https://ukraina.ru/20230728/1048296174.html

Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском

Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском - 28.07.2023 Украина.ру

Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском

Ни под Угледаром, ни под Артемовском не была прорвана основная линия обороны. Российские бойцы успешно отразили наступление ВСУ. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T05:00

2023-07-28T05:00

2023-07-28T05:00

новости

артёмовск (бахмут)

окружение

мины

наступление

потери

всу

новые регионы

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Один из элементов украинского наступления – массово завалить российские позиции своими людьми. Но бойцы с честью отразили наступление противника под Артёмовском (Бахмутом), рассказал Медведев.В дело не вступали стрелковые группы или противотанковые расчеты ВС РФ. Атака ВСУ была отражена исключительно за счет минных заграждений и артиллерии, добавил военкор.Киев очень любит говорить об окружении Артемовска (Бахмута). Безусловно, если противник сможет взять под огневой контроль Клещеевку, это создаст новые проблемы для обороны города. Но это не приведет к его окружению, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артёмовск (бахмут), окружение, мины, наступление, потери, всу, новые регионы