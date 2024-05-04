Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему
Мир переходит к идеологии милитаризма, а это требует отказа от пропаганды ЛГБТ* и феминизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Эксперт констатировал, что мир переходит к идеологии милитаризма, а также к представлению о том, что война – это дело всего народа, а не только профессионалов. По его словам, институт всеобщей воинской повинности уже возрождается к Европе. А в США Уэсли Кларк вместе с группой экспертов выступает с подобными идеями.
Фененко подчеркнул, что если восстановят всеобщую воинскую повинность, то на этом закончится "либеральная цивилизация". В таком обществе нужна будет система воспитания.
"Необходимо заканчивать с леволиберальными ценностями, свертывать проекты поддержки ЛГБТ*, феминисток. Нация должна быть готова к войне, а не к играм с правами меньшинств", - заявил политолог.
Он отметил, что при возрождении милитаризма странам ЕС надо будет отказываться от левого либерализма. В первую очередь, считает эксперт, Западу придется отказаться от пропаганды ЛГБТ* и феминизма, и вернуться к институту крепкой семьи.
* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.
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2 мая, 13:43Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТОЕвропа сворачивает проекты поддержки ЛГБТ* и возрождает институт всеобщей воинской повинности. Нация должна быть готова к будущей войне с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко