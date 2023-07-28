https://ukraina.ru/20230728/1048316343.html

Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня

Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня - 28.07.2023 Украина.ру

Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня

Ситуация, которая складывается вокруг Тайваня, если начнется военная операция, неизбежно вовлечет в себя Южную Корею, Японию. Это будет страшная воронка военного конфликта, считает востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов

2023-07-28T03:42

2023-07-28T03:42

2023-07-28T03:42

интервью

алексей маслов

кндр

сша

китай

корея

сергей шойгу

тайвань

дональд трамп

ким чен ын

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Министр обороны РФ Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Пхеньян, где 27 июля принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.Ранее по информации южнокорейских СМИ Республика Корея в рамках последней партии военной помощи отправила Украине переносные миноискатели и защитную одежду.- Алексей Александрович, предостережет ли визит главы Минобороны России Сеул от военных контактов с Киевом?- Нет, я не думаю, что все так примитивно. Россия выстраивает довольно гибкую систему взаимодействия с Кореей, и она не всегда базируется именно на факторе ответной угрозы. Мы показываем, что Россия расширяет спектр военных союзников. Cудя по заявлениям Шойгу, который высоко оценивает корейскую армию, речь идет о способах предотвращения конфликтов в Восточной Азии.Ситуация, которая складывается вокруг Тайваня, если начнется военная операция, неизбежно вовлечет в себя Южную Корею, Японию. Это будет страшная воронка военного конфликта. Здесь роль Северной Кореи будет, как ни странно, очень велика, учитывая разработки в области ракетоносителей и ядерного оружия. Поэтому укрепление связей с Северной Кореей имеет более долгосрочную перспективу, чем ответные угрозы Южной Кореи.- Сергея Шойгу на приветственных транспарантах назвали товарищем. Это дань историческим традициям?- Не только к историческим традициям, это еще стандартное обращение к дружественным странам. Потому что во время встреч Трампа с Ким Чен Ыном его никогда товарищем не называли. Это норматив добрососедского партийного общения.- Зачем Сеул налаживает военные контакты с Киевом, хотя и отказывается пока предоставлять оружие и боеприпасы?- Здесь как раз все очень просто. Идет огромное давление со стороны США. И Сеул неоднократно в мягкой форме заявлял, что поступки Южной Кореи совершаются под огромным давлением США. Для Сеула разрушение отношений с Россией крайне невыгодно ни с коммерческой, ни с политической точки зрения.- Позиция Китая по поводу спецоперации на Украине может претерпеть существенные изменения, то есть от нейтралитета перейти к осуждению или к поддержке?- То, что мы сейчас видим, называется пророссийским нейтралитетом и вряд ли это изменится. Китай делает свою позицию более жестко очерченной, но сказать, что он будет мигрировать в какую-то другую сторону, антироссийскую или пророссийскую, вряд ли возможно.- Некоторые эксперты высказывают мысль, что США будут сворачивать военный конфликт на Украине, чтобы консолидировать усилия своих союзников вокруг тайваньской проблемы. А как вы считаете?- Это заметная примитивизация реальной ситуации, я не слышал, чтобы серьезные китаеведы об этом говорили. Вопрос в другом. США сейчас повышают ставки сами для себя и для Китая, накручивая ситуацию вокруг Тайваня, чтобы потом перейти к жестким переговорам, в том числе и по поводу позиционирования Китая в мире.Сказать, что будут оттянуты силы и брошены на Китай… Вряд ли это имеет смысл, потому что отношения Китая и США гораздо более сложные, чем это может показаться, так просто этот вопрос не решается.

https://ukraina.ru/20220805/1037315336.html

https://ukraina.ru/20230727/1048283469.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, алексей маслов, кндр, сша, китай, корея, сергей шойгу, тайвань, дональд трамп, ким чен ын