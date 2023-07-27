Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона"
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Иностранные наемники входят в добровольческий "Иностранный легион" территориальной обороны. Он также является частью регулярных войск Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Ранее командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в основном как заградотряды. Но в реальности наёмники воюют иначе, рассказал Мощанский.
На Украине они являются частью добровольческого "Иностранного легиона" теробороны. Это также регулярные украинские войска, просто они находятся отдельно, добавил эксперт.
"Среди наемников [в рядах ВСУ] есть искатели удачи. Но под прикрытием "Иностранного легиона" можно завозить польских, американских и британских инструкторов, которые есть у регулярной армии. Конечно, ни в каких заградотрядах их нет", - подчеркнул Мощанский.
Сейчас пленных украинских бойцов стало значительно больше. Потому что противник действительно нахватал много людей, которые были вне политики. Но в целом костяк ВСУ состоит из добровольцев, которые сами пришли воевать с Россией. Поэтому он не развалился, заключил собеседник издания.
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