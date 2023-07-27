Наступление "Русского мира": открытие киевского университета - 27.07.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230727/1048245210.html
Наступление "Русского мира": открытие киевского университета
Наступление "Русского мира": открытие киевского университета - 27.07.2023 Украина.ру
Наступление "Русского мира": открытие киевского университета
Император Николай I, говоря об открытии 27 июля 1834 года, в день равноапостольного святого Владимира, Киевского университета, назвал его центром русского влияния в Юго-Западном крае. Современные украинские идеологи видят в этом противодействие украинской культуре… Но такой мысли у императора не было – он боролся с польским влиянием
2023-07-27T18:00
2023-07-27T18:00
история
история
история украины
история малороссии
киев
университеты
российская империя
поляки
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Подпольная ПольшаС 1631 года, со времён митрополита Петра Могилы, на Подоле существовала духовная академия, называвшаяся ранее коллегией. В 1701 году коллегия переименована в академию, и круг наук расширен. Число преподавателей к концу XVIII в. доходило до 20 и более; в академической библиотеке было более 10000 книг.Чем не почва для открытия университета? Но его основатели этим богатством не воспользовались. Почему?Тогдашний университет состоял в Европе, как правило, из четырёх факультетов — философского, юридического, медицинского и богословского. В России же последний существовал отдельно, в виде духовных академий, первой и главной из которых была киевская. Да и подчинялась она и ей подобные Синоду, в то время как светские учебные заведения — Министерству народного просвещения.Проводником польского влияния в эпоху Александра Благословенного был князь Адам Чарторыйский, который бессменно попечительствовал в огромном Виленском учебном округе. Если посмотреть на границы этого образования, то они почти совпадали с теми территориями, которые империя получила в результате разделов Речи Посполитой. Плюс Киев.Там под носом у российских чиновников сохранялась и приумножалась старая польская система образования.Её основным идеологом и организатором был граф Тадеуш Чацкий. Тот самый, что придумал "древних укров". Но если бы речь шла только о лингвистическом казусе… На средства и местной шляхты, и российской казны была создана сеть гимназий и училищ, в центре которой стояло любимое детище Чацкого — Кременецкий лицей. Демонстрируя лояльность государю, паны Адам и Тадеуш практически вывели польскую школу из-под контроля русской бюрократии.В Петербург шли нелестные отзывы об оставшихся православных учебных заведениях. Чацкий настаивал, что прибыльно только польское образование и за него готовы платить родители учащихся. И государь, будучи большим полонофилом, этой аргументации доверился.Первый звонок был чувствительным, но в столице на него не отреагировали.Немало воспитанников школьной системы Чацкого оказались в 1812 году под началом наполеоновского маршала Юзефа Понятовского. Вильно по занятию французами праздновало освобождение от "восточных варваров". Но действия Кутузова по блокированию Калужской дороги отвели от юго-западных земель наполеоновское нашествие, и о том, как повели бы себя шляхтичи этих губерний в случае проникновения на их земли войск корсиканского самозванца, можно только гадать.В 1830 году случилось польское восстание. И, как замечали современники, оно было столь безжалостным и фанатичным в том числе и благодаря тому, что польская система образования была почти отдельной от общероссийской.Врачевание польской хвориВ отличие от старших братьев, Николай I полонфилом не был и понимал, что укрепить власть и лояльность местного населения можно только методом включения в общую систему, в том числе и образовательную. И он начал лечение. Как и положено основателю Медико-хирургической академии, Николай Павлович совместно со своим министром Сергеем Сергеевичем Уваровым решил действовать сначала хирургическими, а потом терапевтическими методами.Указом от 21 августа 1831 года кременецкий лицей был закрыт. По усмирении восстания предполагалось перевести его в губернский город Житомир, но в 1833 году его перевели в Киев, а 13 мая 1832 года рескриптом Николая I Виленский университет был упразднён.Огромный Виленский учебный округ был ликвидирован. 14 декабря 1832 года на территории правобережных Киевской, Волынской и Подольской губерний создан Киевский учебный округ. Из Харьковского к нему присоединили Черниговскую губернию. Попечителем округа был назначен действительный статский советник Егор Фёдорович (Георг-Фридрих) фон Брадке (1796-1862).Всего в трёх губерниях Правобережья было закрыто 245 учебных заведений. Не тронули киевскую гимназию, четыре уездных училища и четырнадцать приходских. По сути, систему образования пришлось создавать заново. В 1832-33 годах были открыты четыре гимназии (в Виннице, Каменце-Подольском, Луцке и Житомире), 6 уездных и 26 приходских училищ.В 1832 году Николай I посетил Харьков. Там местный попечитель учебного округа Владимир Иванович Филатьев предложил перевести закрытый кременецкий лицей в Киев, а местный архитектор Тон подготовил проекты учебных зданий. Киевский генерал-губернатор граф Василий Левашов предложил открыть в "матери городов русских" "институт правоведения им. Св. Владимира".