Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона" - 27.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона"
Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона" - 27.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона"
Иностранные наемники входят в добровольческий "Иностранный легион" территориальной обороны. Он также является частью регулярных войск Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T05:30
2023-07-27T05:30
новости
наёмники
всу
тероборона
инструкторы
украина
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Ранее командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в основном как заградотряды. Но в реальности наёмники воюют иначе, рассказал Мощанский.На Украине они являются частью добровольческого "Иностранного легиона" теробороны. Это также регулярные украинские войска, просто они находятся отдельно, добавил эксперт.Сейчас пленных украинских бойцов стало значительно больше. Потому что противник действительно нахватал много людей, которые были вне политики. Но в целом костяк ВСУ состоит из добровольцев, которые сами пришли воевать с Россией. Поэтому он не развалился, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048267472.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наёмники, всу, тероборона, инструкторы, украина
Новости, наёмники, ВСУ, тероборона, инструкторы, Украина

Военный эксперт объяснил, как на Украину завозят наёмников под прикрытием "Иностранного легиона"

05:30 27.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Иностранные наемники входят в добровольческий "Иностранный легион" территориальной обороны. Он также является частью регулярных войск Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Ранее командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в основном как заградотряды. Но в реальности наёмники воюют иначе, рассказал Мощанский.
На Украине они являются частью добровольческого "Иностранного легиона" теробороны. Это также регулярные украинские войска, просто они находятся отдельно, добавил эксперт.
"Среди наемников [в рядах ВСУ] есть искатели удачи. Но под прикрытием "Иностранного легиона" можно завозить польских, американских и британских инструкторов, которые есть у регулярной армии. Конечно, ни в каких заградотрядах их нет", - подчеркнул Мощанский.
Сейчас пленных украинских бойцов стало значительно больше. Потому что противник действительно нахватал много людей, которые были вне политики. Но в целом костяк ВСУ состоит из добровольцев, которые сами пришли воевать с Россией. Поэтому он не развалился, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Георгий Медведев интервью
Вчера, 13:35
Георгий Медведев: Россия отбила атаку ВСУ под Угледаром, чтобы перейти в наступление зимойВсе новые вооружения наших войск представляют для Украины серьезную проблему. Мы видим новые разработки на фронте. Но нам пока нельзя подсвечивать это, чтобы личный раз не наводить вражеский огонь на те или иные позиции
 
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