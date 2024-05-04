Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему - 04.05.2024 Украина.ру
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Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему
Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему - 04.05.2024 Украина.ру
Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему
Мир переходит к идеологии милитаризма, а это требует отказа от пропаганды ЛГБТ* и феминизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2024-05-04T06:29
2024-05-04T06:29
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Эксперт констатировал, что мир переходит к идеологии милитаризма, а также к представлению о том, что война – это дело всего народа, а не только профессионалов. По его словам, институт всеобщей воинской повинности уже возрождается к Европе. А в США Уэсли Кларк вместе с группой экспертов выступает с подобными идеями.Фененко подчеркнул, что если восстановят всеобщую воинскую повинность, то на этом закончится "либеральная цивилизация". В таком обществе нужна будет система воспитания.Он отметил, что при возрождении милитаризма странам ЕС надо будет отказываться от левого либерализма. В первую очередь, считает эксперт, Западу придется отказаться от пропаганды ЛГБТ* и феминизма, и вернуться к институту крепкой семьи.* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.Полный текст интервью Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО читайте на нашем сайте.
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новости, европа, россия, сша, ес, запад, милитаризация, милитаризм, лгбт
Новости, Европа, Россия, США, ЕС, Запад, милитаризация, милитаризм, ЛГБТ

Западу придётся отказаться от пропаганды ЛГБТ*, политолог объяснил почему

06:29 04.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЛГБТ-парад в Киеве
ЛГБТ-парад в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Мир переходит к идеологии милитаризма, а это требует отказа от пропаганды ЛГБТ* и феминизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Эксперт констатировал, что мир переходит к идеологии милитаризма, а также к представлению о том, что война – это дело всего народа, а не только профессионалов. По его словам, институт всеобщей воинской повинности уже возрождается к Европе. А в США Уэсли Кларк вместе с группой экспертов выступает с подобными идеями.
Фененко подчеркнул, что если восстановят всеобщую воинскую повинность, то на этом закончится "либеральная цивилизация". В таком обществе нужна будет система воспитания.
"Необходимо заканчивать с леволиберальными ценностями, свертывать проекты поддержки ЛГБТ*, феминисток. Нация должна быть готова к войне, а не к играм с правами меньшинств", - заявил политолог.
Он отметил, что при возрождении милитаризма странам ЕС надо будет отказываться от левого либерализма. В первую очередь, считает эксперт, Западу придется отказаться от пропаганды ЛГБТ* и феминизма, и вернуться к институту крепкой семьи.
* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.
Полный текст интервью Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО читайте на нашем сайте.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 13:43
Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТОЕвропа сворачивает проекты поддержки ЛГБТ* и возрождает институт всеобщей воинской повинности. Нация должна быть готова к будущей войне с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
 
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