Кроме того, вспомнили, что еще в 1803 году промышленник и меценат Павел Демидов положил в банк 50 тысяч рублей на открытие университета в Киеве. Эта сумма так и лежала, обрастая процентами. К 1833 году она составила 200 тыс. руб. ассигнациями, или 57 142 руб. 85 коп. серебром.Левашов проникся мнением фон Брадке и поехал в столицу. Оба проекта оказались на столе у Уварова, и генерал-губернатор с министром сформулировали государю план открытия университета. Николай I наложил резолюцию:"Совершенно согласен, но с тем, чтобы были только два факультета, философский и юридический; медицинский иметь в виду; богословского же не иметь: ибо для сего есть академия".20 ноября государь подписал указ об открытии Императорского университета Св. Владимира, а в январе 1834 года — также устав и штатное расписание учебного заведения. На должность первого ректора Университета приказом императора Николая I был утвержден 30-летний профессор ботаники, историк, фольклорист Михаил Максимович.В момент открытия заработает только философский с двумя отделениями: историко-филологическим и физико-математическим. На первый курс были зачислены 62 студента.В состав Первого (историко-филологического) отделения философского факультета входили кафедры: философии; греческой словесности и древности; римской словесности и древности; русской словесности; всемирной и русской истории.В составе Второго (физико-математического и природоведческого) отделения открыли кафедры чистой и прикладной математики, астрономии, физики и физической географии, химии, минералогии и геогнозии, ботаники, зоологии, технологии, сельского хозяйства, лесоведения и архитектуры.На момент начала занятий в университете преподавали 17 человек, а административные функции выполняли 12 чиновников.Храм науки решили временно разместить в частных помещениях на Печерске. Наибольшим из арендованных домов был двухэтажный каменный дом капитана Корта, располагавшийся на территории нынешнего Мариинского парка.Уже на рубеже 1833-1834 годов Министерство народного просвещения обратилось к Академии художеств с просьбой объявить конкурс на подготовку проекта здания Киевского университета, что и было сделано 25 января 1834 года."Здесь русский дух, здесь Русью пахнет"?27 июля 1834 года состоялось торжественное открытие университета.В 1835 году был открыт юридический факультет, а в 1841 году — медицинский, созданный на базе ликвидированного Виленского университета."Под непосредственным руководством архитектора Викентия Беретти было возведено здание в стиле классицизма ("красный корпус". — Ред.), которое и до сих пор является главным корпусом университета. Рядом с ним профессор Траутфеттер заложил ботанический сад, функционирующий и сегодня. Переход университета в собственное большое помещение и принятие в 1842 г. нового университетского устава сделали возможным последовательное реформирование кафедральной системы — количество кафедр выросло с 20 до 37", — говорится на сайте университета.Как ни старались попечитель фон Брадке и ректоры Максимович и Цих превратить вверенное им заведение в светоч русской культуры, состав студентов был по преимуществу польский. И настроения среди них были соответствующие.В 1838 году в университете был открыт политический заговор Мациевского и других 18 студентов, вследствие чего университет был временно закрыт, а Е.Ф. фон Брадке был вынужден подать в отставку и 5 декабря 1838 года был уволен от должности попечителя с назначением членом главного правления училищ.За дело взялся генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков.На два года университет был закрыт как бы на карантин, профессора и студенты переведены временно в другие университеты, а затем, после этих мер, "продезинфицированный" университет был открыт вновь и заработал в полном объёме. Николай Костомаров так описывал обстановку в нём после этих жестоких мер:"О тогдашнем состоянии университета Св. Владимира могу сказать только, что он в то время не избегал недостатков, общих всем нашим провинциальным университетам того времени, но в нем меньше вкралось той нравственной язвы, которая одолевала Харьковский университет, где большая часть профессоров держали у себя на квартирах студентов, брали с них тройную цену и за то проводили их на степени обыкновенно недостойным образом, так как всегда почти у профессоров квартировали плохие студенты. (…)Студенты по своему настроению резко выделялись в две партии: русскую и польскую. Симптомы национальной враждебности, которые так резко отличали Киевский университет впоследствии, тогда ещё были в зародыше или по крайней мере не смели проявляться слишком рельефно при зорком наблюдении генерал-губернатора Д.Г. Бибикова. (…)Поляки не смели себя называть поляками, а называли католиками, что выходило забавно: слово "католики" в Киевском крае теряло свое повсеместное значение вероисповедания и стало означать как бы какую-то национальность; но, отличая себя католиком, поляк, однако, ни за что бы не назвал себя русским, потому что в этом крае и слово "русский", наоборот, перешло как бы в значение вероисповедания".Лишь после целенаправленной работы генерал-губернатора Бибикова и министра Уварова качество и количество русского студенчества возросло, и университет смог похвастать знаменитыми профессорами и выпускниками.
https://ukraina.ru/20211013/1032459587.html
https://ukraina.ru/20190307/1022921827.html
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история, история украины, история малороссии, киев, университеты, российская империя, поляки
История, История, история Украины, история Малороссии, Киев, университеты, Российская империя, поляки

Наступление "Русского мира": открытие киевского университета

18:00 27.07.2023
 
© Василий Стоякин"Красный корпус" Киевского университета. Восточный (тыльный) фасад
Красный корпус Киевского университета. Восточный (тыльный) фасад
© Василий Стоякин
Читать в
Дмитрий Губин
Все материалы
Император Николай I, говоря об открытии 27 июля 1834 года, в день равноапостольного святого Владимира, Киевского университета, назвал его центром русского влияния в Юго-Западном крае. Современные украинские идеологи видят в этом противодействие украинской культуре… Но такой мысли у императора не было – он боролся с польским влиянием
Подпольная Польша
С 1631 года, со времён митрополита Петра Могилы, на Подоле существовала духовная академия, называвшаяся ранее коллегией. В 1701 году коллегия переименована в академию, и круг наук расширен. Число преподавателей к концу XVIII в. доходило до 20 и более; в академической библиотеке было более 10000 книг.
Чем не почва для открытия университета? Но его основатели этим богатством не воспользовались. Почему?
Тогдашний университет состоял в Европе, как правило, из четырёх факультетов — философского, юридического, медицинского и богословского. В России же последний существовал отдельно, в виде духовных академий, первой и главной из которых была киевская. Да и подчинялась она и ей подобные Синоду, в то время как светские учебные заведения — Министерству народного просвещения.
Проводником польского влияния в эпоху Александра Благословенного был князь Адам Чарторыйский, который бессменно попечительствовал в огромном Виленском учебном округе. Если посмотреть на границы этого образования, то они почти совпадали с теми территориями, которые империя получила в результате разделов Речи Посполитой. Плюс Киев.
Там под носом у российских чиновников сохранялась и приумножалась старая польская система образования.
Её основным идеологом и организатором был граф Тадеуш Чацкий. Тот самый, что придумал "древних укров". Но если бы речь шла только о лингвистическом казусе… На средства и местной шляхты, и российской казны была создана сеть гимназий и училищ, в центре которой стояло любимое детище Чацкого — Кременецкий лицей. Демонстрируя лояльность государю, паны Адам и Тадеуш практически вывели польскую школу из-под контроля русской бюрократии.
Ансамбль коллегиума Кременец - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 16:00
«Волынские Афины»: древние укры, польские соколы и предыстория Киевского университета13 октября 1805 года была создана Высшая Волынская гимназия, позже преобразованная в лицей. Это учебное заведение воспитывало из волынских поляков русофобов, причём за счёт бюджета Российской империи.
В Петербург шли нелестные отзывы об оставшихся православных учебных заведениях. Чацкий настаивал, что прибыльно только польское образование и за него готовы платить родители учащихся. И государь, будучи большим полонофилом, этой аргументации доверился.
Первый звонок был чувствительным, но в столице на него не отреагировали.
Немало воспитанников школьной системы Чацкого оказались в 1812 году под началом наполеоновского маршала Юзефа Понятовского. Вильно по занятию французами праздновало освобождение от "восточных варваров". Но действия Кутузова по блокированию Калужской дороги отвели от юго-западных земель наполеоновское нашествие, и о том, как повели бы себя шляхтичи этих губерний в случае проникновения на их земли войск корсиканского самозванца, можно только гадать.
В 1830 году случилось польское восстание. И, как замечали современники, оно было столь безжалостным и фанатичным в том числе и благодаря тому, что польская система образования была почти отдельной от общероссийской.
Врачевание польской хвори
В отличие от старших братьев, Николай I полонфилом не был и понимал, что укрепить власть и лояльность местного населения можно только методом включения в общую систему, в том числе и образовательную. И он начал лечение. Как и положено основателю Медико-хирургической академии, Николай Павлович совместно со своим министром Сергеем Сергеевичем Уваровым решил действовать сначала хирургическими, а потом терапевтическими методами.
