https://ukraina.ru/20230727/1048284392.html

Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить

Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить - 27.07.2023 Украина.ру

Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить

Недовольство Зеленского своим окружением вышло за рамки внутрикомандной дискуссии. Критика власти в обществе и среди оппозиции становится все громче. Коррупция на таможне и в военкоматах, продажа проездных для невыездных, элитный отдых народных депутатов и чиновников заграницей – все это стало слишком демонстративным.

2023-07-27T06:03

2023-07-27T06:03

2023-07-27T06:03

эксклюзив

украина

правительство

эксперты

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Зеленский решил устроить публичную порку провинившемся. Сначала фактически уволили министра культуры Ткаченко, затем с обысками пришли к одному из "Слуг" Юрию Аристову, который занимает должность председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Он во время горячей фазы военных действий отдыхал на Мальдивах. Аристов уже написал заявление о сложении полномочий нардепа. Эксперты отмечают, что это не все кадровые чистки в команде президента. Возможно, Украину ждет новое правительство уже осенью. .Политолог Андрей ЗолотаревПохоже все идет к тому, что в последний квартал 2023 года Украина войдет с новым правительством. Об этом сообщают многие источники. Звучат разные имена преемников. Одним из наиболее вероятных является назначение премьер-министром Александра Кубракова.В любой команде есть те, кто становится частью решения проблем и те кто спустя время становятся частью проблем. Кубраков принадлежит к первым, которые однажды попав в основной состав команды, становятся ее костяком. и движущей силой.Александр Кубраков является исключением из того правила, что IT-шник живет в виртуальном цифровом мире и не способен управлять большими инфраструктурными проектами. В большую политику он попал по списку "Слуги народа", но за три года в команде Президента он успел пройти путь от рядового депутата до главы "Укравтодора", заняв кресло министра инфраструктуры, а затем - вице-премьера по вопросам развития общин и территорий, под крыло которого отошло также и Минрегион.За два года в рамках президентской программы "Большая стройка" обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины и по данным соцопросов, положительные изменения в инфраструктуре Украины к началу полномасштабной войны отмечали более 60% граждан.После начала полномасштабной войны Кубраковым производился большой объем не самой заметной с точки зрения пиара, однако критически важной работы. На плечи Кубракова легла организация военной логистики с первого дня войны. После отмены воздушного сообщения была создана логистическая система железнодорожной и автомобильной доставки в Украину помощи, гуманитарной и военной через сеть хабов – в частности, в польском Жешуве и других городах. И как бы там ни было эта система работает эффективно.Именно Кубраков стал основным "голосом" и подписантом Украины в зерновом соглашении, благодаря которому удалось избежать краха аграрного сектора реализовав урожай по приемлемым с точки зрения ситуации ценам.Есть и активы в глазах партнеров Украины. Вице-премьером была запущена инициатива We build Ukraine - партнерство международных организаций, которые будут участвовать в восстановлении Украины и отработана ключевая "боль" партнеров – прозрачность и подотчетность в получении помощи – система цифрового управления восстановлением DREAM. Эта система дает контроль всем этапам реализации проектов – от проектирования до аудита результатов работ. Похоже, именно инфраструктурная составляющая которая должна пойти на восстановление критической инфраструктуры, жилья и важных социальных и транспортных объектов – $411 млрд. стала единственно должным образом обоснованной и конкретной заявкой Украины для доноров и кредиторов.Главным аргументом оппонентов Кубракова, наверняка останется конспирология вокруг "Большого строительства" мол оно было создано, чтобы завести в тендеры свои компании. Конечно, нарушения при выполнении программы были, есть и дела их расследуют правоохранители. Впрочем, пул игроков на рынке дорожного строительства сложился задолго до того, как эта программа начала работать, и по сути не претерпела существенных изменений.Последнее слово будет за Президентом. Но очевидно, что во время войны нужен человек, у которого за словом дело, а за делом результат.Бизнесмен и преподаватель бизнес-школ Валерий ПекарПовторю свое мнение: неважно, кто руководит Министерством культуры, если решения будут приниматься в другом месте. Нам нужно не министров менять, а ремонтировать способность правительства принимать решения. А это невозможно без изменения формата деятельности других институтов, которые перетягивали (зачеркнуто) одеяла у Правительства.Политолог Владимир ФесенкоПродолжая тему правительственных перемен. Ожидается отставка министра культуры и информационной политики. И вот вопрос: а кто может стать новым министром культуры и информационной политики? Напомню, что при замене министра образования решающую роль сыграла позиция общественности. Подобная ситуация может проявиться и в процессе смены министра культуры.Было бы правильно организовать общественное обсуждение различных кандидатур на должность министра культуры и информационной политики, как и другие должности, которые могут стать вакантными. Кадровые решения будут принимать соответствующие государственные инстанции, а общественность может как предлагать разные кандидатуры, так и выступать в качестве промежуточного фильтра в процессе оценки и отбора отдельных кандидатов на высокие должности.Народный депутат Сергей РудыкОтставка одного министра – это ни о чем. Это тоже самое, что лечить больного в хирургии детскими витаминами. Правительство нужно переформатировать полностью. Ключевые вопросы к Кабмину (вспомню только главные). Первое – неспособность решать вопросы Вооруженных сил (список большой – от полного беспорядка с мобилизацией до обеспечения наших военных элементарными вещами). Второе – Коррупция (пишу с заглавной буквы): таможня, масштабный фальсификат всего, чего только можно, откаты и схемы. Третье – провал работы с Верховной Радой. Вдумайтесь, во время войны парламент принимает всего около 30% законопроектов Кабмина – это ненормально. Четвертое – провальная подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, поэтому наши западные партнеры тыкали нас носом и говорили о реформах. Пятое – выполнение всего двух из семи (!) условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Здесь "героически поработали" не только ВР, но и, прежде всего, правительство. Я уже молчу о программе действий правительства. Кабмин работал без нее и до 24 февраля и во время широкомасштабной войны. Но хуже всего, кажется, они даже не понимают для чего эта программа нужна.

https://ukraina.ru/20230726/1048280502.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, правительство, эксперты