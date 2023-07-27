Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить - 27.07.2023 Украина.ру
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Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить
Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить - 27.07.2023 Украина.ру
Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить
Недовольство Зеленского своим окружением вышло за рамки внутрикомандной дискуссии. Критика власти в обществе и среди оппозиции становится все громче. Коррупция на таможне и в военкоматах, продажа проездных для невыездных, элитный отдых народных депутатов и чиновников заграницей – все это стало слишком демонстративным.
2023-07-27T06:03
2023-07-27T06:03
эксклюзив
украина
правительство
эксперты
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Зеленский решил устроить публичную порку провинившемся. Сначала фактически уволили министра культуры Ткаченко, затем с обысками пришли к одному из "Слуг" Юрию Аристову, который занимает должность председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Он во время горячей фазы военных действий отдыхал на Мальдивах. Аристов уже написал заявление о сложении полномочий нардепа. Эксперты отмечают, что это не все кадровые чистки в команде президента. Возможно, Украину ждет новое правительство уже осенью. .Политолог Андрей ЗолотаревПохоже все идет к тому, что в последний квартал 2023 года Украина войдет с новым правительством. Об этом сообщают многие источники. Звучат разные имена преемников. Одним из наиболее вероятных является назначение премьер-министром Александра Кубракова.В любой команде есть те, кто становится частью решения проблем и те кто спустя время становятся частью проблем. Кубраков принадлежит к первым, которые однажды попав в основной состав команды, становятся ее костяком. и движущей силой.Александр Кубраков является исключением из того правила, что IT-шник живет в виртуальном цифровом мире и не способен управлять большими инфраструктурными проектами. В большую политику он попал по списку "Слуги народа", но за три года в команде Президента он успел пройти путь от рядового депутата до главы "Укравтодора", заняв кресло министра инфраструктуры, а затем - вице-премьера по вопросам развития общин и территорий, под крыло которого отошло также и Минрегион.За два года в рамках президентской программы "Большая стройка" обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины и по данным соцопросов, положительные изменения в инфраструктуре Украины к началу полномасштабной войны отмечали более 60% граждан.После начала полномасштабной войны Кубраковым производился большой объем не самой заметной с точки зрения пиара, однако критически важной работы. На плечи Кубракова легла организация военной логистики с первого дня войны. После отмены воздушного сообщения была создана логистическая система железнодорожной и автомобильной доставки в Украину помощи, гуманитарной и военной через сеть хабов – в частности, в польском Жешуве и других городах. И как бы там ни было эта система работает эффективно.Именно Кубраков стал основным "голосом" и подписантом Украины в зерновом соглашении, благодаря которому удалось избежать краха аграрного сектора реализовав урожай по приемлемым с точки зрения ситуации ценам.Есть и активы в глазах партнеров Украины. Вице-премьером была запущена инициатива We build Ukraine - партнерство международных организаций, которые будут участвовать в восстановлении Украины и отработана ключевая "боль" партнеров – прозрачность и подотчетность в получении помощи – система цифрового управления восстановлением DREAM. Эта система дает контроль всем этапам реализации проектов – от проектирования до аудита результатов работ. Похоже, именно инфраструктурная составляющая которая должна пойти на восстановление критической инфраструктуры, жилья и важных социальных и транспортных объектов – $411 млрд. стала единственно должным образом обоснованной и конкретной заявкой Украины для доноров и кредиторов.Главным аргументом оппонентов Кубракова, наверняка останется конспирология вокруг "Большого строительства" мол оно было создано, чтобы завести в тендеры свои компании. Конечно, нарушения при выполнении программы были, есть и дела их расследуют правоохранители. Впрочем, пул игроков на рынке дорожного строительства сложился задолго до того, как эта программа начала работать, и по сути не претерпела существенных изменений.Последнее слово будет за Президентом. Но очевидно, что во время войны нужен человек, у которого за словом дело, а за делом результат.