Указом от 21 августа 1831 года кременецкий лицей был закрыт. По усмирении восстания предполагалось перевести его в губернский город Житомир, но в 1833 году его перевели в Киев, а 13 мая 1832 года рескриптом Николая I Виленский университет был упразднён.
Огромный Виленский учебный округ был ликвидирован. 14 декабря 1832 года на территории правобережных Киевской, Волынской и Подольской губерний создан Киевский учебный округ. Из Харьковского к нему присоединили Черниговскую губернию. Попечителем округа был назначен действительный статский советник Егор Фёдорович (Георг-Фридрих) фон Брадке (1796-1862).
Всего в трёх губерниях Правобережья было закрыто 245 учебных заведений. Не тронули киевскую гимназию, четыре уездных училища и четырнадцать приходских. По сути, систему образования пришлось создавать заново. В 1832-33 годах были открыты четыре гимназии (в Виннице, Каменце-Подольском, Луцке и Житомире), 6 уездных и 26 приходских училищ.
Иннокентий Гизель - РИА Новости, 1920, 07.03.2019
7 марта 2019, 15:00
Почему ректор Киево-Могилянской академии не знал о существовании украинцевНасколько можно судить о существовании украинского народа и степени его отдельности от народа русского? В поиске ответов на эти вопросы может помочь учебник истории - особенно, если он написан киевлянином.
В 1832 году Николай I посетил Харьков. Там местный попечитель учебного округа Владимир Иванович Филатьев предложил перевести закрытый кременецкий лицей в Киев, а местный архитектор Тон подготовил проекты учебных зданий. Киевский генерал-губернатор граф Василий Левашов предложил открыть в "матери городов русских" "институт правоведения им. Св. Владимира".
Кроме того, вспомнили, что еще в 1803 году промышленник и меценат Павел Демидов положил в банк 50 тысяч рублей на открытие университета в Киеве. Эта сумма так и лежала, обрастая процентами. К 1833 году она составила 200 тыс. руб. ассигнациями, или 57 142 руб. 85 коп. серебром.
Левашов проникся мнением фон Брадке и поехал в столицу. Оба проекта оказались на столе у Уварова, и генерал-губернатор с министром сформулировали государю план открытия университета. Николай I наложил резолюцию:
"Совершенно согласен, но с тем, чтобы были только два факультета, философский и юридический; медицинский иметь в виду; богословского же не иметь: ибо для сего есть академия".
20 ноября государь подписал указ об открытии Императорского университета Св. Владимира, а в январе 1834 года — также устав и штатное расписание учебного заведения. На должность первого ректора Университета приказом императора Николая I был утвержден 30-летний профессор ботаники, историк, фольклорист Михаил Максимович.
В момент открытия заработает только философский с двумя отделениями: историко-филологическим и физико-математическим. На первый курс были зачислены 62 студента.
В состав Первого (историко-филологического) отделения философского факультета входили кафедры: философии; греческой словесности и древности; римской словесности и древности; русской словесности; всемирной и русской истории.
В составе Второго (физико-математического и природоведческого) отделения открыли кафедры чистой и прикладной математики, астрономии, физики и физической географии, химии, минералогии и геогнозии, ботаники, зоологии, технологии, сельского хозяйства, лесоведения и архитектуры.
На момент начала занятий в университете преподавали 17 человек, а административные функции выполняли 12 чиновников.
Храм науки решили временно разместить в частных помещениях на Печерске. Наибольшим из арендованных домов был двухэтажный каменный дом капитана Корта, располагавшийся на территории нынешнего Мариинского парка.
Уже на рубеже 1833-1834 годов Министерство народного просвещения обратилось к Академии художеств с просьбой объявить конкурс на подготовку проекта здания Киевского университета, что и было сделано 25 января 1834 года.
14 июня 2019, 16:42
День рождения итальянца — строителя КиеваКазалось бы, немного абсурдная постановка вопроса. Киев – город с полуторатысячелетней историей, имена строителей которого затерялись в глубине веков. А тут даже дата рождения известна… Тем не менее, у современного Киева строитель всё же есть, и он именно итальянец, так же, как и строители Московского Кремля
"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет"?
27 июля 1834 года состоялось торжественное открытие университета.
В 1835 году был открыт юридический факультет, а в 1841 году — медицинский, созданный на базе ликвидированного Виленского университета.
