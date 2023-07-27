https://ukraina.ru/20230727/1048265449.html

Военный эксперт объяснил, как США пытаются вытащить ВСУ из тупика, в который их загнала Россия

Военный эксперт объяснил, как США пытаются вытащить ВСУ из тупика, в который их загнала Россия - 27.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как США пытаются вытащить ВСУ из тупика, в который их загнала Россия

Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил, что наступление ВСУ продлится до конца августа. Но сейчас они изменили тактику и уповают на поставленные Западом кассетные снаряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T04:00

2023-07-27T04:00

2023-07-27T04:00

новости

всу

наступление

кассетные боеприпасы

поставки

вс рф

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Наступление Украины зашло в тупик, поэтому Запад был вынужден поставлять ВСУ кассетные снаряды. Поэтому на Украину приехали американские специалисты, которые придумывают для ВСУ эффективные схемы ведения боевых действий, рассказал Мощанский.Сначала Украина уповала на силу западного оружия. Первые "Леопарды", которые российские войска подбили в первой фазе наступления ВСУ, не имели даже динамической защиты. После того, как Украина потеряла 40% техники, она изменила тактику и решила наступать небольшими группами, подчеркнул Мощанский.Он отметил, что кассетные боеприпасы ВСУ будут направлены против контратакующих сил РФ, чтобы они понесли значительные потери. При этом ВС РФ не страшны натовские снаряды, если пехота пересядет на БМП. Но если ВСУ смогут их подбивать, есть риск потерять все отделение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью моно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230701/1047741126.html

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новости, всу, наступление, кассетные боеприпасы, поставки, вс рф