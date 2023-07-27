https://ukraina.ru/20230727/1048282550.html

"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления

"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления - 27.07.2023 Украина.ру

"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления

Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T06:00

2023-07-27T06:00

2023-07-27T06:00

новости

наступление

всу

украинская армия

потери всу

бойцы

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Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон, рассказал Мощанский.Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех. Все остальные силы давно задействованы в боях. Украинские войска перебрасываются с одного участка фронта на другой, добавил эксперт.При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048266135.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, украинская армия, потери всу, бойцы