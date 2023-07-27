https://ukraina.ru/20230727/1048279080.html

Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона"

Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона" - 27.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона"

Иностранные наемники входят в добровольческий "Иностранный легион" территориальной обороны. Он также является частью регулярных войск Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T05:30

2023-07-27T05:30

2023-07-27T05:30

новости

наёмники

всу

тероборона

инструкторы

украина

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Ранее командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в основном как заградотряды. Но в реальности наёмники воюют иначе, рассказал Мощанский.На Украине они являются частью добровольческого "Иностранного легиона" теробороны. Это также регулярные украинские войска, просто они находятся отдельно, добавил эксперт.Сейчас пленных украинских бойцов стало значительно больше. Потому что противник действительно нахватал много людей, которые были вне политики. Но в целом костяк ВСУ состоит из добровольцев, которые сами пришли воевать с Россией. Поэтому он не развалился, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048267472.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, наёмники, всу, тероборона, инструкторы, украина