"Под непосредственным руководством архитектора Викентия Беретти было возведено здание в стиле классицизма ("красный корпус". — Ред.), которое и до сих пор является главным корпусом университета. Рядом с ним профессор Траутфеттер заложил ботанический сад, функционирующий и сегодня. Переход университета в собственное большое помещение и принятие в 1842 г. нового университетского устава сделали возможным последовательное реформирование кафедральной системы — количество кафедр выросло с 20 до 37", — говорится на сайте университета.
Как ни старались попечитель фон Брадке и ректоры Максимович и Цих превратить вверенное им заведение в светоч русской культуры, состав студентов был по преимуществу польский. И настроения среди них были соответствующие.
В 1838 году в университете был открыт политический заговор Мациевского и других 18 студентов, вследствие чего университет был временно закрыт, а Е.Ф. фон Брадке был вынужден подать в отставку и 5 декабря 1838 года был уволен от должности попечителя с назначением членом главного правления училищ.
За дело взялся генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков.
6 марта 2020, 15:00
Дмитрий Бибиков: генерал-губернатор, одной рукой сделавший Киев русским городом150 лет назад в Петербурге скончался генерал от инфантерии Дмитрий Гаврилович Бибиков. Это был человек, без которого «наш Киев невозможен, как святой Владимир без креста». Те улицы города над Днепром, которые сейчас можно увидеть, появились именно при нём. Но особой его заслугой стало снижение влияния поляков в Киеве и во всём Юго-Западном крае
На два года университет был закрыт как бы на карантин, профессора и студенты переведены временно в другие университеты, а затем, после этих мер, "продезинфицированный" университет был открыт вновь и заработал в полном объёме. Николай Костомаров так описывал обстановку в нём после этих жестоких мер:
"О тогдашнем состоянии университета Св. Владимира могу сказать только, что он в то время не избегал недостатков, общих всем нашим провинциальным университетам того времени, но в нем меньше вкралось той нравственной язвы, которая одолевала Харьковский университет, где большая часть профессоров держали у себя на квартирах студентов, брали с них тройную цену и за то проводили их на степени обыкновенно недостойным образом, так как всегда почти у профессоров квартировали плохие студенты. (…)
Студенты по своему настроению резко выделялись в две партии: русскую и польскую. Симптомы национальной враждебности, которые так резко отличали Киевский университет впоследствии, тогда ещё были в зародыше или по крайней мере не смели проявляться слишком рельефно при зорком наблюдении генерал-губернатора Д.Г. Бибикова. (…)
© Василий Стоякин"Красный корпус" Киевского университета. В полукруглых выступах размещались православная церковь и католический костёл
Красный корпус Киевского университета. В полукруглых выступах размещались православная церковь и католический костёл
© Василий Стоякин
"Красный корпус" Киевского университета. В полукруглых выступах размещались православная церковь и католический костёл
Поляки не смели себя называть поляками, а называли католиками, что выходило забавно: слово "католики" в Киевском крае теряло свое повсеместное значение вероисповедания и стало означать как бы какую-то национальность; но, отличая себя католиком, поляк, однако, ни за что бы не назвал себя русским, потому что в этом крае и слово "русский", наоборот, перешло как бы в значение вероисповедания".
Лишь после целенаправленной работы генерал-губернатора Бибикова и министра Уварова качество и количество русского студенчества возросло, и университет смог похвастать знаменитыми профессорами и выпускниками.
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Наступление "Русского мира": открытие киевского университета
17:57"Ключевая фаза наступления ВСУ", новое ПВО для Украины. О чём говорили эксперты 27 июля
17:56"Только не игрушечную": Качиньский анонсировал строительство "стены Яценюка" на границе с Белоруссией
17:53Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО
17:30Афганское фиаско Байдена на Украине: Дудаков о том, что будет после провала наступления. Видео
17:25Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар
17:24В Киев едет ревизор из Константинополя. Что привезет на этот раз?
17:11Нуланд вернулась. Но американцы этого очень боятся
17:06Разговор в очереди за молоком. Пенсионерку на Украине арестовали на полгода за критику национализма
16:44"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военных
16:38Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ
16:22Даже США не знают, что на уме у Зеленского: что говорили об Украине в мире 27 июля
16:18Состязание в русофобии. Зачем Молдавия взяла курс на полный разрыв отношений с Россией
16:02Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробности
16:02Украину обвинили в краже тендера на стройку погранперехода у компании из Польши
15:51Василий Колташов: У России – огромный потенциал экономического развития
15:49Как США пытаются повесить на шею России раздолбанную Украину и что будет с НАТО после СВО - Ищенко. Видео
15:44Будет ли Киев следующим и при чем тут США: Херш раскрыл инсайдерскую информацию об атаке на Крымский мост
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14:52Рада досрочно прекратила полномочия депутата за скандальный отдых на Мальдивах
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