"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления
Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон, рассказал Мощанский.
Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех. Все остальные силы давно задействованы в боях. Украинские войска перебрасываются с одного участка фронта на другой, добавил эксперт.
"В целом я пока не могу прогнозировать наше большое наступление. Силы примерно равны. У Украины в зоне боевых действий примерно 400 тысяч. С начала СВО они (украинское командование. - Ред.) потеряли больше 200 тысяч", - подчеркнул Мощанский.
При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 12:03Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил 26 июля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале