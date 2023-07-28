Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском - 28.07.2023 Украина.ру
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Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском
Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском - 28.07.2023 Украина.ру
Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском
Ни под Угледаром, ни под Артемовском не была прорвана основная линия обороны. Российские бойцы успешно отразили наступление ВСУ. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T05:00
2023-07-28T05:00
новости
артёмовск (бахмут)
окружение
мины
наступление
потери
всу
новые регионы
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Один из элементов украинского наступления – массово завалить российские позиции своими людьми. Но бойцы с честью отразили наступление противника под Артёмовском (Бахмутом), рассказал Медведев.В дело не вступали стрелковые группы или противотанковые расчеты ВС РФ. Атака ВСУ была отражена исключительно за счет минных заграждений и артиллерии, добавил военкор.Киев очень любит говорить об окружении Артемовска (Бахмута). Безусловно, если противник сможет взять под огневой контроль Клещеевку, это создаст новые проблемы для обороны города. Но это не приведет к его окружению, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артёмовск (бахмут), окружение, мины, наступление, потери, всу, новые регионы
Новости, Артёмовск (Бахмут), окружение, мины, наступление, потери, ВСУ, Новые регионы

Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском

05:00 28.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Ни под Угледаром, ни под Артемовском не была прорвана основная линия обороны. Российские бойцы успешно отразили наступление ВСУ. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Один из элементов украинского наступления – массово завалить российские позиции своими людьми. Но бойцы с честью отразили наступление противника под Артёмовском (Бахмутом), рассказал Медведев.
В дело не вступали стрелковые группы или противотанковые расчеты ВС РФ. Атака ВСУ была отражена исключительно за счет минных заграждений и артиллерии, добавил военкор.

"Бойцы показывали видео, которые были сняты с беспилотника во время отражения одной из атак [на Артёмовском направлении]. Мы отбились задолго до того, как противник подошел к нашим передовым позициям", - рассказал Медведев.

Киев очень любит говорить об окружении Артемовска (Бахмута). Безусловно, если противник сможет взять под огневой контроль Клещеевку, это создаст новые проблемы для обороны города. Но это не приведет к его окружению, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиАртёмовск (Бахмут)окружениеминынаступлениепотериВСУНовые регионы
 
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