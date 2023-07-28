Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня - 28.07.2023 Украина.ру
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Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня
Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня - 28.07.2023 Украина.ру
Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня
Ситуация, которая складывается вокруг Тайваня, если начнется военная операция, неизбежно вовлечет в себя Южную Корею, Японию. Это будет страшная воронка военного конфликта, считает востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов
2023-07-28T03:42
2023-07-28T03:42
интервью
алексей маслов
кндр
сша
китай
корея
сергей шойгу
тайвань
дональд трамп
ким чен ын
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Министр обороны РФ Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Пхеньян, где 27 июля принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.Ранее по информации южнокорейских СМИ Республика Корея в рамках последней партии военной помощи отправила Украине переносные миноискатели и защитную одежду.- Алексей Александрович, предостережет ли визит главы Минобороны России Сеул от военных контактов с Киевом?- Нет, я не думаю, что все так примитивно. Россия выстраивает довольно гибкую систему взаимодействия с Кореей, и она не всегда базируется именно на факторе ответной угрозы. Мы показываем, что Россия расширяет спектр военных союзников. Cудя по заявлениям Шойгу, который высоко оценивает корейскую армию, речь идет о способах предотвращения конфликтов в Восточной Азии.Ситуация, которая складывается вокруг Тайваня, если начнется военная операция, неизбежно вовлечет в себя Южную Корею, Японию. Это будет страшная воронка военного конфликта. Здесь роль Северной Кореи будет, как ни странно, очень велика, учитывая разработки в области ракетоносителей и ядерного оружия. Поэтому укрепление связей с Северной Кореей имеет более долгосрочную перспективу, чем ответные угрозы Южной Кореи.- Сергея Шойгу на приветственных транспарантах назвали товарищем. Это дань историческим традициям?- Не только к историческим традициям, это еще стандартное обращение к дружественным странам. Потому что во время встреч Трампа с Ким Чен Ыном его никогда товарищем не называли. Это норматив добрососедского партийного общения.- Зачем Сеул налаживает военные контакты с Киевом, хотя и отказывается пока предоставлять оружие и боеприпасы?- Здесь как раз все очень просто. Идет огромное давление со стороны США. И Сеул неоднократно в мягкой форме заявлял, что поступки Южной Кореи совершаются под огромным давлением США. Для Сеула разрушение отношений с Россией крайне невыгодно ни с коммерческой, ни с политической точки зрения.- Позиция Китая по поводу спецоперации на Украине может претерпеть существенные изменения, то есть от нейтралитета перейти к осуждению или к поддержке?- То, что мы сейчас видим, называется пророссийским нейтралитетом и вряд ли это изменится. Китай делает свою позицию более жестко очерченной, но сказать, что он будет мигрировать в какую-то другую сторону, антироссийскую или пророссийскую, вряд ли возможно.- Некоторые эксперты высказывают мысль, что США будут сворачивать военный конфликт на Украине, чтобы консолидировать усилия своих союзников вокруг тайваньской проблемы. А как вы считаете?- Это заметная примитивизация реальной ситуации, я не слышал, чтобы серьезные китаеведы об этом говорили. Вопрос в другом. США сейчас повышают ставки сами для себя и для Китая, накручивая ситуацию вокруг Тайваня, чтобы потом перейти к жестким переговорам, в том числе и по поводу позиционирования Китая в мире.Сказать, что будут оттянуты силы и брошены на Китай… Вряд ли это имеет смысл, потому что отношения Китая и США гораздо более сложные, чем это может показаться, так просто этот вопрос не решается.
https://ukraina.ru/20220805/1037315336.html
https://ukraina.ru/20230727/1048283469.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, алексей маслов, кндр, сша, китай, корея, сергей шойгу, тайвань, дональд трамп, ким чен ын
Интервью, Алексей Маслов, КНДР, США, Китай, Корея, Сергей Шойгу, Тайвань, Дональд Трамп, Ким Чен Ын

Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня

03:42 28.07.2023
 
© Нина ЗотинаАлексей Маслов интервью
Алексей Маслов интервью
© Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Ситуация, которая складывается вокруг Тайваня, если начнется военная операция, неизбежно вовлечет в себя Южную Корею, Японию. Это будет страшная воронка военного конфликта, считает востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Пхеньян, где 27 июля принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.
Ранее по информации южнокорейских СМИ Республика Корея в рамках последней партии военной помощи отправила Украине переносные миноискатели и защитную одежду.
- Алексей Александрович, предостережет ли визит главы Минобороны России Сеул от военных контактов с Киевом?
- Нет, я не думаю, что все так примитивно. Россия выстраивает довольно гибкую систему взаимодействия с Кореей, и она не всегда базируется именно на факторе ответной угрозы. Мы показываем, что Россия расширяет спектр военных союзников. Cудя по заявлениям Шойгу, который высоко оценивает корейскую армию, речь идет о способах предотвращения конфликтов в Восточной Азии.
Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа 2022, 03:17
Алексей Маслов: кто онвостоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
Ситуация, которая складывается вокруг Тайваня, если начнется военная операция, неизбежно вовлечет в себя Южную Корею, Японию. Это будет страшная воронка военного конфликта. Здесь роль Северной Кореи будет, как ни странно, очень велика, учитывая разработки в области ракетоносителей и ядерного оружия. Поэтому укрепление связей с Северной Кореей имеет более долгосрочную перспективу, чем ответные угрозы Южной Кореи.
- Сергея Шойгу на приветственных транспарантах назвали товарищем. Это дань историческим традициям?
- Не только к историческим традициям, это еще стандартное обращение к дружественным странам. Потому что во время встреч Трампа с Ким Чен Ыном его никогда товарищем не называли. Это норматив добрососедского партийного общения.
- Зачем Сеул налаживает военные контакты с Киевом, хотя и отказывается пока предоставлять оружие и боеприпасы?
- Здесь как раз все очень просто. Идет огромное давление со стороны США. И Сеул неоднократно в мягкой форме заявлял, что поступки Южной Кореи совершаются под огромным давлением США. Для Сеула разрушение отношений с Россией крайне невыгодно ни с коммерческой, ни с политической точки зрения.
- Позиция Китая по поводу спецоперации на Украине может претерпеть существенные изменения, то есть от нейтралитета перейти к осуждению или к поддержке?
- То, что мы сейчас видим, называется пророссийским нейтралитетом и вряд ли это изменится. Китай делает свою позицию более жестко очерченной, но сказать, что он будет мигрировать в какую-то другую сторону, антироссийскую или пророссийскую, вряд ли возможно.
Олимпийская эстафета в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вчера, 06:16
Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликтеНа сайте правительства Великобритании 26 июля была опубликована статья, посвященная усилиям этого государства по оказанию помощи ВСУ. В публикации утверждается, что роль Соединенного Королевства в данном отношении является ключевой.
- Некоторые эксперты высказывают мысль, что США будут сворачивать военный конфликт на Украине, чтобы консолидировать усилия своих союзников вокруг тайваньской проблемы. А как вы считаете?
- Это заметная примитивизация реальной ситуации, я не слышал, чтобы серьезные китаеведы об этом говорили. Вопрос в другом. США сейчас повышают ставки сами для себя и для Китая, накручивая ситуацию вокруг Тайваня, чтобы потом перейти к жестким переговорам, в том числе и по поводу позиционирования Китая в мире.
Сказать, что будут оттянуты силы и брошены на Китай… Вряд ли это имеет смысл, потому что отношения Китая и США гораздо более сложные, чем это может показаться, так просто этот вопрос не решается.
 
ИнтервьюАлексей МасловКНДРСШАКитайКореяСергей ШойгуТайваньДональд ТрампКим Чен Ын
 
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03:42Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня
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