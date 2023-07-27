"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления - 27.07.2023 Украина.ру
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"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления
"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления - 27.07.2023 Украина.ру
"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления
Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T06:00
2023-07-27T06:00
новости
наступление
всу
украинская армия
потери всу
бойцы
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Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон, рассказал Мощанский.Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех. Все остальные силы давно задействованы в боях. Украинские войска перебрасываются с одного участка фронта на другой, добавил эксперт.При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048266135.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, наступление, всу, украинская армия, потери всу, бойцы
Новости, наступление, ВСУ, украинская армия, потери ВСУ, бойцы

"Последний резерв". Военный эксперт рассказал, какие силы накопила Украина для наступления

06:00 27.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Несмотря на огромные потери, в зоне боевых действий Украина накопила примерно 400 тысяч бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Украина еще не расходовала свой последний резерв для наступления. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон, рассказал Мощанский.
Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех. Все остальные силы давно задействованы в боях. Украинские войска перебрасываются с одного участка фронта на другой, добавил эксперт.
"В целом я пока не могу прогнозировать наше большое наступление. Силы примерно равны. У Украины в зоне боевых действий примерно 400 тысяч. С начала СВО они (украинское командование. - Ред.) потеряли больше 200 тысяч", - подчеркнул Мощанский.
При этом нередко в плен к российским бойцам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые "волки национализма". Даже на Западе подтверждают, что в украинской армии полно случайно наловленных людей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 12:03
Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил 26 июля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
 
НовостинаступлениеВСУукраинская армияпотери ВСУбойцы
 
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