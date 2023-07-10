https://ukraina.ru/20230710/1047900692.html

Украинское наступление выдохлось, а ВСУ готовится к ответному наступлению России?

Украинское наступление выдохлось, а ВСУ готовится к ответному наступлению России? - 10.07.2023 Украина.ру

Украинское наступление выдохлось, а ВСУ готовится к ответному наступлению России?

Журналист издания Украина.ру поговорил с бойцами российской армии о настроениях в рядах Вооруженных сил, об их оценке украинского "контрнаступа" и о том, чего стоит ожидать на фронте

2023-07-10T04:30

2023-07-10T04:30

2023-07-10T04:30

контрнаступление

эксклюзив

геннадий дубовой

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Донецкий военнослужащий с позывным "Оцелот" предполагает, что украинское контрнаступление выдохлось, ВСУ, поняв, что им не пробить российскую оборону и "линию Суровикина", к которой они даже еще и не подошли, начинают готовиться к ответному российскому наступлению. Для этого они и отказались от наступательных действий - берегут резервы и боеприпасы. Это, по их мнению, поможет им отразить предстоящее наступление российской армии.Да, нельзя исключать того, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе ВСУ попробуют снова начать наступление на запорожском или южно-донецком направлении. Но все же есть серьезное основание предполагать, что ВСУ выдохлись, поэтому и решено было прекратить расходовать резервы и боеприпасы и перейти к режиму экономии. Почему именно такое предположение?Оцелот в интервью изданию Украина.ру аргументирует этой тезис следующими соображениями:"Что мы могли наблюдать на театре военных действий за последний месяц? Первое, вначале создавалось впечатление, что украинцы нечувствительны к потерям, а поэтому и идут в "мясные штурмы". Но прорыв в итоге не получился.Второе, сейчас тактика сменилась: ВСУ атакуют малыми группами без техники в надежде на перерасход снарядов у нас, разрушение наших окопов, обеспечения и как итог наш отход на другую линию. Как видим, эта тактика тоже не приносит успеха. Она не помогает контрнаступлению.Далее. Если украинцы атакуют малыми группами, то это значит, что, даже если они что-то займут, то у них не окажется больше сил, чтоб развивать успех. Если бы они были нечувствительны к потерям, то почему бы им не сосредоточить большую массу и не двинуть ее там, где надо прорваться, как это было во всех войнах?Говорят, атакуя малыми группами, они ищут слабые места в нашей обороне, но сколько их можно искать? Вот в мае ежесуточные потери украинцев на запорожском-южнодонецком направлении выросли в сравнении с апрелем более чем в 1,5 раза - больше, чем на любом из направлений, и составляли во второй половине месяца около 130 человек в сутки. Почему? Потому что они как раз тогда и искали слабые места, прощупывали нашу оборону.В третьей же декаде июня ВСУ теряли 140 человек в сутки , в июле больше 200, но это все равно гораздо меньше , чем в первые 7-10 дней "контрнаступа", когда убитыми было 550 человек в сутки.Раз потери сейчас резко уменьшились, значит, никакого серьезного наступления нет. Все это говорит о том, что ВСУ уже отказались от идеи контрнаступа, поняв, что это бесперспективно. Сейчас, с одной стороны, идет показуха для Запада – мол, мы еще наступаем, а, с другой, Киевом принято решение – беречь резервы и не вводить их в бой, так как Киев ожидает нашего наступления".У Киева нет авиации, Хаймарсы и Шторм Шедоуз научились в большинстве своем перехватывать, поэтому они не приносят такого же успеха, как это было летом 2022 года, когда ВСУ своими ударами разносили тыловые склады с бк, тем самым останавливая российское наступление. ВСУ не могут организовать массовую атаку своих БПЛА на российские аэродромы, центры управления, склады с бк и ГСМ из-за хорошей работы российских РЭБ, которые не дают этого сделать, считает Оцелот.В то же время боец и писатель Геннадий Дубовой (позывной "Корреспондент") в разговоре с нами высказал мнение, что говорить о том, что украинское контрнаступление выдохлось, было бы шапкозакидательством."Не верьте этому – война будет долгой. Сейчас ВСУ не выдохлись, а до сих пор ищут наши слабые места, чтобы найти брешь, в которую они двинут, когда Запад им предоставит F-16 и ракеты Атамакс. С их помощью они будут выбивать наши склады и командные центры. Когда мы видим недавние удары ракетами по администрации Волновахи и по складу ГСМ в Макеевке, то должны понимать, что это только тренировка. Дальше будет еще больше ударов. К тому же не так уж много мы пожгли у них "Леопардов" и "Брэдли". Украинцы все же не дураки сейчас без поддержки авиации всех их пускать на прорыв. Введут в бой, но позже.Нам все-таки стоит ожидать серьезного наступления ВСУ на южном направлении. Сейчас в войсках среди рядовых бойцов и младшего командного состава есть настроения и постоянно ведутся разговоры о том, что нам надо ударить с севера, чтобы с одной стороны предотвратить украинское наступление на юге, а с другой - отсечь украинскую группировку в Донбассе от остальной Украины. Просто наступать в лоб, как это сейчас происходит в донбасской городской агломерации, бесперспективно – там очень сильные оборонительные укрепления. Знаю по собственному опыту – я там воевал.Бойцы надеются на скорое наше контрнаступление, они готовы. А вот готово ли командование? Не знаю...Нам надо серьезно относится к сегодняшней ситуации на фронте. Сейчас Запад не включил свой ВПК и на 10%. А если включит? Что будет? А если на 20%? А на 100%? Сможем ли мы противостоять коллективному Западу? Хватит ли у нас мощи и ресурсов все это выдержать? В общем, война будет долгой", - не сомневается Дубовой.

https://ukraina.ru/20230704/1047748934.html

https://ukraina.ru/20230523/1046477246.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

контрнаступление, эксклюзив, геннадий дубовой