Такие массы войск, сконцентрированные против ВС Белоруссии и вышеупомянутых "вагнеровцев", просто просят первого выстрела.Как бы то ни было, вся эта провокация с "защитой польской границы", возведением на ней стены, постоянно шокирующими общественность в Польше рассказами о якобы преследовании польского меньшинства в Белоруссии – всё это приготовления, которые нельзя недооценивать.В ситуации, когда пресловутое украинское контрнаступление подходит к концу, когда у Киева уже нет резервов для переброски на фронт, открытие ещё одного фронта видится единственным логичным решением для принимающих решения западных кругов, заинтересованных в затягивании войны. В этом сценарии, к сожалению, Польше выпадает роль следующей после Украины жертвы англо-саксонских милитаристских провокаций.– Вы неоднократно скептически оценивали заявления о том, что нынешние власти Польши готовятся к военной оккупации Западной Украины. А как Вы относитесь к стартовавшему на минувшей неделе проекту "мирной" оккупации – я имею в виду "Польскую службу восстановления Украины", которая будет работать не только на Волыни и в Галиции, но также в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях? Это ведь восточные границы Польши образца даже не 1920-го, а 1772 года?– О да, органы местного самоуправления Люблинщины (где я заседал много лет назад) столь же грандиозно готовятся к послевоенному восстановлению нашего партнера – Луганщины. И даже проводят консультации с её украинскими "властями", разумеется, щедро софинансируя их, хотя даже варшавские фантазеры не планируют аннексировать Донбасс. Кроме того, никакие деньги не тратятся так легко, как деньги налогоплательщиков, поэтому все эти офисы, фонды и т. д. организуются для того, чтобы освоить как можно больше денег, и растратить их впустую во время нынешней войны.Польша же не заработает на восстановлении того, что останется от Украины, потому что в этих вопросах (как и сейчас) будут решать более сильные игроки. В любом случае, у Польши нет экономических возможностей для проведения операции такого масштаба, и она не контролирует свою экономику в достаточной степени, чтобы получить такие средства. Мы такая же колония Запада, как и Украина, мы не колонизируем, – мы сами колонизированы.На самом деле я не верю в одностороннюю польскую акцию, направленную на восстановление польского господства на Восточных Кресах (Западная Украина – ред.) Но это не означает, что там не появится польская армия, и хотя бы частично – польская администрация. Идея "польско-украинской унии", именуемая в Польше УкроПолин, до сих пор трактуется как "план Б" на случай быстрого краха режима в Киеве и угрозы выхода украинцев из войны. УкроПолин гарантировал бы её продолжение, опираясь, по крайней мере, на Восточную Малопольшу (Галицию – прим.) и Волынь.– Как повлияет упомянутый выше проект на историческое примирение между украинцами и поляками, признание Киевом ответственности за "Волынскую резню" и разрешение на эксгумацию её жертв?– Режим Зеленского или ему подобный не осудит "Волынскую резню", не назовет её правдиво геноцидом, не отмежует себя от идеологического бремени украинского нацизма. Вся политическая идентичность нынешней украинской государственности построена на фундаменте ненависти и шовинизма, поэтому исключений и отклонений от этой линии быть не может.Хотя представители киевской власти ещё не сказали полякам в лицо, что считают убийство наших соотечественников во время Второй мировой войны уместным и оправданным, украинских детей они учат именно этому, готовя подрастающее поколение к страшной роли наследников Бандеры и Шухевича.В такой ситуации польская сторона ни в коем случае не должна искать ложных извинений или псевдо-примирений. Поскольку в Киеве нет ни угрызений совести, ни скорби о грехах, ни твердой решимости исправиться, то не может быть и речи об искреннем украинском раскаянии или польском прощении. Наоборот, Польша должна последовательно стоять на законных основаниях, твёрдо требуя судебного преследования ещё живых виновников геноцида, особенно убийц.Польша также имеет основания требовать от Украины соблюдения двусторонних соглашений и международных конвенций, гарантирующих создание и охрану мест памяти борьбы и мученичества, а также реституцию имущества поляков, изгнанных из Кресов. Сопротивление Киева должно повлечь за собой дипломатические и экономические последствия со стороны Варшавы.Киев лежит на лопатках, мы можем и должны выставить ультиматум Зеленскому и другим. Тот факт, что мы этого не делаем, доказывает несамостоятельность властей в Польше, которые действуют не в интересах польского государства.– Варшава весьма вольно трактует как исторические, так и актуальные события в Европе, в частности, пытается увязать вопрос выплаты репараций Украине с собственным требованием репараций от Германии за Вторую мировую войну. Недавно в Вене польский дипломат Аркадиуш Мулярчик даже сказал, что конфликт на Украине стал "секретным оружием" Польши для интернационализации вопроса о репарациях. Насколько эффективен такой подход?– Дело в том, что предполагаемые репарации со стороны Германии – это вопрос не международной политики, а внутренней политики Польши. Это предвыборный лозунг правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), в который не верят 85 процентов избирателей, включая и сторонников ПиС.А реальная компенсация и возврат имущества действительно причитаются полякам, – но не от Берлина, а от Киева. Однако за это борется не польское правительство, а созданная общественностью снизу организация "Реституция Кресов" (Powiernictwo Kresowe).– В Польше набирает ход избирательная кампания, однако несколько месяцев опросы прогнозируют, что в результате выборов ни правящая ныне партия "Право и Справедливость", ни леволиберальная оппозиция не смогут сформировать правительство. Насколько это реально, и каковы в таком случае варианты развития событий?– Даже принимая во внимание ограниченное доверие к опросам в польской политической системе, они указывают на то, что "Право и Справедливость" пока опережает конкурентов. Если эта тенденция сохранится до октября, ПиС как ныне правящая партия будет иметь возможность остаться у власти, – хотя бы за счёт раскола правой, умеренно оппозиционной "Конфедерации", рейтинг которой в опросах всё лучше. ПиС просто может привлечь на свою сторону часть избранных по списку "Конфедерации" депутатов, необходимую для формирования большинства.Но независимо от результата выборов, в вопросах поддержки режима в Киеве, продолжения антироссийской политики или подчинения Польши западным интересам, заметных различий между основными политическими партиями страны нет. Поэтому нельзя предполагать, что по какому-то из этих пунктов что-либо изменится, даже если сменится правительство в Варшаве.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

интервью, зарубежье, польша, россия, украина