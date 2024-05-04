https://ukraina.ru/20240504/1054883111.html

"Хаммерами вывозили технику": участковый из Авдеевки о том, что происходило в городе в начале войны

"Хаммерами вывозили технику": участковый из Авдеевки о том, что происходило в городе в начале войны - 04.05.2024 Украина.ру

"Хаммерами вывозили технику": участковый из Авдеевки о том, что происходило в городе в начале войны

В начале военного конфликта из Авдеевки мародеры не стесняясь вывозили имущество гражданских. Такая же ситуация повторилась и в 2022 году, во время СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший авдеевский участковый инспектор Георгий Красов

2024-05-04T04:59

2024-05-04T04:59

2024-05-04T04:59

авдеевка

россия

всу

мародерство

скандал

имущество

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По его воспоминаниям, по среди бела дня в городе взламывали квартиры, и вывозили краденое имущество машинами в другие населенные пункты.“Даже слух ходил, что наладили связи с ранее судимыми, которые оставались в городе, а те якобы вывозили имущество в комиссионный магазин. Открыли в Димитрове и других городах Донецкой области комиссионные магазины, где продавалась краденая техника. И потом даже скандал был, поскольку люди стали узнавать в тех магазинах собственное имущество. После чего начальника Димитровского горотдела сняли с должности. Ну и других руководителей убрали подальше от скандала. Это уже факт”, - отметил Красов.Но после начала спецоперации случай мародерств стало меньше, так как стало меньше людей. “Они в свои эти "Хаммеры" всевозможные с прицепами грузили имущество, а нас не стеснялись. Понимали, что никто не поверит, если расскажем. Я сейчас даю интервью и уверен, что обругают меня в соцсетях. Не поверят. А правду там никто сейчас не расскажет. Все боятся расправы. Но рано или поздно правда выплывет”, - рассказал бывший авдеевскийучастковый.Разбоями в Авдеевке занимались не только гражданские, но и вэсэушники. 70-летний пенсионер, проживающий в Авдеевке рассказал, что боевки редко пребывали в трезвом состоянии и часто захаживали в гости к нему, чтобы попросить очередную дозу алкоголя. Однако после отказа со стороны мужчины, украинские военные в отместку обворовывали пенсионера, вплоть до того, что таскали из дома открывашки, сканы и веники.Еще одна 69-летняя жительница Авдеевки Нина Юдина рассказала, что ВСУ на регулярной основе обстреливали свои же территории, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Так, женщине пришлось жить в чужой квартире, так как ее жилище было уничтожено вэсэушниками 26 апреля 2022 года.Одна из горожан в интервью российским СМИ призналась, что в Авдеевке творился самый настоящий беспредел: ВСУ становились прямо за жилыми домами и пускали оттуда огонь.“Это украинские наш город раздолбали. Сразу их СМИ приезжали, освещали это так, будто Россия обстреляла. Хотя мы знаем, что это не так”, - вспоминает авдеевчанка.17 февраля, Авдеевка, которая за годы конфликта превратилась в мощнейший укрепрайон вэсэушников, перешла под полный контроль ВС РФ. По сообщениям военкоров, с 2014 года из Авдеевки ВСУ наносили удары по мирным кварталам Донецка, Макеевки, Ясиноватой и другим городам Донбасса.Полную версию интервью Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи читайте на Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авдеевка, россия, всу, мародерство, скандал, имущество