https://ukraina.ru/20230726/1048267472.html

Георгий Медведев: Россия отбила атаку ВСУ под Угледаром, чтобы перейти в наступление зимой

Георгий Медведев: Россия отбила атаку ВСУ под Угледаром, чтобы перейти в наступление зимой - 26.07.2023 Украина.ру

Георгий Медведев: Россия отбила атаку ВСУ под Угледаром, чтобы перейти в наступление зимой

Все новые вооружения наших войск представляют для Украины серьезную проблему. Мы видим новые разработки на фронте. Но нам пока нельзя подсвечивать это, чтобы личный раз не наводить вражеский огонь на те или иные позиции

2023-07-26T13:35

2023-07-26T13:35

2023-07-26T13:35

интервью

россия

всу

угледар

артемовск

кассетные боеприпасы

нацизм

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Сами бойцы просят нас что-то не снимать и не показывать. К сожалению, нам приходится молчать о многих интересных вещах. Когда-нибудь потом мы об этом расскажем, считает военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Георгий, недавно вы побывали на позициях наших войск под Угледаром. Лично я ожидал, что противник нанесет именно на этом направлении один из основных своих ударов, но, судя по сообщениям из СМИ, большой активности ВСУ за все время "контрнаступа" там не было. С чем вы это связываете?- На самом деле большая активность противника там была. ВСУ пытались продвигаться вперед и прорывать нашу линию обороны. Они делали это не только мелкими группами, но и более серьезными ударными кулаками при поддержке тяжелой техники. Другое дело, что ничего у них не получилось.И все незначительные моменты, о котором мы узнали в последующем, как раз и создали у нас впечатление, что под Угледаром ничего не происходило. Но это была серьезная попытка прорыва, которая обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Среди потерянной техники были и западные образцы, которые совершенно никак не повлияли на исход боя.Российское общество и бойцы, которым предстояло встречать эту технику, очень переживали по этому поводу, потому что мы впервые с ней столкнулись. Но сейчас ребята говорят, что это обычная техника, которая горит и подбивается точно так же. И никаким оружием победы для киевского режима она точно быть не может.- Насколько было тяжело отразить эти атаки по сравнению с тем, как мы это видели на Запорожском направлении и в районе Времевского выступа?- Мы не будем это сейчас сравнивать. Любая атака – это всегда сложно. Это серьезная угроза для жизни наших военнослужащих. На каком бы направлении противник ее не предпринял и какими силами.Если говорить именно об Угледарском направлении, то именно там нашим бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава врага. Украина подтянула туда большие резервы. Это один из элементов их "контрнаступа" – массово завалить наши позиции своими людьми. Слава богу, наши ребята справились.Честь и хвала тем, кто подошел к подготовке нашей эшелонированной линии обороны. Минные заграждения и инженерные сооружения – все это проявило себя.В этом контексте я бы хотел также рассказать об Артемовском направлении, где мы также недавно побывали. Бойцы показывали видео, которые были сняты с беспилотника во время отражения одной из атак. Мы отбились задолго до того, как противник подошел к нашим передовым позициям.В дело не то что не вступали наши стрелковые группы или противотанковые расчеты. Вопрос был решен исключительно за счет минных заграждений и артиллерии.- Какова сейчас обстановка под Артемовском? В телеграм-каналах возникла истерика по поводу Клещеевки. Мол, враг ее скоро займет и возьмет город под огневой контроль.- Украина очень любит говорить об окружении Артемовска. Да, если противник возьмет Клещеевку, это создаст нам новые проблемы. Но это точно не приведет к окружению города, потому что Клещеевка находится юго-западнее, а основное наше снабжение Артемовска проходит с востока.Клещеевка – это просто один из населенных пунктов на Артемовском направлении. Это не значит, что мы можем без проблем ее отдать противнику. Но то, как Украина преподносит возможное взятие поселка в информационном плане, совершенно никак не соответствует реальному положению дел.Вчера было много сообщений, что мы Клещеевку якобы оставили. Но наши товарищи, которые находятся на соседнем участке, их опровергают. Они говорят, что ситуация тяжелая, но бои продолжаются. Никто оттуда не бежал.- Какая в связи с этим перед нами сейчас стоит задача минимум?- Задача минимум – удержать линию обороны, которую мы выстроили задолго до "контрнаступа". Украина четко понимала, какие наши позиции являются основными, а какие – запасными. И когда появляются новости, что наши войска оставили какие-то позиции и отошли назад, то это значит, что на этой позиции мы должны были встретить первую волну, а дальше действуем по обстановке. Если мы отходим, то это не стратегическая потеря. Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить.Противник этим пользуется и пытается посеять панику. Но и под Угледаром, и под Артемовском наша основная линия обороны прорвана не была. - Что военные думают по поводу кассетных боеприпасов, которые вроде бы должны затруднить наши контратаки, когда мы отходим с позиций, а потом их возвращаем?- Это отдельная история, особенно на фоне двуличной политики Запада по этому вопросу. Нас обвиняют в применении любого оружия, говоря о том, что это якобы запрещено любыми международными соглашениями, а в это же время направляют Украине те же самые боеприпасы, которые потом бьют не только по военным позициям, но и по гражданскому сектору.К сожалению, по Донецку, Горловке, Ясиноватой и Макеевке бьют из тех же типов вооружений, которые якобы предназначены для сдерживания наступлений российской армии.И когда ВСУ все же пытаются сдержать наше продвижение, нанося удары по тыловым районам, это только злит российских бойцов и еще сильнее мотивирует их к тому, чтоб бить врага.