Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО - 27.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО
Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО - 27.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО
Год назад генералы из командования В РФ не давали интервью. Никто не хотел быть "буревестником" и рассказать правду вышестоящему руководству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T04:30
2023-07-27T04:30
новости
командование
прогнозы
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Командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил о том, что наступление ВСУ продлится до конца августа. Таким образом он просто сказал то, что от него хочет слышать общественность, рассказал Мощанский.Год назад с такими прогнозами не выступали крупные российские военачальники. Генералы не давали интервью, потому что никто не хотел быть буревестником и доложить правду вышестоящему руководству, отметил эксперт.В своём интервью командующий группировкой войск "Центр" сказал, что спецоперация закончится весной 2024 года. Но "дьявол кроется в деталях", указал Мощанский. Сложно предсказать, как через год будут будут развиваться события. На это влияет большое количество вносимых факторов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048255491.html
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новости, командование, прогнозы, вс рф, сво, всу, украина
Новости, командование, прогнозы, ВС РФ, СВО, ВСУ, Украина

Военный эксперт о том, почему в 2022 году генералы не давали прогнозов по СВО

04:30 27.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Год назад генералы из командования В РФ не давали интервью. Никто не хотел быть "буревестником" и рассказать правду вышестоящему руководству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил о том, что наступление ВСУ продлится до конца августа. Таким образом он просто сказал то, что от него хочет слышать общественность, рассказал Мощанский.
"Это больше политическое заявление. Тем более, что должность командующего группировкой генерал-полковничья, а [командующий российской группировкой войск "Центр" Андрей] Мордвичев еще генерал-лейтенант. Для военных это очень важно. Он сообщил граду и миру то, что хочет слышать от него общественность", - подчеркнул он.
Год назад с такими прогнозами не выступали крупные российские военачальники. Генералы не давали интервью, потому что никто не хотел быть буревестником и доложить правду вышестоящему руководству, отметил эксперт.
В своём интервью командующий группировкой войск "Центр" сказал, что спецоперация закончится весной 2024 года. Но "дьявол кроется в деталях", указал Мощанский. Сложно предсказать, как через год будут будут развиваться события. На это влияет большое количество вносимых факторов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
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Илья Мощанский: Разница в том, что для нас война - геополитическая, а для Зеленского - вопрос выживания
 
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