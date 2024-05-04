https://ukraina.ru/20240504/1054884890.html

Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему

Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему - 04.05.2024 Украина.ру

Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему

Мир переходит к идеологии милитаризма, а это требует отказа от пропаганды ЛГБТ* и феминизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-05-04T06:29

2024-05-04T06:29

2024-05-04T06:29

новости

европа

россия

сша

ес

запад

милитаризация

милитаризм

лгбт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102698/40/1026984080_0:37:2996:1722_1920x0_80_0_0_891a6df911dbaf97f4308b3edbebfcbc.jpg

Эксперт констатировал, что мир переходит к идеологии милитаризма, а также к представлению о том, что война – это дело всего народа, а не только профессионалов. По его словам, институт всеобщей воинской повинности уже возрождается к Европе. А в США Уэсли Кларк вместе с группой экспертов выступает с подобными идеями.Фененко подчеркнул, что если восстановят всеобщую воинскую повинность, то на этом закончится "либеральная цивилизация". В таком обществе нужна будет система воспитания.Он отметил, что при возрождении милитаризма странам ЕС надо будет отказываться от левого либерализма. В первую очередь, считает эксперт, Западу придется отказаться от пропаганды ЛГБТ* и феминизма, и вернуться к институту крепкой семьи.* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.Полный текст интервью Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО читайте на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

европа

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, россия, сша, ес, запад, милитаризация, милитаризм, лгбт