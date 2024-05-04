https://ukraina.ru/20240504/1054860194.html

Люди стали скептиками: эксперт объяснил, почему "замученным жизнью" венграм стало плевать на политику

Люди стали скептиками: эксперт объяснил, почему "замученным жизнью" венграм стало плевать на политику - 04.05.2024 Украина.ру

Люди стали скептиками: эксперт объяснил, почему "замученным жизнью" венграм стало плевать на политику

За время правления Виктора Орбана жители Венгрии стали скептиками, но это не евроскептицизм. Сейчас венграм стало плевать на политику, однако свои робкие надежды они связывают именно с Евросоюзом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов

2024-05-04T04:11

2024-05-04T04:11

2024-05-04T04:11

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США.В странах Европы политику Евросоюза с друзьями и родственниками часто обсуждают в среднем 15% населения, в Венгрии — 8%. Происходящее на работе негативно оценивают в среднем 30%, в Венгрии — 36%, рассказал эксперт.При этом финансовые проблемы и проблемы со своими сбережениями признают 27% европейцев и 40% венгров. В положительные перемены в среднем верит 26%, но в Венгрии — лишь 18%, добавил он.Таким образом, заявления Орбана не отражают даже настроения его избирателей. Его правление довело народ до пессимизма. Жители Венгрии стали скептиками, но это не евроскептицизм. Замученным жизнью венграм плевать на политику, однако свои робкие надежды они связывают именно с ЕС, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру

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новости, венгрия, россия, москва, виктор орбан, краснов, ес, евросоюз, опрос, финансы