Бизнесмен и преподаватель бизнес-школ Валерий ПекарПовторю свое мнение: неважно, кто руководит Министерством культуры, если решения будут приниматься в другом месте. Нам нужно не министров менять, а ремонтировать способность правительства принимать решения. А это невозможно без изменения формата деятельности других институтов, которые перетягивали (зачеркнуто) одеяла у Правительства.Политолог Владимир ФесенкоПродолжая тему правительственных перемен. Ожидается отставка министра культуры и информационной политики. И вот вопрос: а кто может стать новым министром культуры и информационной политики? Напомню, что при замене министра образования решающую роль сыграла позиция общественности. Подобная ситуация может проявиться и в процессе смены министра культуры.Было бы правильно организовать общественное обсуждение различных кандидатур на должность министра культуры и информационной политики, как и другие должности, которые могут стать вакантными. Кадровые решения будут принимать соответствующие государственные инстанции, а общественность может как предлагать разные кандидатуры, так и выступать в качестве промежуточного фильтра в процессе оценки и отбора отдельных кандидатов на высокие должности.Народный депутат Сергей РудыкОтставка одного министра – это ни о чем. Это тоже самое, что лечить больного в хирургии детскими витаминами. Правительство нужно переформатировать полностью. Ключевые вопросы к Кабмину (вспомню только главные). Первое – неспособность решать вопросы Вооруженных сил (список большой – от полного беспорядка с мобилизацией до обеспечения наших военных элементарными вещами). Второе – Коррупция (пишу с заглавной буквы): таможня, масштабный фальсификат всего, чего только можно, откаты и схемы. Третье – провал работы с Верховной Радой. Вдумайтесь, во время войны парламент принимает всего около 30% законопроектов Кабмина – это ненормально. Четвертое – провальная подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, поэтому наши западные партнеры тыкали нас носом и говорили о реформах. Пятое – выполнение всего двух из семи (!) условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Здесь "героически поработали" не только ВР, но и, прежде всего, правительство. Я уже молчу о программе действий правительства. Кабмин работал без нее и до 24 февраля и во время широкомасштабной войны. Но хуже всего, кажется, они даже не понимают для чего эта программа нужна.
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Виктория Титова
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, правительство, эксперты
Эксклюзив, Украина, правительство, эксперты

Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить

06:03 27.07.2023
 
© Фото : коллаж Украина.РуШмыгаль коллаж
Шмыгаль коллаж - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Недовольство Зеленского своим окружением вышло за рамки внутрикомандной дискуссии. Критика власти в обществе и среди оппозиции становится все громче. Коррупция на таможне и в военкоматах, продажа проездных для невыездных, элитный отдых народных депутатов и чиновников заграницей – все это стало слишком демонстративным.
Зеленский решил устроить публичную порку провинившемся. Сначала фактически уволили министра культуры Ткаченко, затем с обысками пришли к одному из "Слуг" Юрию Аристову, который занимает должность председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Он во время горячей фазы военных действий отдыхал на Мальдивах. Аристов уже написал заявление о сложении полномочий нардепа. Эксперты отмечают, что это не все кадровые чистки в команде президента. Возможно, Украину ждет новое правительство уже осенью. .
Политолог Андрей Золотарев
Похоже все идет к тому, что в последний квартал 2023 года Украина войдет с новым правительством. Об этом сообщают многие источники. Звучат разные имена преемников. Одним из наиболее вероятных является назначение премьер-министром Александра Кубракова.
В любой команде есть те, кто становится частью решения проблем и те кто спустя время становятся частью проблем. Кубраков принадлежит к первым, которые однажды попав в основной состав команды, становятся ее костяком. и движущей силой.
Малюк Василий - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 18:49
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Александр Кубраков является исключением из того правила, что IT-шник живет в виртуальном цифровом мире и не способен управлять большими инфраструктурными проектами. В большую политику он попал по списку "Слуги народа", но за три года в команде Президента он успел пройти путь от рядового депутата до главы "Укравтодора", заняв кресло министра инфраструктуры, а затем - вице-премьера по вопросам развития общин и территорий, под крыло которого отошло также и Минрегион.
За два года в рамках президентской программы "Большая стройка" обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины и по данным соцопросов, положительные изменения в инфраструктуре Украины к началу полномасштабной войны отмечали более 60% граждан.
