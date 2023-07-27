https://ukraina.ru/20230727/1048268000.html

Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО

Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО - 27.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО

Год назад генералы из командования В РФ не давали интервью. Никто не хотел быть "буревестником" и рассказать правду вышестоящему руководству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T04:30

2023-07-27T04:30

2023-07-27T04:30

новости

командование

прогнозы

вс рф

сво

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/65/1033366552_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_047e07646691b220de7f97fb04a4a9fd.jpg

Командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил о том, что наступление ВСУ продлится до конца августа. Таким образом он просто сказал то, что от него хочет слышать общественность, рассказал Мощанский.Год назад с такими прогнозами не выступали крупные российские военачальники. Генералы не давали интервью, потому что никто не хотел быть буревестником и доложить правду вышестоящему руководству, отметил эксперт.В своём интервью командующий группировкой войск "Центр" сказал, что спецоперация закончится весной 2024 года. Но "дьявол кроется в деталях", указал Мощанский. Сложно предсказать, как через год будут будут развиваться события. На это влияет большое количество вносимых факторов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048255491.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, командование, прогнозы, вс рф, сво, всу, украина