https://ukraina.ru/20230718/1048085787.html

Ван Ивэй: "Кредит доверия НАТО давно исчерпан". Что в Китае думают от отношениях с ЕС и НАТО

Ван Ивэй: "Кредит доверия НАТО давно исчерпан". Что в Китае думают от отношениях с ЕС и НАТО - 18.07.2023 Украина.ру

Ван Ивэй: "Кредит доверия НАТО давно исчерпан". Что в Китае думают от отношениях с ЕС и НАТО

Китай и Россия должны поддерживать послевоенную систему международных отношений и признанный мировым сообществом порядок вещей. Это также поможет предостеречь сами Соединенные Штаты от совершения ещё больших ошибок, ведь абсолютная власть ведет к абсолютной коррупции.

2023-07-18T13:09

2023-07-18T13:09

2023-07-18T13:09

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нато

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зарубежье

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По окончанию саммита НАТО в Литве, корреспондент Украина.ру побеседовал с профессором факультета международных отношений Народного университета КНР Ван Ивэем и задал ему ряд вопросов по российско-китайским, и китайско-американским отношениям.- Профессор Ван, Как Вы уже знаете, об этом сообщалось в СМИ, на последнем саммите НАТО в Вильнюсе представители стран-членов блока заявили, что, несмотря на фактическую войну в Европе, главным противником всё-таки для них является Китай, расположенный в другой части Евразийского континента, и что одним из условий мира стран НАТО с Россией является разрыв наших связей с КНР. Вы, конечно же, понимаете, что российское руководство на это не пойдет. Но всё же, как политическое руководство вашей страны а также экспертное сообщество воспринимают такую постановку вопроса?- Важно чётко понимать, что НАТО, как военный альянс, полностью подчинён воле одних Соединенных Штатов, и его задача - посеять раздор между Китаем и Россией, пытаясь разделить нас и подчинить. Они то поворачиваются в сторону России, говоря, что хотят нормализации отношений с вами и достижения договорённости по Китаю, то едут к нам и пытаются нас отдалить от вас. Мне просто интересно, им кто-то ещё сейчас верит? Кредит доверия НАТО давно исчерпан. Невозможно как бы уважать интересы Китая и России и в то же время пытаться ослабить нас или того больше, постепенно разделить и разгромить. После окончания холодной войны Запад непрерывно обманывал Россию, уверяя, что НАТО не будет расширяться и принимать Прибалтийские государства в свои ряды. А что мы видим сейчас? Мы знаем, что НАТО раздувает огонь европейского пожара, они толкают Украину на продолжение конфликта. Так что, если НАТО все еще желает играть в эти игры, то, могу сказать, они недооценивают умственные способности мирового сообщества.- В последнее время в КНР зачастили политики и представители властных структур США, активно пытающиеся повлиять на настроения в китайском обществе. Но при этом, как Вы уже отметили, в самих США Китай рассматривают как основного противника и конкурента. Как в КНР воспринимают такую двойную мораль? Как можно, да и нужно ли этому противопоставить?- США считают Китай своим основным противником по трём основным причинам. Во-первых, США уверенны в своей исключительности и никогда не согласятся быть на вторых ролях. Так что, если когда-то поднявшийся Китай обгонит США по всем параметрам, это пагубно скажется на национальном самосознании американцев, им будет больно признать самих себя уже не великой нацией. Во-вторых, США - это страна-гегемон, построенная на силе. Если они будут использовать, скажем, продукцию китайской компании "Хуавэй", которая им не подвластна, то тогда они не смогут контролировать и своих союзников. США всегда необходим контроль, монополия и гегемония, вот почему Китай для них что бельмо на глазу. В-третьих, в Вашингтоне опасаются, что Китай сможет решить вопрос Тайваня и это нарушит их военные союзнические отношения и подорвёт их гегемонистскую основу. Поэтому они тщательно следят за развитием Китая. На самом деле все их действия не иначе как лицемерием и нельзя назвать. Китай придерживается принципов, заложенных в гимнастике тайцзицюань, мы считаем, что инь и ян не являются противоположностями, а дополняют друг друга. Мы не считаем конфликт с США неразрешимым. Мы всё ещё надеемся на сотрудничество с Вашингтоном по вопросам достижения мирного сосуществования и ждём, что когда-то у них там здравый смысл возобладает.- Россия и Китай с каждым днем все более мощно сотрудничают в экономической сфере. Но при этом, если Европа вдруг начнет закрывать свои рынки для Китая, Россия не сможет полноценно их заменить. Какие идеи направления экономического сотрудничества есть в КНР, в случае если Европа "закроется" для китайских товаров?- Укрепление экономических связей между нашими странами - это естественный процесс. Мы соседи и между нами высок уровень политического доверия. Нет сомнений, что, продолжая оказывать давление на Россию, США и Европа тем самым лишь углубляют экономическое сотрудничество вашей страны с Китаем, чем и компенсируют ваши потери от отсутствия сотрудничества с Европой. Экономическое сотрудничество должно всегда учитывать законы развития экономики. Глобализация необратима, поэтому нет необходимости зацикливаться именно на этой проблеме.- В российском экспертном сообществе существует стойкое убеждение, что конфликт России и Украины сопоставим с проблемой воссоединения Тайваня с материковым Китаем, имеют общую природу и единое геополитическое решение. Что по этому поводу думают в Китае?- Что вы! Как раз наоборот, российско-украинский конфликт и тайваньская проблема имеют разную природу и требуют разных решений. Тайвань является частью Китая, данному положению дел уже 3000 лет и это всемирно признано, - исторически мы были вместе. Всё это закреплено в послевоенных международных соглашениях, признано ООН. Поэтому у нас достаточно терпения, чтобы когда-то решить проблему Тайваня. В конечном счете, всё вернётся на круги своя. И эту проблему нельзя решить лишь победой над США. В конечном итоге для воссоединения потребуется мудрость китайского народа по обе стороны Тайваньского пролива. Китайская цивилизация исчисляется 5000 годами непрерывного развития. Текущее положение вещей, что Тайвань не с нами - это всего лишь временное состояние.- Что Китай может противопоставить созданному в прошлом году явно антикитайскому военно-политическому блоку США, Британии и Австралии? Есть ли понимание в Китае, что только в союзе с Россией возможно противостоять гегемонистским устремлениям США?- Само существование AUKUS уже нарушает принцип нераспространение ядерного оружия. Так называемый основанный на правилах, определяемых США международный порядок - это чистой воды практика двойных стандартов, подрывающая послевоенную международную систему и международное право, учреждённое ООН. В мире не было баланса. Поэтому для противодействия гегемонии США и достижения демократизации международных отношений, в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН Китай и Россия должны поддерживать послевоенную систему международных отношений и признанный мировым сообществом порядок вещей. Это также поможет предостеречь сами Соединенные Штаты от совершения ещё больших ошибок, ведь абсолютная власть ведет к абсолютной коррупции. Гегемония непременно приведёт к злоупотреблению властью самими США. Гегемония наносит вред их собственным интересам и ещё принесёт бедствия американскому народу. Если бы не было объединённых усилий Китая и России, помимо того, что США уже тогда застряли в Ираке и Афганистана, то ещё могли бы оказаться и в кровавой топи сирийской войны. Сейчас для США пришло время задуматься и благодарить Китай за то, что мы несколько раз накладывали вето и сдерживали их гегемонистские поползновения, помогали американскому народу и миру избежать катастрофы, вызванной безрассудными действиями их правительства.

https://ukraina.ru/20230718/1048084872.html

https://ukraina.ru/20230712/1047951063.html

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2023

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

интервью, нато, китай, ес, зарубежье