После начала полномасштабной войны Кубраковым производился большой объем не самой заметной с точки зрения пиара, однако критически важной работы. На плечи Кубракова легла организация военной логистики с первого дня войны. После отмены воздушного сообщения была создана логистическая система железнодорожной и автомобильной доставки в Украину помощи, гуманитарной и военной через сеть хабов – в частности, в польском Жешуве и других городах. И как бы там ни было эта система работает эффективно.
Именно Кубраков стал основным "голосом" и подписантом Украины в зерновом соглашении, благодаря которому удалось избежать краха аграрного сектора реализовав урожай по приемлемым с точки зрения ситуации ценам.
Есть и активы в глазах партнеров Украины. Вице-премьером была запущена инициатива We build Ukraine - партнерство международных организаций, которые будут участвовать в восстановлении Украины и отработана ключевая "боль" партнеров – прозрачность и подотчетность в получении помощи – система цифрового управления восстановлением DREAM. Эта система дает контроль всем этапам реализации проектов – от проектирования до аудита результатов работ. Похоже, именно инфраструктурная составляющая которая должна пойти на восстановление критической инфраструктуры, жилья и важных социальных и транспортных объектов – $411 млрд. стала единственно должным образом обоснованной и конкретной заявкой Украины для доноров и кредиторов.
Главным аргументом оппонентов Кубракова, наверняка останется конспирология вокруг "Большого строительства" мол оно было создано, чтобы завести в тендеры свои компании. Конечно, нарушения при выполнении программы были, есть и дела их расследуют правоохранители. Впрочем, пул игроков на рынке дорожного строительства сложился задолго до того, как эта программа начала работать, и по сути не претерпела существенных изменений.
Последнее слово будет за Президентом. Но очевидно, что во время войны нужен человек, у которого за словом дело, а за делом результат.
Бизнесмен и преподаватель бизнес-школ Валерий Пекар
Повторю свое мнение: неважно, кто руководит Министерством культуры, если решения будут приниматься в другом месте. Нам нужно не министров менять, а ремонтировать способность правительства принимать решения. А это невозможно без изменения формата деятельности других институтов, которые перетягивали (зачеркнуто) одеяла у Правительства.
Политолог Владимир Фесенко
Продолжая тему правительственных перемен. Ожидается отставка министра культуры и информационной политики. И вот вопрос: а кто может стать новым министром культуры и информационной политики? Напомню, что при замене министра образования решающую роль сыграла позиция общественности. Подобная ситуация может проявиться и в процессе смены министра культуры.
Было бы правильно организовать общественное обсуждение различных кандидатур на должность министра культуры и информационной политики, как и другие должности, которые могут стать вакантными. Кадровые решения будут принимать соответствующие государственные инстанции, а общественность может как предлагать разные кандидатуры, так и выступать в качестве промежуточного фильтра в процессе оценки и отбора отдельных кандидатов на высокие должности.
Народный депутат Сергей Рудык
Отставка одного министра – это ни о чем. Это тоже самое, что лечить больного в хирургии детскими витаминами. Правительство нужно переформатировать полностью.
Ключевые вопросы к Кабмину (вспомню только главные). Первое – неспособность решать вопросы Вооруженных сил (список большой – от полного беспорядка с мобилизацией до обеспечения наших военных элементарными вещами). Второе – Коррупция (пишу с заглавной буквы): таможня, масштабный фальсификат всего, чего только можно, откаты и схемы. Третье – провал работы с Верховной Радой.
Вдумайтесь, во время войны парламент принимает всего около 30% законопроектов Кабмина – это ненормально. Четвертое – провальная подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, поэтому наши западные партнеры тыкали нас носом и говорили о реформах. Пятое – выполнение всего двух из семи (!) условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Здесь "героически поработали" не только ВР, но и, прежде всего, правительство. Я уже молчу о программе действий правительства. Кабмин работал без нее и до 24 февраля и во время широкомасштабной войны. Но хуже всего, кажется, они даже не понимают для чего эта программа нужна.
 
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