Давайте не забывать, что много наших военнослужащих под Донецком – это местные жители. Это Украина лезет в Донбасс. Мы же бьемся за свои дома и защищаем свои семьи. К тому же, в наших рядах тысячи людей, которые приехали сюда с 2014 года с территорий, пока еще оккупированных нацистским режимом. Они не захватчики. Они возвращаются домой.Повторюсь, каждое военное преступление Киева лишний раз доказывает нашим бойцам, что отступать некуда. Мы должны идти вперед.- В тех подразделениях, где вы побывали, есть откровенные проблемы с оснащением, помимо того, что у кого-то нет беспилотников, а кому-то новые ботинки не подвезли?- Нет. За последние полгода все изменилось. Проблемы, которые серьезно влияли на боеспособность наших подразделений, были решены.Понятно, что потребности есть всегда. Все, что есть на фронте в плане материально-технического обеспечения – это расходник. Сегодня беспилотник есть – завтра его сбили или он потерял связь. Сегодня бронежилет есть – завтра он спас бойцу жизнь, приняв на себя осколок, и уже не может быть использован.Общими усилиями государства и волонтеров эти вопросы мы решаем. Но никогда нельзя будет поставить галочку и сказать, что у наших бойцов есть все. Именно поэтому у нашей армии должен быть надежный тыл. Мы должны сделать все, чтобы наши бойцы не просто победили, но и вернулись домой живыми и здоровыми.- Как вы оцениваете оснащенность наших подразделений новыми видами вооружений, которые мы видели на выставках и парадах?- Это щекотливый вопрос. Все новые вооружения наших войск представляют для Украины серьезную проблему. Мы видим новые разработки на фронте. Но нам пока нельзя подсвечивать это, чтобы личный раз не наводить вражеский огонь на те или иные позиции. Сами бойцы просят нас что-то не снимать и не показывать. К сожалению, нам приходится молчать о многих интересных вещах. Когда-нибудь потом мы об этом расскажем.- Как бойцы оценивают потенциал противника? Много ли там мотивированных бойцов, много ли там насильно мобилизованных, много ли там наемников?- Наемники там появились еще задолго до начала СВО. Их процент колеблется. Среди них есть откровенно отбитые люди. Есть те, кто приехал заработать денег, а потом понял, что оно того не стоит. Есть и люди, обманутые западной пропагандой.Что касается украинского личного состава, то на Угледарском направлении наши бойцы с беспилотника, который корректировал огонь артиллерии, увидели один показательный момент. Подъехала БМП, оттуда выгрузили личный состав, они понесли потери и попытались отступить. В этот момент подъехала еще одна БМП (видимо, с кем-то из представителей высшего командного состава), и их снова бросили в бой. Отступать им возможности не дают.Таким образом, ВСУ рвутся вперед, потому что им никто не даст сделать шаг назад. Запад же поставил задачу войны до последнего украинца, и этот проект сейчас реализуется на передовой. О какой мотивации украинцев может идти речь? Мы же видим многочисленные ролики из их тыловых областей, когда людей ловят на улицах и вытаскивают из маршруток.- Вопрос в том, кого они посылают вперед? Насильно мобилизованных или мотивированных боевиков?- Мы возвращаемся к опыту Мариуполя. Там сначала в передовых порядках противника шли мобилизованные и представители низших подразделений, а только потом продвигались элитные группировки, которые не хотели рисковать своей головой.Сейчас ситуация на передовой особо не меняется. Мы увидели попытки элитных группировок куда-то заходить. В лучшем случае они просто бежали, а в худшем – оставались на поле боя.Из кого состоит тот же "Азов"*? Из людей, которые пришли заработать деньги или статус. Они далеко не дураки. Поэтому рисковать своей жизнью они тоже не спешат.- Есть ли у наших бойцов под Угледаром отомстить врагу за потери в Павловке и за технику, которую ВСУ сожгли зимой, когда мы их пытались обойти? Или они этим не заморачиваются и ведут обычную боевую работу?- На этот вопрос можно ответить двояко.С одной стороны, перечисленные вами неудачи не висят у бойцов тяжелым камнем на сердце. Это помешало бы им выполнять текущие задачи. Но многие ребята воюют с 2014 года. У многих погибли друзья и товарищи. Это дает им силы идти вперед. Никто не рвет на себе волосы, но в памяти это остается. "Отомстить" – это неправильная формулировка. Они хотят добиться справедливости.- Станет ли Угледар местом, где еще развернутся масштабные сражения? Или с потерей ВСУ Славянска и Краматорска он не будет иметь большого значения?- Основным направлением удара будет то, где украинская группировка понесет максимальные потери. Сейчас мы видим наше постепенное продвижение на Харьковском и Марьинском участке фронта. Мы не ушли в глухую оборону. Мы сейчас заняли оборонительные позиции, об которые противник день за днем разбивается как морские волны о скалы. Там, где украинская группировка сама себя убьет, там мы и пойдем в наступление. А дальше важно будет поддерживать фланги.- Командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев дал прогноз, что наступление ВСУ выдохнется в августе, а весной военная кампания закончится нашей победой. Заглядывают ли бойцы так далеко вперед?- Ребята стараются не загадывать вперед. Даже на тему завтрашнего дня с ребятами говорить сложно. Может быть, это суеверие. Может быть, это отражение действительности. Но в целом они связывают большие надежды с зимней кампанией, потому что на стороне русских всегда воюет генерал мороз. Есть ожидание, что за осень противник частично выдохнется, будет уничтожена его внушительная часть, а по зимним морозам мы пойдем вперед.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230726/1048255491.html

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https://ukraina.ru/20230725/1048227980.html

https://ukraina.ru/20230724/1048178420.html

угледар

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, угледар, артемовск, кассетные боеприпасы, нацизм